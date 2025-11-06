อดีตบิ๊ก ศรภ.แนะ 3 ข้อที่ต้องทำก่อนปล่อยตัวเชลยศึกกัมพูชาไป

พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ศรภ.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า กัมพูชา ทหารตายหลายพันยังเฉยๆเลย จะมาวิตกอะไรกับเชลยที่อยู่สบายๆในไทย เรื่องการปล่อยเชลยศึกกัมพูชา นั้นเป็นเรื่องที่น่าห่วงใยอีกเรื่องหนึ่ง ดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำก่อนปล่อยตัวไป คือ
(1) ต้องให้เชลยศึกเหล่านั้นได้ พบปะกับ ตัวแทนผู้สังเกตุการณ์ในกลุ่มอาเซียนเสียก่อน
(2)ต้องมีการตรวจร่างกายให้เรียบร้อยมีการเซ็นต์ชื่อรับรองไว้ด้วย และ
(3)เชลยศึกเหล่านี้ ทางกัมพูชา น่าจะไม่โปรด เพราะทำให้เสียชื่อ ของ “ฮุนเซน”อย่างมาก ดังนั้น เมื่อรับตัวไปกลับแล้ว ทางกัมพูชาจะทำอย่างไรต่อเชลยศึกเหล่านี้ ซึ่งเชื่อว่า “ไม่น่าดีนัก” ต้องระวังหน่อยครับ