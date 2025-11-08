xs
xsm
sm
md
lg
•
หน้าหลัก
•
ทันเหตุการณ์
•
ภาคใต้
•
ภูมิภาค
•
Online Section
•
บันเทิง
•
ผู้จัดการรายวัน
•
คอลัมนิสต์
•
ละคร
•
CbizReview
•
Cyber BIZ
•
ผู้จัดกวน
•
Good health & Well-being
•
Green Innovation & SD
•
Management & HR
•
MGR Live
•
Infographic
•
การเมือง
•
ท่องเที่ยว
•
กีฬา
•
ต่างประเทศ
•
Special Scoop
•
เศรษฐกิจ-ธุรกิจ
•
จีน
•
ชุมชน-คุณภาพชีวิต
•
อาชญากรรม
•
Motoring
•
เกม
•
วิทยาศาสตร์
•
SMEs
•
หุ้น
•
อินโดจีน
•
กองทุนรวม
•
Celeb Online
•
Factcheck
•
ญี่ปุ่น
•
News1
•
Gotomanager
Tweet
POSITIONING
ผู้จัดการ 360
ผู้จัดการรายวันฉบับ PDF
Power Up
ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE
MGR Online Application
ติดตาม MGR Online
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายการใช้คุกกี้
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ
นโยบายการใช้ข้อมูล Facebook
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
© 2014-2025 mgronline.com. All rights reserved.
หน้าหลัก
ทันเหตุการณ์
Breaking News
อื่นๆ
"จาตุรนต์"ขอส่งกำลังใจให้ ร.ร.หมอนทองวิทยา รอบนัดชิงชนะเลิศวันนี้
เผยแพร่:
8 พ.ย. 2568 16:29
ปรับปรุง:
8 พ.ย. 2568 16:36
โดย: ผู้จัดการออนไลน์
นายจาตุรนต์ ฉายแสง สส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า 💚🤍อีกไม่กี่อึดใจเราจะได้เห็นพลังของเด็กๆ หมอนทองวิทยา ในนัดชิงชนะเลิศวันนี้ ผมขอส่งกำลังใจไปให้ทุกคน ขอให้ทุกคนเล่นด้วยสปิริต และสู้ให้สุดไปเลยนะครับ 💪🏻
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ตำนานพันธุ์แกร่ง Isuzu NPR รู้จักรถขนฝัน "หมอนทองวิทยา"
TSB มอบรถสานฝันคันใหม่ EV Bus มูลค่า 4.5 ล้าน ให้ 'หมอนทองวิทยา'
เปิดประวัติ “เจ้าเต” วรากร ช่างเขียนดี “วิตินญ่าบางน้ำเปรี้ยว” แข้งจอมพลิ้วจากหมอนทองวิทยา
TSB มอบรถบัสไฟฟ้า ให้ ร.ร.หมอนทองวิทยา ย้ำจุดยืนสนับสนุนการศึกษา สร้างรากฐานอนาคตชาติ
รวมคนดังร่วมอัดฉีดทีม “ทีมหมอนทองวิทยาฟีเวอร์!