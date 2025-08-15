สุดทน! โร่ขึ้นโรงพักขอนแก่นแจ้งจับ “ภูมิธรรม” ทำตัวชังชาติ อ้างเขมรไม่ตั้งใจยิงใส่คนไทย

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-องค์กรต่อต้านคอรัปชั่นภาคพลเมืองขอนแก่น สุดทนรักษาการนายกรัฐมนตรี แจ้งความตำรวจขอนแก่น แจ้งจับ “ภูมิธรรม” ทำประเทศเสียหายและเสียเปรียบในเวทีโลก เหตุให้สัมภาษณ์ เขมรไม่ตั้งใจยิงใส่โรงพยาบาลและคนไทย ทั้งทหารลาดตระเวนขาขาด ว่าเป็นอุบัติเหตุ
วันนี้ (15 ส.ค.) ที่สภ.เมืองขอนแก่น นายตุลย์ ประเสริฐศิลป์ ประธานองค์กรต่อต้านคอรัปชั่นภาคพลเมืองจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายชัยชนะ ทัศนนิยม ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย, นายอภิชัย เพชรสม และนายวีระศักดิ์ สายทอง แกนนำองค์กรต่อต้านคอรัปชั่นฯ ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เพื่อเอาผิดนายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในข้อหาหรือฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.119, 120, 124, 157 และมาตราอื่นที่เกี่ยวข้อง
นายตุลย์ ประเสริฐศิลป์ ประธานองค์กรต่อต้านคอรัปชั่นภาคพลเมืองจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าการมาร้องทุกข์กล่าวโทษ นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ครั้งนี้ เพราะเรื่องเอกราชและอธิปไตยของชาติเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด แต่รักษาการนายก ไม่ทำหน้าที่ตัวเองโดยปล่อยปะละเลยทำให้ต่างชาติรุกรานประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยเสียเอกราชได้
ถ้ามองดูการทำงานฝ่ายทหารจะเห็นว่าฝ่ายไทยเข้าไปยึดพื้นที่กลับมา นั่นแปลว่าเราเสียเอกราชไปแล้ว แต่ว่าทหารได้ไปยึดกลับมา 11 แห่ง ยืนยันโดยทหารรักษาการนายกรัฐมนตรีต้องปกป้องรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติให้มั่นคง แต่ที่ทหารขาขาด บาดเจ็บ ประชาชนล้มตายทรัพย์สินเสียหาย นั่นคือความร้ายแรงของผู้รักษาการนายกรัฐมนตรีต้องทำและต้องปกป้องให้ได้ แต่กลับไม่มี มีแต่ไปเข้าข้างศัตรูโดยเฉพาะกัมพูชานั่นเป็นโทษร้ายแรงมาก
เราจำเป็นต้องปกป้องรักษาโดยอาศัยรัฐธรรมนูญมาตรา 50 เรามากล่าวโทษร้องทุกข์วันนี้เพื่อให้พนักงานสอบสวนดำเนินการอย่างเคร่งครัด คือมาตรา 157, 119, 120, 124 ส่วนกรณีที่รักษาการนายกรัฐมนตรี ไปให้สัมภาษณ์ประเด็นต่างๆ คือการไปเข้าข้างศัตรูอย่างร้ายแรงโทษมาตรา 119 คือประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต
นายตุลย์ กล่าวต่อว่าการที่นายภูมิธรรม ไปกล่าวว่ากัมพูชาไม่ได้ตั้งใจยิงนั้น เป็นการคุมคามอย่างร้ายแรงตามกฎหมายระหว่างประเทศยอมรับไม่ได้ มันคืออาชญากรสงคราม เราต้องร้องไปที่ไอซีซี หรือกฎหมายระหว่างประเทศที่มีการดำเนินการกันอยู่ตอนนี้ อยากให้ดำคดีกับนายภูมิธรรม จากบทสัมภาษณ์ว่า เขมรไม่ได้ล็อกเป้าวิถียิงแบบกระจาย โดยเฉพาะข้อความสุดท้ายบอกว่าไม่ได้ตั้งใจยิงใส่โรงพยาบาล นายภูมิธรรมมีหน้าที่ต้องไปตอบแบบนี้หรือไม่ คนที่จะตอบแบบนี้คือฝั่งเขมร แต่นายภูมิธรรมตอบแบบนี้เสมือนว่าไปตอบแทนฝั่งกัมพูชา ซึ่งมีบางส่วนจะนำนายกภูมิธรรมเข้าสู่ศาลอาญาระหว่างประเทศ
หากฮุนเซนเอาบทสัมภาษณ์นี้ไปบอกศาลว่า รักษาการนายกรัฐมนตรีไทยตอบแล้วว่าไม่ได้ตั้งใจ ศาลจะฟังใคร เพราะเราไปตอบเองแล้ว เราไปตอบแทนฝั่งกัมพูชาแล้ว นายภูมิธรรมไม่ได้มีหน้าที่วินิจฉัยข้อเท็จจริงว่าตั้งใจยิงหรือไม่ตั้งใจยิง ที่สำคัญยังไปบอกทหารอีกว่าการลาดตระเวนที่ขาขาดเป็นเพียงอุบัติเหตุเท่านั้น เราในฐานะคนไทยถ้ารับกับสิ่งเหล่านี้ได้ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไร ทุกคนจึงมีเจตนาให้ดำเนินคดีนายภูมิธรรมตามเอกสารที่แนบมานี้