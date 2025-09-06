ปิดตำนานหมอลำชื่อดัง 'สาธิต ทองจันทร์'เสียชีวิตอย่างสงบ หลังเกิดอาการสโตรก

เพจดาราภาพยนตร์ โพสต์ระบุว่า เรื่องเศร้าคนบันเทิง ปิดตำนานหมอลำคนดัง #สาธิตทองจันทร์ #พี่นิดคนเดิม เสียชีวิตอย่างสงบ หลังเกิดอาการสโตรก สิริอายุ 68 ปี
ปิดตำนานศิลปินลูกทุ่งหมอลำคนดัง “สาธิต ทองจันทร์” เจ้าของบทเพลงอมตะ มือสังหาร, ปากโกรธใจคิดถึง ,ตำแหน่งชาวนา, ผิดหรือพี่จน, ความรักเหมือนควันบุหรี่, ลาสาวหนองคาย, หยุดน้ำตาเถิดน้อง, รักแท้คือแม่ผม แก้วหลงกรุง ฯลฯ
โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเพจของสาธิต ทองจันทร์” ได้โพสต์ข้อความอำลาแฟนเพลงอย่างเป็นทางการ พร้อมยืนยันว่าศิลปินผู้เป็นตำนานได้จากไปอย่างสงบ
ซึ่งข้อความสุดท้ายที่ถูกโพสต์ผ่านเพจ มีใจความว่า
“กราบลาแฟนๆ ถ้าชาติหน้ามีจริงขอเกิดเป็น ‘พี่นิดคนเดิม’ ให้อ้ายนิดเกิดมารับใช้แฟนเพลงคือเก่า อ้ายนิดขอโทษแฟนเพลงที่บ่สามารถร้องเพลงให้ฟังได้อีกต่อไป ขอบคุณเจ้าภาพทุกคิวงานจนถึงปี 69 🖤🖤”
สาธิต ทองจันทร์ เกิดอาการสโตรก เมื่อ3วันที่แล้ว โดยญาติได้นำตัวส่งโรงพยาบาลมหาสารคาม และเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อ เวลา 8.30 น. วันที่ 6 กันยายน 2568
สาธิต ทองจันทร์ มีชื่อจริงตามบัตรประชาชนว่า นายสานิต ไชยทองศรี เกิดเมื่อ 10 มิถุนายน 2500 เป็นคนบ้านหนองหูลิง ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพี่น้อง 6 คน เป็นลูกชาวนา แต่ว่าบิดาชอบเป่าแคน เสียงแคนเสียงลำเลยฝังใจ "เด็กชายนิด" มาตั้งแต่เล็ก เรียนจบแค่การศึกษาภาคบังคับ ป.4 จากโรงเรียนบ้านหนองหูลิง ที่บ้านเกิด เลยได้บวชเณรร่ำเรียนนักธรรมจนสอบได้นักธรรมตรี สึกออกมาทำนาที่บ้าน แต่ใจรักอยากเป็นหมอลำ เคยขอพ่อ-แม่ว่าอยากไปสมัครเป็นหมอลำ แต่ก็ถูกทักท้วงห้ามปราม
สาธิต ทองจันทร์ ในวัยหนุ่มมีความใฝ่ฝันบนเส้นทางแห่งเสียงเพลงอย่างมุ่งมั่น จึงตัดสินใจหนีออกจากบ้านเพื่อเสี่ยงดวงเข้าวงการ (ด้วยการแอบขายข้าวเปลือกของพ่อ เอาไปเป็นค่ารถ ที่มาของเพลงชุด มือสังหาร) มาเผชิญโชคที่จังหวัดมหาสารคาม ด้วยการไปสมัครอยู่กับ วงดนตรีศักดิ์สยาม เพชรชมพู ในตำแหน่ง "คอนวอย" ที่ต้องคอยแบก คอยขนเครื่องดนตรีจิปาถะ นานๆ ทีจะได้ร้องสักเพลงหนึ่ง ด้วยการขึ้นร้องเพลงแทนนักร้องประจำในวงขัดตาทัพเป็นบางช่วง เคยได้อัดแผ่นครั้งเดียวชื่อเพลง "ตำแหน่งชาวนา" แต่ก็ไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร หัวหน้าไม่ยอมตัดแผ่นให้นำไปแจกเสนอกับโฆษกรายการในสถานีวิทยุ
จากนั้น สาธิต ทองจันทร์ จึงย้ายมาประจำอยู่ที่วงชอง “สุภาพ ดาวดวงเด่น” และมีโอกาสบันทึกเสียงคู่กันกับหัวหน้าวงอยู่เสมอ แต่ก็ยังไม่ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงเท่าที่ควร แต่แรงใจยังไม่สิ้นสู้ต่อไป สักวันคงจะประสบความสำเร็จบนเส้นทางสายถนนดนตรี
สาธิต ทองจันทร์ ได้ชื่อว่าเป็นหมอลำที่มีผลงานการอัดเสียงมากที่สุด (มากกว่า 30 ชุด) และทุกชุดได้รับความนิยมอย่างสม่ำเสมอ ไม่ถึงขนาดขายดีเป็นเทน้ำเทท่า แต่ทว่าขายหมดขายสิ้นทำยอดจำหน่ายสูงๆ ทุกชุด
เป็นศิลปินที่ได้ชื่อว่า ลูกศิษย์กตัญญู อยู่กับ อาจารย์คำเกิ่ง ทองจันทร์ ไม่เคยไปไหน ร้องเพลงแรกที่อาจารย์แต่งให้คือ หยุดน้ำตาเถิดน้อง และชุดอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย อาทิ ฝากใจไว้กับดิน, สวรรค์ให้มา การจากไปของ สาธิต ทองจันทร์ ศิลปินหมอลำคนดัง นับเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญอีกครั้งของวงการเพลงลูกทุ่งไทย