กกต.สรุปผลเลือกตั้งซ่อม สส.เขต 7 เชียงราย มีผู้ใช้สิทธิ์ 59.19% No Vote สูงกว่า 1 หมื่นใบ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง ที่ประกอบด้วย อ.แม่จัน (เฉพาะต.จันจว้า และ ต.จันจว้าใต้) อ.เชียงแสน อ.ดอยหลวง อ.เชียงของ (เฉพาะต.ครึ่ง ต.ศรีดอนชัย ต.ริมโขง ต.เวียง ต.สถาน และต.ห้วยซ้อ) และอ.เวียงแก่น
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีทั้งสิ้น 133,960 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 79,288 คน คิดเป็นร้อยละ 59.19 บัตรดี 65,477 ใบ คิดเป็นร้อยละ 82.58 บัตรเสีย 3,072 ใบ คิดเป็นร้อยละ 3.87 และบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 10,739 ใบ คิดเป็นร้อยละ 13.54
สำหรับผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุด ได้แก่ นายสง่า พรมเมือง ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย ได้รับคะแนนเสียงทั้งสิ้น 45,615 คะแนน ตามมาด้วยนายสุทัศน์ ยาละ ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคประชาชนได้รับคะแนนเสียงทั้งสิ้น 19,862 คะแนน
ทั้งนี้ มาตรา 125 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง ซึ่งหลังจากนี้สำนักงาน กกต. จะดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมรายงาน ผลการนับคะแนน พร้อมทั้งพิจารณาคำร้องหรือเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง หากไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และไม่มีคำร้องคัดค้านภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการการเลือกตั้งจะพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ภายใน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ตามมาตรา 127 ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีทั้งสิ้น 133,960 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 79,288 คน คิดเป็นร้อยละ 59.19 บัตรดี 65,477 ใบ คิดเป็นร้อยละ 82.58 บัตรเสีย 3,072 ใบ คิดเป็นร้อยละ 3.87 และบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 10,739 ใบ คิดเป็นร้อยละ 13.54
สำหรับผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุด ได้แก่ นายสง่า พรมเมือง ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย ได้รับคะแนนเสียงทั้งสิ้น 45,615 คะแนน ตามมาด้วยนายสุทัศน์ ยาละ ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคประชาชนได้รับคะแนนเสียงทั้งสิ้น 19,862 คะแนน
ทั้งนี้ มาตรา 125 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง ซึ่งหลังจากนี้สำนักงาน กกต. จะดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมรายงาน ผลการนับคะแนน พร้อมทั้งพิจารณาคำร้องหรือเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง หากไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และไม่มีคำร้องคัดค้านภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการการเลือกตั้งจะพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ภายใน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ตามมาตรา 127 ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561