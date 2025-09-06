สดร.เผยคืนวันที่ 7 ถึงเช้ามืด 8 ก.ย.นี้ จะเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง

เพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โพสต์ระบุว่า อธิบายแบบวิทยาศาสตร์ ทำไม "จันทรุปราคาเต็มดวง" ถึงเป็น "สีแดงอิฐ"
คืนวันที่ 7 ถึงเช้ามืด 8 กันยายนนี้ จะเกิดปรากฏการณ์ #จันทรุปราคาเต็มดวง ให้คนในประเทศไทยชมกันในรอบ 3 ปี โดยเฉพาะช่วง 00:31 - 01:53 น. ของวันที่ 8 ก.ย. ดวงจันทร์เต็มดวงทั้งดวงจะเคลื่อนเข้าไปอยู่ใน "เงามืดของโลก" และปรากฏให้เราเห็นเป็นสีแดงอิฐ หรือที่เรียกกันว่า Blood Moon
หลายคนอาจสงสัยว่า ในเมื่อดวงจันทร์เข้าไปอยู่ในเงามืดของโลกแล้ว ทำไมไม่มืดหายไปจากท้องฟ้า แต่กลับกลายเป็นสีแดงอิฐแบบนั้น เรามาหาคำตอบไปพร้อมกัน
เรื่องมีอยู่ว่า…
ขณะเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง ดวงจันทร์จะโคจรเข้าไปอยู่ในเงามืดของโลก แต่เงาของโลก "ไม่ได้มืดสนิท"
แสงอาทิตย์ที่ส่องมากระทบโลก จะทำให้เกิดเงาของโลกทอดยาวไปในอวกาศ ยาวไปถึงดวงจันทร์ แต่ก่อนถึงดวงจันทร์ แสงเหล่านี้ต้องเดินทางผ่าน “ชั้นบรรยากาศโลก” ซึ่งเปรียบเสมือนฟิลเตอร์กรองแสงขนาดยักษ์ ส่งผลให้แสงบางส่วนเกิดการกระเจิงและหักเห
แสงอาทิตย์เป็นแสงขาว ประกอบด้วยสเปกตรัมทั้ง 7 สี ได้แก่ ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง ส้ม และแดง แสงที่มีความยาวคลื่นสั้น เช่น น้ำเงิน ฟ้า เขียว จะถูกกรองออกไป เหลือเพียงแสงสีแดงที่มีความยาวคลื่นยาวกว่า หักเหเข้าไปในเงามืดของโลก
เมื่อแสงสีแดงตกกระทบพื้นผิวดวงจันทร์ แล้วสะท้อนกลับมายังโลก เราจึงเห็นดวงจันทร์เป็น “สีแดงอิฐ” ในช่วงที่เกิด “จันทรุปราคาเต็มดวง” นั่นเอง
ใครสนใจชม “ดวงจันทร์สีแดงอิฐ” ของจริง สามารถชมด้วยตาเปล่าได้ทั่วประเทศ คืน 7 - เช้ามืด 8 ก.ย. นี้ แต่ถ้าหากฟ้าฝนไม่เป็นใจ ติดตามการถ่ายทอดสดได้ตลอดระยะเวลาเกิดปรากฏการณ์ ตั้งแต่เวลา 22:29 น. - 03:55 น. ทางเพจเฟซบุ๊ก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และช่องยูทูป NARIT Thailand