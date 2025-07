"ไทย" คว้าอันดับ 3 "ประเทศที่สนุกที่สุดในโลก"

ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับที่ 3 จากผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้คนทั่วโลกกว่า 17,000 คน จัดทำโดยสื่อชั้นนำ U.S. News & World Report ซึ่งถือเป็นเพียงประเทศเดียวในเอเชียที่ติดอยู่ใน 10 อันดับแรก ของโลกในหมวดนี้หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไทยถูกยกให้เป็นประเทศที่น่าตื่นเต้นและมีสีสัน คือที่เกาะพะงัน ซึ่งกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มแบ็คแพ็คเกอร์และ ดิจิทัลโนแมด (Digital Nomad) ที่เดินทางเข้ามาใช้ชีวิตและทำงานในประเทศไทยมากขึ้นอย่างต่อเนื่องการจัดอันดับนี้เป็นส่วนหนึ่งของหมวด(Adventure) ในรายงาน Best Countries ประจำปี 2024 โดย U.S. NewsU.S. News ซึ่งจัดทำขึ้นระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 23 พฤษภาคม 2024 ผ่านการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามที่กระจายไปทั่วโลก ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยนักธุรกิจ ผู้ทรงอิทธิพล และประชาชนทั่วไปผลสำรวจดังกล่าวสะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาชาวโลกว่าเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยกิจกรรม ความคึกคัก และบรรยากาศแห่งความสนุกที่ไม่เหมือนใครสำหรับการจัดอันดับ10 อันดับแรก ประกอบด้วยอันดับ 1 : สเปนอันดับ 2 : บราซิลอันดับ 3 : ไทยอันดับ 4 : อิตาลีอันดับ 5 : เม็กซิโกอันดับ 6 : กรีซอันดับ 7 : ออสเตรเลียอันดับ 8 : โปรตุเกสอันดับ 9 : นิวซีแลนด์อันดับ 10 : ฝรั่งเศส