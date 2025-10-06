กรมอุทยานฯ อายัดสิงโตหลุดทำร้ายเด็ก-ดำเนินคดีเจ้าของ

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยความคืบหน้ากรณีสิงโตหลุดทำร้ายเด็กและประชาชน ที่ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ตามข้อสั่งการของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) รายงานว่า เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเหตุการณ์ อายัดสิงโต และดำเนินการตามกฎหมายแล้ว
เหตุการณ์เกิดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2568 เวลา 20.00 น. ที่บ้านของนายปริญญา เจ้าของสิงโตเพศเมียอายุ 1 ปี 2 เดือน ขณะซ่อมกรงเลี้ยง สิงโตหลุดออกมาทำร้ายประชาชน 2 ราย คือ เด็กชายอายุ 11 ปี ได้รับบาดเจ็บที่หน้าอกและสะโพก ถูกนำส่งโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ และชายวัย 43 ปี ได้รับบาดเจ็บที่ขาซ้าย ถูกนำส่งโรงพยาบาลสินแพทย์
เจ้าหน้าที่พบว่า สิงโตฝังไมโครชิปหมายเลข 900115004392995 ตรงตามใบรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมถูกต้องตามกฎหมาย โดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบกรงเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 พบว่ายังไม่มั่นคง จึงสั่งให้นายปริญญา ปรับปรุงภายใน 30 วัน แต่เหตุการณ์เกิดก่อนครบกำหนด
เพื่อความปลอดภัยของประชาชน เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตามมาตรา 81 (4) พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 อายัดสิงโตและเคลื่อนย้ายไปศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนายปริญญา ให้ความยินยอมและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
การปล่อยสิงโตหลุดถือเป็นความผิดตาม มาตรา 15 และ 91 พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 377 เจ้าหน้าที่มอบหมายให้นายประวุธ เปรมปรีดิ์ นำบันทึกแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของเรียบร้อยแล้ว
กรมอุทยานฯ เตือนผู้ครอบครองสัตว์ป่าควบคุมทุกชนิด ต้องจัดกรงแข็งแรง มาตรการความปลอดภัยครบถ้วน ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากสัตว์หลุดต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญา