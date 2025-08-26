จ่อแล้ว "งบอุดหนุนท้องถิ่น ปี69" 1.42 แสนล้าน ลง 7,743 อปท. "สิงห์อ้วน" ไฟเขียว เฉพาะสารพัดเบี้ยยังชีพ ทะลุ 7 หมื่นล้าน

จ่อแล้ว "งบอุดหนุนท้องถิ่น ปี69" วงเงินรวม 1.42 แสนล้าน ลง อปท. 7,743 แห่ง "สิงห์อ้วน" ไฟเขียวจ่อลงนามประกาศ พบเจียดลง "นม-อาหารกลางวัน" รวมกว่า 2 หมื่นล้าน สารพัดเบี้ย "คนชรา-พิการ-เอดส์" ทะลุ 7 หมื่นล้าน จ่ายคืน สปสช. "ค่ารักษาคนท้องถิ่น" 1 หมื่นล้าน "อุดหนุน/ชดเชย จนท.ชายแดนใต้" 1 พันล้าน "โครงการพระราชดำริ" รวม 1 พันล้านเศษ "ควบคุมไฟป่า" 122 ล้าน ชดเชยรายได้ อปท. กระทบภาษีที่ดินฯ 274 ล้าน อุดหนุนศูนย์ฟื้นฟูยาเสพติด 220 ล้าน
วันนี้ (26 ส.ค.2568) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ครั้งที่ 2/2568 ที่มี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
เห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนให้แก่ อปท. ให้จัดสรรแก่ อปท. แต่ละแห่ง ตามสัดส่วนร้อยละที่ได้รับ การจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา
รวมถึงออกประกาศ ก.ก.ถ. ในรูปแบบและแนวทางเช่นเดียวกับที่มีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเตรียม นำเสนอประธาน ก.ก.ถ. ลงนามในประกาศฯ ตามแนวทางที่ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามลำดับต่อไป
มีรายงานว่า สถ. ได้รวบรวมข้อมูลรายการงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปที่ตั้ง งบประมาณไว้ที่ สถ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่จะจัดสรรให้แก่ อปท. จำนวน ๑๔๒,๔๖๖,๕๖๐,๒๐๐ บาท สรุปได้ดังนี้
เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จำนวน ๒๕,๙๗๖,๖๔๗,๘๐๐ บาท เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร จำนวน ๒๓๗,๔๖๑,๔๐๐ บาท (จัดสรรให้ อบต. แต่ละแห่งตามสัดส่วนร้อยละที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา)
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) จำนวน ๕,๑๙๗,๙๒๐,๘๐๐ บาท เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๑๔,๖๑๘,๖๒๘,๘๐๐ บาท
เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือน ครู และค่าจ้างประจำ) จำนวน ๔๙๐,๘๑๕,๒๐๐ บาท เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) จำนวน ๔,๑๖๒,๓๐๐ บาท
เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน ๑๐,๐๐๒,๐๐๐ บาท เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) จำนวน ๓๙๘,๓๖๘,๐๐๐ บาท
เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๒๒,๕๗๖,๖๐๐ บาท
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๑,๔๘๗,๔๓๐,๗๐๐ บาท เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น จำนวน ๓,๔๙๔,๔๐๐ บาท
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) จำนวน ๓,๑๐๓,๐๐๐ บาท
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง จำนวน ๑๐,๑๔๘,๕๓๕,๐๐๐ บาท ให้สถ. โอนจัดสรรให้แก่กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็น ๒ งวด โดยเงินแต่ละงวดให้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้วย
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. จำนวน ๒๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๕๕,๙๘๘,๔๑๐,๘๐๐ บาท เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน ๑๓,๓๙๗,๕๙๖,๘๐๐ บาท เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๓๑๘,๖๑๘,๐๐๐ บาท
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา จำนวน ๑,๔๓๔,๐๐๐ บาท เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๒๕๒,๔๘๐,๐๐๐ บาท
เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ ความไม่สงบในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๘๑๘,๖๘๖,๔๐๐ บาท
เงินอุดหนุนสำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน ๙๗๑,๒๐๒,๘๐๐ บาท
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑,๑๒๗,๓๒๐,๐๐๐ บาท
เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน ๔๐,๘๕๒,๔๐๐ บาท
เงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน ๒๐๓,๑๙๗,๒๐๐ บาท
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท
เงินอุดหนุนสำหรับการป้องกันและควบคุมไฟป่าของ อปท. จำนวน ๑๒๒,๒๑๓,๐๐๐ บาท
เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่ อปท. ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๒๗๔,๔๘๔,๘๐๐ บาท (จัดสรรให้ อบต. ที่ได้รับผลกระทบโดยแบ่งตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรเป็นสัดส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ อัตราส่วนร้อยละ ๑๐ ใช้ฐานคํานวณสัดส่วนตามข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ด้านที่ ๓ ที่ สถ.กําหนด
ส่วนที่ ๒ อัตราส่วนร้อยละ ๑๐ ใช้ฐานคํานวณจากเงินสะสม จําแนกเป็น ๓ กรณี กรณีที่ ๑ อปท. ที่เงินสะสมหักภาระผูกพันแลเงินสํารองจ่ายแล้วพบว่า ติดลบ ได้รับร้อยละ ๑๐๐
กรณีที่ ๒ อปท.ที่เงินสะสมน้อยกว่าเงินภาษีที่ลดลงให้ชดเชย ได้รับร้อยละ ๙๕ กรณีที่ ๓ อปท.ที่เงินสะสมมากกว่าเงินภาษีที่ลดลงให้ชดเชย ได้รับร้อยละ ๙๐
ส่วนที่ ๓ อัตราส่วนร้อยละ ๘๐ ใช้ฐานคํานวณตามส่วนต่างระหว่างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จัดเก็บได้ประจําปีที่ได้รับผลกระทบ กับภาษีโรงเรือนและที่ดินกับภาษีบํารุงท้องที่ที่จัดเก็บได้ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูทางสังคม (ยาเสพติด) จำนวน ๒๒๐,๐๑๘,๐๐๐ บาท
ปัจจุบันมีจำนวน ๗,๘๔๓ แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จำนวน ๗๖ แห่ง เทศบาลนคร (ทน.) จำนวน ๓๕ แห่ง และเทศบาลเมือง (ทม.) จำนวน ๒๒๑ แห่ง เทศบาลตำบล (ทต.) จำนวน ๒,๒๑๘ แห่ง
อบต. จำนวน ๕,๒๙๑ แห่ง อปท. รูปแบบพิเศษ จำนวน ๒ แห่ง คือ กรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมืองพัทยา).