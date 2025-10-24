กทม.ปรับแผนจราจรรับเปิดเทอมลดผลกระทบปิด ถ.สามเสน พร้อมเพิ่มรถ Feeder -ปรับเส้นทางถนนใกล้เคียง

นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยรายละเอียดความคืบหน้าล่าสุดของถนนสามเสนยุบตัว หลังประชุมกับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่า สถานการณ์ปัจจุบันพื้นที่ถนนสามเสนที่ยุบตัวยังคงต้องปิดการจราจรแบบ 100% ไปก่อน การบริหารจัดการพื้นที่ปิดถนนและคืนพื้นผิวได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการคืนพื้นผิวจราจรให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้สัญจรก่อน และต้องไม่ทำให้การก่อสร้างช้าลง ซึ่ง กทม. ประสานกับผู้รับเหมาเพื่อทำแผนและแจ้งระยะเวลาที่แน่นอนในการคืนพื้นผิว คาดการณ์ว่าในช่วง 1 เดือนแรกนี้อาจจะยังไม่สามารถคืนพื้นผิวจราจรได้
ด้านแผนการจัดการจราจรเฉพาะช่วง ได้มุ่งเน้นการใช้ถนนนครราชสีมาเพื่อรับปริมาณรถแทนถนนสามเสนที่ปิดถนน 100% ในช่วงเช้า (เวลา 05.30 – 09.00 น.) แยกซังฮี้ : รถขาเข้าจากสะพานซังฮี้ลงมาแยกซังฮี้ จะอนุญาตให้รถเลี้ยวขวาเพื่อเข้ากลุ่มโรงเรียนได้ โดยให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมที่จะเปิดช่องทางพิเศษ (Reverse Lane) หากปริมาณรถติดขัดมากในเช้าวันเปิดเทอม แยกวชิระ/สวนรื่นฤดี : รถจากถนนขาวเข้าถนนสุโขทัย จะเลี้ยวซ้าย 1 ช่องทาง และตรงไปสวนรื่นฤดี 3 ช่องทาง รถที่มาจากสามเสน (ย่านศรีย่าน) เพื่อเข้ากลุ่มโรงเรียน ต้องเลี้ยวซ้ายที่แยกวชิระ แล้วเลี้ยวขวาที่แยกสวนรื่นฤดี
สำหรับการปรับปรุงแยกสวนรื่นฤดี : ติดตั้งสัญญาณไฟเลี้ยวขวาเพิ่ม และเพิ่มช่องทางเลี้ยวขวาเป็น 2 ช่องทาง พร้อมทำ Pocket Lane (ช่องจราจรที่สร้างขึ้นเพื่อการรอเลี้ยว บริเวณทางแยกหรือจุดกลับรถ เพื่อช่วยจัดการจราจรให้คล่องตัวขึ้นและลดปัญหาการจราจรติดขัด) ส่วนถนนนครราชสีมา : ปรับเป็นช่องจราจรแบบวิ่งสวนทาง 2 ช่องทาง ซึ่งในช่วงเย็น (เวลา 14.00 – 17.00 น.) การจัดการจราจรจะคล้ายช่วงเช้า ที่แยกการเรือน : ปรับให้มีช่องจราจรวิ่งสวนทาง (ขึ้นสะพานซังฮี้) เป็น 3 ช่องทาง โดยใช้กรวยกั้น
นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการรถรับส่ง (Feeder) สำหรับโรงพยาบาลวชิรพยาบาล/กลุ่มโรงเรียน ด้วยการเพิ่มจำนวนรถ Feeder เพื่อให้การจราจรมีความคล่องตัวและลดภาพจำว่าการปิดถนนทำให้รถติดด้วยการเพิ่มรถรวมเป็น 7 คัน (เดิม 4 คัน + เสริม 3 คัน) การวิ่งรถให้รถวิ่งแบบ "เต็มออก" โดยไม่ต้องรอรอบ 15 นาที เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนที่ดีที่สุด รวมถึงจะขยายบริการรถ Feeder ใหม่ 3 คัน วิ่งเส้นทางใหม่เพื่อรับนักเรียนบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสิรินธร (MRT) โดยเฉพาะ ซึ่งแยกเส้นทางกับรถเดิม 4 คันที่วิ่งรับจากออฟฟิศเมท เพื่อตอบรับข้อเสนอของผู้ปกครองโดยให้บริการตลอดวัน (ไม่เฉพาะช่วงเร่งด่วน) เพื่อรับส่งบุคลากรของโรงพยาบาลและคนทำงานในพื้นที่ด้วย ให้บริการช่วงเช้า 06.00 – 07.30 น. และช่วงเย็น 16.30 – 18.30 น.
ในส่วนการแก้ปัญหารถรับ – ส่งผู้ป่วย (โรงพยาบาลวชิรพยาบาล) ที่มีปัญหารถแท็กซี่มักไม่เข้ามารับผู้ป่วย ได้สั่งการให้เทศกิจเข้าไปช่วยยืนเรียกรถแท็กซี่และอำนวยความสะดวกให้แท็กซี่เข้ามารับผู้ป่วย เพื่อให้การขนส่งผู้ป่วยออกไปยังจุดเชื่อมต่อ เช่น ตลาดศรีย่าน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้วยการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจและตำรวจจราจรมายืนประจำจุดอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในวันแรกของการเปิดเทอม มีการแบ่งเขตความรับผิดชอบ ให้สำนักงานเขตดุสิตดูแลบริเวณหน้าโรงเรียน สำนักงานเขตบางพลัดช่วยดูแลฝั่งทางลงจากสะพาน/ออฟฟิศเมท
พร้อมกันนี้ สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) จะทำการติดตั้งอุปกรณ์และติดตั้งป้ายให้เลี้ยวขวาได้ ป้ายบอกทางตรง (สวนอ้อย, สวรรคโลก) ทาสีตีเส้นจราจร และติดตั้งดวงโคมไฟจราจรบริเวณแยกสวนรื่นฤดี ซึ่งดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และได้เพิ่มเติมป้ายเตือน "รถสวนกัน" สำหรับถนนนครราชสีมา (หัว – ท้าย แยกสวนรื่นฤดีถึงแยกการเรือน) เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และหารือถึงการจัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า (เรือด่วน EA) ที่ระบุเวลาให้บริการและความถี่ของเรือให้ชัดเจน รวมถึงการเชื่อมต่อท่าเรือเนื่องจากท่าเรือนวมินทร์ (หรือท่าสามเสน) อยู่ห่างจากถนนขาว 50 – 70 เมตร ให้มีการจัดรถเล็กหรือรถตู้เพื่อรับ-ส่งคนจากท่าเรือไปยังถนนขาว (ถ.สุโขทัย) ในช่วงเวลาเร่งด่วน และประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำเนินการของกรุงเทพมหานครให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกันต่อไป