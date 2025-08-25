"ทวี" เยี่ยมทัณฑสถานหญิงชลบุรี ชูเรือนจำต้นแบบ “สถานศึกษาและสถานฟื้นฟูชีวิต”

MGR Online - รมว.ยธ. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมทัณฑสถานหญิงชลบุรี ให้กำลังใจผู้ต้องราชทัณฑ์ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ เรียนรู้ ช่วยฟื้นฟูกลับคืนสู่สังคม
วันนี้ (25 ส.ค.) ณ เรือนจำกลางชลบุรี ถนนพระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ต้องราชทัณฑ์ โดยมี นายนิยม เติมศรีสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม , นางจิรภา สินธุนาวา รองปลัดกระทรวงยุติธรรม , นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี , นายนายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ , น.ส.นิสา แก้วแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ร่วมให้การต้อนรับ
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ ได้เยี่ยมชม “สถานีการเรียนรู้ ห้องเรียนแห่งโอกาส” ซึ่งจัดแสดงกิจกรรมการเรียนรู้และฝึกอาชีพของผู้ต้องราชทัณฑ์ อาทิ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การทำอาหาร และการเสริมความงาม ภายใต้ความร่วมมือจากกรมราชทัณฑ์และ กสศ. เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาและสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตหลังพ้นโทษ จากนั้นได้มีการแสดง “ระบำ 4 ภาค” โดยผู้ต้องราชทัณฑ์ทัณฑสถานหญิงชลบุรี ถ่ายทอดความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทยจากทุกภูมิภาค สร้างบรรยากาศอบอุ่นและความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงาน
หลังจากนั้น พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักจัดการเรียนรู้ในกระบวนการยุติธรรม หลักสูตร “นวัตกรรมการเรียนรู้ และการเชื่อมโยงบูรณาการ” พร้อมทั้งมอบวุฒิการศึกษาแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่สำเร็จการศึกษาตามโครงการ “เรือนจำต้นแบบการศึกษา” ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมราชทัณฑ์ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และภาคีความร่วมมือทางวิชาการ ในการนี้ นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นผู้แทนในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักจัดการเรียนรู้ในกระบวนการยุติธรรม หลักสูตร “นวัตกรรมการเรียนรู้และการเชื่อมโยงบูรณาการ” และพิธีมอบวุฒิการศึกษาผู้สำเร็จ การศึกษาเรือนจำต้นแบบการศึกษาการปฏิรูปราชทัณฑ์ เรือนจำในฐานะสถานศึกษาและสถานฟื้นฟูชีวิต ทัณฑสถานหญิงกลางชลบุรี กรมราชทัณฑ์ได้กำหนดแนวทางการปฏิรูปราชทัณฑ์ที่สำคัญ คือ การทำให้เรือนจำมิใช่เพียงสถานที่คุมขัง แต่ต้องเป็น “สถานศึกษาและสถานฟื้นฟูชีวิต” ที่ช่วยให้ผู้ต้องราชทัณฑ์พัฒนาศักยภาพ ได้เรียนรู้ และกลับคืนสู่สังคมในฐานะ “คนที่มีคุณภาพ” ตามหลักการพัฒนาพฤตินิสัย และโครงการที่มุ่งเป้ามีประสิทธิภาพ อาทิ โครงการโคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์
ขณะนี้ ผู้พ้นโทษที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ประจำปี 2568 จากเรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 132 แห่ง เข้ารับการอบรมจำนวน 11,584 คน โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ฝึกทักษะในภาคอุตสาหกรรม (การพักโทษกรณี มีเหตุพิเศษ) การจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเรือนจำ/ทัณฑสถาน หรือการรับจ้างแรงงานในเรือนจำ/ทัณฑสถาน เป็นต้น
ความสำเร็จของภารกิจนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม รวมถึงครอบครัวของผู้ต้องราชทัณฑ์ โดยกรมราชทัณฑ์ทำหน้าที่เป็นเสาหลักในการเชื่อมโยง เพื่อเปลี่ยนชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์จาก “ผู้ก้าวพลาด” ให้กลับมาเป็น “พลเมืองที่มีคุณภาพดี”
รมว.ยุติธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ต้องราชทัณฑ์ส่วนใหญ่กว่า 60% มีการศึกษาต่ำกว่ามัธยมปลาย การปฏิรูประบบราชทัณฑ์จึงเริ่มต้นจากการสร้างโอกาสทางการศึกษา ตั้งแต่การรู้หนังสือ การศึกษาภาคบังคับ การศึกษาวิชาชีพ ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรม ยังริเริ่ม “โครงการอ่านหนังสือลดวันต้องโทษ (Read for Release)” โครงการเรือนจำต้นแบบการศึกษาได้พิสูจน์แล้วว่า “การศึกษาและการฟื้นฟูพฤตินิสัยสามารถดำเนินควบคู่กันได้” ผู้ต้องราชทัณฑ์ไม่เพียงได้รับวุฒิการศึกษา แต่ยังได้พัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ ซึ่งจะเป็นทุนชีวิตสำคัญเมื่อกลับสู่สังคม ในขณะเดียวกัน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนขับเคลื่อนแนวคิด “บ้านกึ่งวิถี (Halfway House)” เพื่อช่วยเหลือผู้พ้นโทษปรับตัวและสร้างอนาคตใหม่ ลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำ และสร้างสังคมที่มั่นคง ปลอดภัย และเต็มไปด้วยพลเมืองคุณภาพ
รมว.ยุติธรรม กล่าวยังกล่าวขอบคุณผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงชลบุรีที่เป็นต้นแบบของการสร้างคนในวันนี้ ขอบคุณที่เปลี่ยนมนุษย์จากคนไม่รู้ให้เป็นคนรู้เปลี่ยนมนุษย์จากคนไม่มีจริยธรรมให้มีจริยธรรมเปลี่ยนมนุษย์จากคนรุนแรงให้เป็นคนมีเหตุผล ที่พึ่งสุดท้ายของสังคมในยุคการเปลี่ยนแปลง คือ คนหลังกำแพงและคนหลังกำแพง ต้องมีสะพาน และสะพานในที่นี้ คือ ความรู้สะพานเพื่อนำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลง
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ความสำเร็จของการจัดงานฯ ในวันนี้ เกิดจากความคิดริเริ่มของ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม ที่ต้องการผลักดันการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาของประเทศ เพื่อสร้างระบบการศึกษาที่เท่าเทียมและยั่งยืน การลดความเหลื่อมล้ำผ่านการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพถ้วนหน้า รวมทั้งการยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย มีการเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน และส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ผู้เรียน และ เพิ่มการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน