สุดเศร้า! “น้องข้าวต้ม” ลากลับดาวช้างแล้ว

คนรักช้างใจสลาย “น้องข้าวต้ม” ลูกช้างป่าแห่งบึงฉวาก จากไปดาวช้างอย่างสงบแล้ว หลังมีอาการอ่อนแรงระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่าปกติเมื่อช่วงดึกของวันที่ 12 ม.ค. ส่วนสาเหตุการตายรอการชันสูตรต่อไป
นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา หรือ “หนูนา” ที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนา หนึ่งในผู้มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือช้างในบ้านเรา ได้โพสต์อาลัยถึงน้องข้าวต้มผ่านเฟซบุ๊กบัญชีรายชื่อ NuNa Silpa-archa ว่า
ข้าวต้มน้อยค่อยๆหลับและจากไปอย่างสงบ.. สู่ภพภูมิที่สูงนะลูกคนเก่ง ป้ารักหนู
โดยเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 69 ที่ผ่านมาทางศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก อัพเดตความคืบหน้าการดูแล “น้องข้าวต้ม” ยังมีอาการอ่อนแรงในช่วงกลางคืน และมีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่าปกติเล็กน้อยในบางช่วงเวลา จึงต้องเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง
ก่อนที่ช่วงบ่ายวันที่ 13 ม.ค. จะมีการแจ้งข่าวว่าน้องข้าวต้มได้ลากลับดาวช้างอย่างสงบแล้ว ส่วนผลการตายที่แน่ชัดอยู่ระหว่างรอการชันสูตร
