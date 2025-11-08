ปภ.ส่ง Cell Broadcast แจ้งเตือนน้ำท่วม อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ให้ยกของขึ้นที่สูง- เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบาง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และจังหวัดอ่างทอง ได้ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่ จ.อ่างทอง พบว่าคันดินกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณชุมชนย่อยที่ 3 ตลาดป่าโมก ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก ที่ชำรุด ปัจจุบันยังคงมีน้ำไหลเข้าไปในพื้นที่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ขอให้ผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ ทต.ป่าโมก ต.นรสิงห์ และพื้นที่ใกล้เคียง ยกของขึ้นที่สูง เคลื่อนย้ายรถไปในที่สูง เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปยังที่ปลอดภัย ติดตามข่าวสารราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
ปภ. จึงได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Cell Broadcast แจ้งเตือนน้ำท่วม ต.ป่าโมก ต.นรสิงห์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง และพื้นที่ใกล้เคียง
ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” เพิ่มเพื่อนที่ Line ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย (ปภ.) 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง