รมว.ทส.สั่งกรมอุทยานฯ ขยายผล"ยุทธการล้างบางบ่วง" ​

นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติการสืบสวนขยายผล "ยุทธการล้างบางบ่วง" ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งนำไปสู่การระบุตัวผู้กระทำผิดกรณีวางกับดักเพื่อทำร้ายช้างป่าได้อย่างชัดเจน และได้สั่งการให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ทส. ที่มุ่งเน้นการปราบปรามอาชญากรรมด้านสัตว์ป่าอย่างเข้มข้น สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2568 คณะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน นำโดย นายฉลอง ทองสงฆ์ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานฯ ร่วมกับ นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ชุดเฉพาะกิจกระทรวง ทส. ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เดิมซ้ำหลังการตรวจยึดกับดักช้างชุดแรกเมื่อช่วงกลางเดือนตุลาคม
"ผลการขยายผลสืบสวนในครั้งนี้ พบหลักฐานสำคัญเพิ่มเติมทั้ง กับดักช้าง (แผ่นไม้ตอกตะปู) อีก 8 อัน และแผ่นไม้สำหรับเตรียมทำกับดักช้างถึง 58 อัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตนาในการกระทำผิดอย่างต่อเนื่อง" อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าว
จากการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน เจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวผู้กระทำผิดคือ นายไฝ (ไม่ทราบนามสกุล) ซึ่งเป็นนายจ้างและเจ้าของพื้นที่ ซึ่งมีผู้ให้การและหลักฐานเชื่อมโยงว่านายไฝได้ทำกับดักดังกล่าวขึ้นเพื่อป้องกันช้างป่าเข้ามาทำลายต้นปาล์ม
ทั้งนี้ การกระทำของนายไฝเข้าข่ายเป็นการ "ล่า" สัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 อย่างชัดเจน โดยถือเป็นความผิดฐาน ล่าหรือพยายามล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามมาตรา 12 ซึ่งมีระวางโทษสูงสุดตามมาตรา 89 คือ จำคุกไม่เกินสิบปี ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นายอรรถพล กล่าวเพิ่มเติมว่า "ผมขอเน้นย้ำว่าชีวิตสัตว์ป่าทุกชีวิตมีความสำคัญ การกระทำที่มุ่งทำอันตรายต่อสัตว์ป่า หรือช้างป่าเช่นนี้เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้อย่างยิ่ง ผมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.แก่งกระจาน เพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว เพื่อเป็นบทเรียนและยับยั้งไม่ให้เกิดพฤติกรรมทำร้ายสัตว์ป่าเช่นนี้อีก"