"จาตุรนต์"ขอส่งกำลังใจให้ ร.ร.หมอนทองวิทยา รอบนัดชิงชนะเลิศวันนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายจาตุรนต์ ฉายแสง สส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า 💚🤍อีกไม่กี่อึดใจเราจะได้เห็นพลังของเด็กๆ หมอนทองวิทยา ในนัดชิงชนะเลิศวันนี้ ผมขอส่งกำลังใจไปให้ทุกคน ขอให้ทุกคนเล่นด้วยสปิริต และสู้ให้สุดไปเลยนะครับ 💪🏻