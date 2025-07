ทุกการเดินทางสร้างโมเมนต์แสนมหัศจรรย์ ททท.จัดแคมเปญ Grand Moment โมเมนต์มหัศจรรย์ ที่ใครก็สัมผัสได้ กระตุ้นท่องเที่ยวอย่างน่าจดจำ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตอกย้ำและกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง ด้วยแคมเปญที่ทัชใจ "Grand Moment Experience the Magic โมเมนต์มหัศจรรย์ ที่ใคร ก็สัมผัสได้" เพื่อสร้างสีสัน ความประทับใจในการท่องเที่ยว ผ่านประสบการณ์อันน่าจดจำสนุกสนาน พร้อมสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้ตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการพิชิตจุดหมายที่ใฝ่ฝัน การก้าวข้ามขีดจำกัด หรือการพบเจอช่วงเวลาแสนพิเศษที่เข้ามาเติมเต็มชีวิต แบบที่ใครๆ ก็สัมผัสได้นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า แคมเปญ "Grand Moment Experience the Magic โมเมนต์มหัศจรรย์ ที่ใครก็สัมผัสได้" เน้นเจาะนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว กลุ่มเพื่อน หรือกลุ่มวัยทำงาน โดยการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ด้วยคอนเทนต์ที่โดนใจผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นสายแคมปิ้ง เดินป่าล่าหมอก แบ็กแพก ท่องเที่ยวชุมชน สายกิน สายมู สายถ่ายภาพ คาเฟ่ หรือสายท่องเที่ยวธรรมชาติ โดยจับมือร่วมกับพันธมิตรท่องเที่ยว ได้แก่ โรงแรมที่พัก / ร้านอาหาร คาเฟ่ / กิจกรรม แหล่งท่องเที่ยว / รถเช่า / สายการบิน พร้อมมอบสิทธิประโยชน์โดนใจให้นักท่องเที่ยว เช่น Traveloka, บัตรเครดิต KTC, Trip.com, รถเช่า Chic Car Rent, Oasis Spa, Gowabi, SUPERSPORTS, ทัวร์เพื่อนธรรมชาติ และ GO by Krungsri Autoการออกเดินทางท่องเที่ยวกับแคมเปญ "Grand Moment Experience the Magic โมเมนต์มหัศจรรย์ ที่ใครก็สัมผัสได้" นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสประสบการณ์การเดินทางภายใต้แนวคิด เข้าถึงได้ง่าย (ACCESSIBLE) การเดินทางท่องเที่ยวที่สะดวกสบาย ไม่ซับซ้อน เปิดกว้างสำหรับทุกเพศ ทุกวัย - คุ้มค่าคุ้มราคา (AFFORDABLE) เข้าถึงประสบการณ์สุดพิเศษได้แบบคุ้มค่าคุ้มราคา ทำให้การเดินทางเป็นการเดินทางที่มากกว่าไปถึงจุดหมาย แต่คือการได้ออกเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ จนประทับใจไม่รู้ลืม - มีคุณค่าและมีความหมาย (MEANINGFUL) สร้างความรู้สึก ความทรงจำ ประสบการณ์ที่มีความหมายได้เรียนรู้เรื่องราวมากมายผ่านการออกเดินทางท่องเที่ยว สัมผัสวัฒนธรรมที่มีเสน่ห์น่าหลงใหล จนทำให้ค้นพบตัวเองในมุมใหม่ๆและยังมีกิจกรรมมากมายในโครงการ เช่น กิจกรรมมอบกล่อง Mystery Box ให้กับนักท่องเที่ยวที่จองที่พักกับโรงแรมที่ร่วมโครงการฯ จำนวน 200 ท่านแรก เช่น โรงแรมทอแสงเฮอริเทจ จ.อุบลราชธานี - บ้านริมอ่าว จ.จันทบุรี - โรงแรมครอส พัทยา โอเชียนเฟียร์ จ.ชลบุรี - โรงแรมเดอะชี เกาะสมุย รีสอร์ต แอนด์เรสชิเดนซ์ บาย โทลานี จ.สุราษฎร์ธานี ฯลฯ สำหรับนักท่องเที่ยวที่จองที่พักและใช้บริการภายในเดือนสิงหาคม 2568 และกิจกรรมลุ้นรางวัลในโครงการฯ มากมาย อาทิ วอเชอร์ที่พัก ร้านอาหาร คาเฟ่ นวดสปา ความงาม เสื้อ ร่ม ฯลฯ สามารถซื้อสินค้าและบริการในโครงการได้ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2568ติดตามข่าวสารและร่วมกิจกรรมได้ที่ Page Facebook : Grand Moment Experience the Magic, Line : @gmmagic "Grand Moment Experience the Magic โมเมนต์มหัศจรรย์ ที่ใครก็สัมผัสได้" คือการตอบโจทย์นักเดินทางที่ครบเครื่อง ครบอารมณ์ เที่ยวครบ...พบทุกโมเมนต์