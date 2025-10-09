อดีตบิ๊ก ศรภ. ซัด“อุ๊งอิ๊ง”ควรจบได้แล้ว แต่ยังไม่ยอมจบสักที ชี้ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน้ำตา

พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ศรภ.) แชร์โพสต์ที่มีรูป น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมระบุว่า คำพังเพยจีน สอนอะไรเราบ้าง
จากคำพังเพยของจีน ที่ถอดความมาเป็นสำนวนไทยของ ว. ณ เมืองลุง ซึ่งเรารู้จักกันดี 2 คำ คือ (1) “ไม่มีงานเลี้ยงไดไม่มีเลิกรา” วันนี้งานเลี้ยงของนายก อุ๊งอิ๊ง ควรจบได้แล้ว แต่ก็ยังไม่ยอมจบสักที (2) “ ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน้ำตา ” นายก อุ๊งอิ๊ง ทำมาจนถึงขนาดนี้แล้ว นอกจากไม่หลั่งน้ำตาแล้ว ยังหัวเราะแบบไม่รู้สี่ ไม่รู้แปดอีก
ว่ากันตามสบายเถอะครับ