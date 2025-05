"อาร์เจนตินา” กลายเป็นชาติแรกให้สัตยาบันลาออกจาก “อนามัยโลก” ตาม “สหรัฐฯ”

เอเอฟพีรายงานวานนี้(27 พ.ค)ว่า การตัดสินใจลาออกจากองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ในครั้งแรกถูกประกาศเมื่อกุมภาพันธ์โดยประธานาธิบดีอาร์เจนตินา ฆาบิเอร์ มิเลย์ (Javier Milei)เกิดขึ้นตามหลังเพื่อนรักประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่ตั้งแต่มกราคมซึ่งเป็นเดือนรับตำแหน่งสั่งถอนสหรัฐฯออกไปจากองค์การอนามัยโลกทั้งนี้รัฐบาลอาร์เจนตินาได้แสดงเหตุผลการลาออกจาก WHO ผ่านแถลงการณ์ในวันจันทร์(26) มีใจความว่า“ใบสั่งยาของ WHO นั้นไม่ทำงานเพราะมันไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์แต่กลับอยู่บนพื้นฐานผลประโยชน์ทางการเมืองและโครงสร้างทางองค์กรที่ปฎิเสธการทบทวนความผิดพลาดของตัวเอง”ทั้งนี้ก่อนหน้าอาร์เจนตินาได้ออกมากล่าวหาองค์การอนามัยโลกว่ามีการจัดการอย่างผิดพลาดขั้นร้ายแรงระหว่างเกิดวิกฤตโควิด-19พร้อมกับข้อกำหนด “การกักตัวแบบมนุษย์ถ้ำ” ของตัวเองเอเอฟพีรายงานว่า การประกาศออกมาระหว่างที่รัฐมนตรีสาธารณสุขสหรัฐฯ โรเบิร์ต เอฟ. เคนเนดี จูเนียร์ พบกับรัฐมนตรีสาธารณสุขอาร์เจนตินา มาริโอ ลูกอนเนส (Mario Lugones)เพื่อกำหนดวาระการทำงานร่วมที่จะเพิ่มความโปร่งใสและความเชื่อมั่นในระบบสุขภาพ“ร่วมกันกับรัฐมนตรีโรเบิร์ต เคนเนดี พวกเราเชื่อมั่นในอนาคตของความร่วมมือในสุขภาพโลก พวกเราต่างมีวิสัยทัศน์คล้ายกันเกี่ยวกับหนทางที่จะนำไปข้างหน้า” รัฐมนตรีสาธารณสุขอาร์เจนตินาแถลงทั้งนี้เป็นที่คาดหมายว่า เคนเนดีที่ถูกประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ทาบทามให้เข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุขสหรัฐฯผลจากมุมมองที่เคลือบแคลงของเขาต่อการใช้วัคซีนต่างๆโดยเฉพาะวัคซีนโควิด-19 นั้นจะพบกับประธานาธิบดีมิเลย์ระหว่างการเยือนกรุงบัวโนสไอเรสและเป็นที่เรื่องลือไปทั่วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในการประชุมประจำปีองค์การอนามัยโลก เคนเนดีได้เรียกร้องให้ชาติสมาชิกอื่นๆลาออกจาก WHO ตามสหรัฐฯและอาร์เจนตินา และสร้างสถาบันอื่นขึ้นมาแทนที่โดยในคำแถลงที่ร้อนแรง รัฐมนตรีสาธารณสุขสหรัฐฯโจมตีว่า สถาบันสุขภาพภายใต้ UN นี้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของปักกิ่ง แนวความคิดทางเพศ และบรษัทอุตสาหกรรมยาทั้งนี้รัฐบาลอาร์เจนตินาเองได้ประกาศการทบทวนเชิงโครงสร้างขององค์กรทางสุขภาพต่างๆเพื่อจัดการ ปรับปรุง และทำให้โปร่งใสและดำเนินการของระบบสุขภาพที่เป็นเวลาหลายปีนั้นมีการปฎิบัติการที่เหลื่อมทับซ้อนกัน ข้อกำหนดที่ล้าสมัย และมุมมองที่จำกัด