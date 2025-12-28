หนูนาเอือมบางพรรคเกณฑ์ "กองเชียร์ไร้มารยาท" ป่วนเวทีดีเบต ปั่นกระแสโหวตเทียม

หนูนา กัญจนา ศิลปอาชา เล่าเบื้องหลังเวทีดีเบตจากประสบการณ์ส่วนตัว เรื่องพิธีกรเอียงมีส่วนน้อย แต่พูดลำบากเพราะเชิญหลายคน เอือมบางพรรคเกณฑ์กองเชียร์ไร้มารยาทข่มคู่แข่ง ไม่สนใจฟังนโยบาย แถมปั่นกระแสโหวตเทียมซะสูงลิ่ว
วันนี้ (28 ธ.ค.) เฟซบุ๊ก NuNa Silpa-archa ของ น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หรือหนูนา ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนา โพสต์ข้อความระบุว่า "โพสต์นี้ ... ขอพูดถึงเวทีดีเบตการเมือง และคะแนนโหวตจากเวทีพวกนี้
การเลือกตั้งเมื่อปี 62 และ ปี 66 ที่พรรคชาติไทยพัฒนายังส่งผู้สมัคร และท็อป (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ต้องไปร่วมเวทีดีเบตต่างๆ ... ดิฉันมักจะตามไปให้กำลังใจทุกครั้ง ... ขอเล่าประสบการณ์และความคิดเห็นของดิฉันนะคะ …
1. หลายเวทีจัดได้ดี พิธีกรเป็นกลาง แต่บางเวทีพิธีกร (ส่วนน้อย) มีความลำเอียง …
2. หลายเวทีเชิญบุคคลร่วมดีเบตมากคน ทำให้เวลาพูดของแต่ละคนมีน้อยมาก การจะอธิบายอะไรให้ชัดเจนก็ลำบาก ...
3. เวทีเหล่านี้คนพูดเก่งได้เปรียบ ... แต่อย่าลืมว่า … คนพูดเก่งไม่แน่ว่าจะทำงานเก่ง … และคนทำงานเก่ง ... ไม่จำเป็นต้องพูดเก่ง … บางคนพูดให้ดูมันเข้าว่า ...
4. พฤติกรรมหนึ่งที่ดิฉันรู้สึกว่าน่ารังเกียจมากคือ … บางพรรคการเมืองจะเกณฑ์กองเชียร์ไปจำนวนมาก และเป็นกองเชียร์ที่ไม่มีมารยาท … พอคนของพรรคตัวเองพูด หรือแม้แค่ขยับตัว ... ก็จะส่งเสียงกรี๊ดกร๊าดดังลั่น ... ในขณะที่ถ้าตัวแทนของพรรคอื่นพูด ... ถ้าพูดไม่เข้าหูพวกตัวเอง ก็จะโห่ร้องอย่างไม่ให้เกียรติกัน ... ซึ่งจะมีอยู่พรรคการเมืองหนึ่ง … ที่มีคนอย่างนี้อยู่มากและเป็นทุกเวที ...
5. การโหวตจากการดีเบต ก็เป็นคะแนนจัดตั้ง เพราะพรรคการเมืองบางพรรคที่กล่าว ... ที่เกณฑ์คนพวกนี้มา … คนพวกนี้ก็จะนั่งกดๆๆๆๆๆ กันเป็นอาชีพ … คะแนนโหวตของคนของพรรคเขาจึงออกมาสูงลิ่ว … กองเชียร์พวกนี้ ... ไม่ได้สนใจฟังนโยบายอะไรทั้งนั้น แค่ทำหน้าที่ส่งเสียงร้องและกดโหวต …
6. ดิฉันนั่งมองและพิจารณาเหตุการณ์พวกนี้ … ก็ได้แต่คิดว่าพวกเขาทำพฤติกรรมไม่ต่างดูจากเกมโชว์เลย … ทั้งที่นี่เป็นเรื่องของการแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารบ้านเมือง …
ที่เล่ามาข้างต้น ... ดิฉันถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของดิฉัน … และแม้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ... ที่เห็นมาบางเวทีก็ยังเป็นแบบเดิม … ยังวนเวียนอยู่ในกระแสการปั่นโหวตเทียมแบบนี้