เชียงใหม่ คว้าอันดับ2 เมืองยอดนิยมของโลก "Digital Nomads"

เชียงใหม่ผงาด! ครองอันดับ 2 เมืองยอดนิยมของโลกสำหรับ Digital Nomads พร้อมเปิดย่าน "Nomad Friendly District" ต้อนรับชุมชนทำงานทางไกลระดับสากล
เชียงใหม่ตอกย้ำความเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก! ชุมชนนอแมดบน nomads.com คอมมูนิตี้ชาวนอแมดระดับโลก โหวตให้เชียงใหม่เป็นเมืองยอดนิยมอันดับ 2 ของโลก รองเพียงกรุงเทพฯ และชนะเมืองใหญ่อย่างเมลเบิร์น โตเกียว และบัวโนสไอเรส!
เหตุผลที่ชาว Digital Nomad ทั่วโลกเทใจให้เชียงใหม่ไม่ได้สะท้อนผ่านแค่การอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและปลอดภัย แต่ยังพิสูจน์จากการเลือกเชียงใหม่เป็นสถานที่จัดงานประชุมสำคัญต่อเนื่อง:
• ปี 2567: งาน Pop-up Village - Edge City Lanna
• ปี 2568: งานยักษ์ใหญ่สายเทคอย่าง SEO Conference และ Cross Border Summit
• 16-18 มกราคม 2569: เตรียมพบกับงาน Chiang Mai Nomad Summit ที่รวบรวมเหล่าคนเก่งจากทั่วโลกมาไว้ที่นี่!
โดยเฉพาะอย่างยิ่งงาน SEO Conference ที่มีชาวนอแมดมาร่วมงานกว่า 800 คนได้เลือกเชียงใหม่เป็นบ้านหลักในการจัดงานเป็นประจำทุกปี ตอกย้ำว่า "ธุรกิจ" และ "ไลฟ์สไตล์" ของที่นี่เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์แบบ
จังหวัดเชียงใหม่เล็งเห็นและขานรับศักยภาพนี้ด้วยการร่วมกับส่วนราชการ, ภาคีภาคเอกชน, และภาคประชาชนจัดตั้ง "คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ที่เป็นมิตรต่อนักเดินทางกลุ่มทำงานทางไกล" นำร่องในย่านประวัติศาสตร์ที่มีเสน่ห์อย่าง สันป่าข่อย-วัดเกตุ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ตอบโจทย์การทำงาน, ส่งเสริมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง "นอแมดโลก" และ "ชุมชนท้องถิ่น" เป็นการสร้าง Sandbox สำหรับการใช้ชีวิตและการทำงานที่ลงตัว และเตรียมจัดงานประชุมสร้างสรรค์ที่จะดึงดูดชาวนอแมดทั่วโลกมาใช้ชีวิตและแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญร่วมกับคนเมืองเชียงใหม่ตลอด 1 เดือนเต็มในเดือนกันยายนนี้!
จังหวัดเชียงใหม่พร้อมร่วมกับทุกภาคส่วนส่งเสริมให้เชียงใหม่เป็นเมืองที่มากกว่าแค่การมาท่องเที่ยว แต่คือการเป็น Global Workation Destination ที่พร้อมรองรับกลุ่มนักเดินทางธุรกิจยุคใหม่ สร้างโอกาสการเติบโตของเมืองในแบบที่ทั่วโลกต้องจับตามอง!