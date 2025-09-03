ปภ.ส่ง Cell Broadcast แจ้งเตือนแม่น้ำยังล้นตลิ่ง 2 อำเภอ จ.ร้อยเอ็ด แนะยกของขึ้นที่สูง -เคลื่อนย้ายรถ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ติดตามสถานการณ์น้ำที่ จ.ร้อยเอ็ด พบว่าระดับน้ำแม่นํ้ายังเริ่มล้นตลิ่ง และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบพื้นที่ริมน้ำ/ที่ลุ่มต่ำ อ.โพนทอง (ต.โคกกกม่วง) และ อ.เสลภูมิ (ต.ศรีวิลัย ต.วังหลวง ต.บึงเกลือ ต.นางาม ต.ภูเงิน) ให้ผู้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงข้างต้น ยกของขึ้นที่สูง เคลื่อนย้ายรถไปในที่สูง เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบาง ติดตามข่าวสารราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
ปภ. จึงได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Cell Broadcast แจ้งเตือนแม่น้ำยังล้นตลิ่ง อ.โพนทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” เพิ่มเพื่อนที่ Line ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย (ปภ.) 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง