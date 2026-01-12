พักผ่อนอย่างมีระดับกับวิลล่าหรู ที่โรงแรมรุกข์ คีรี เขาใหญ่ – เดอะ เซ็นทารา คอลเลกชัน

ดื่มด่ำช่วงเวลาแห่งความสงบเหนือขุนเขา ณ โรงแรมรุกข์ คีรี เขาใหญ่ – เดอะ เซ็นทารา คอลเลกชัน สถานที่ที่ความหรูหราและความสงบของธรรมชาติหลอมรวมกันอย่างลงตัว สัมผัสความสมบูรณ์แบบของการพักผ่อนใน Barn Residence “จันทร์” และ “ตะวัน” วิลล่าหรูสไตล์ Modern Barnhouse ที่รังสรรค์ด้วย แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ทุกตารางเมตรกว่า 278 ตารางเมตร สะท้อนรสนิยมและความประณีตในทุกรายละเอียด รองรับผู้เข้าพักได้สูงสุดถึง 6 ท่าน — เหมาะสำหรับการพักผ่อนอย่างมีระดับกับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน
ห้องนั่งเล่นเปิดโล่งเชื่อมต่อกับเฉลียงกลางแจ้ง และสระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือส่วนตัว ที่ระยิบระยับใต้แสงแดดยามบ่าย หน้าต่างกระจกสูงจากพื้นจรดเพดานเปิดรับแสงธรรมชาติและวิวขุนเขาได้รอบทิศ เติมเต็มบรรยากาศแห่งความผ่อนคลายเหนือระดับ
ห้องน้ำแบบ Semi-Outdoor พร้อมอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่ ให้คุณได้แช่กายใต้ผืนฟ้าอันกว้างไกล สัมผัสความสงบและความเป็นส่วนตัวในทุกลมหายใจ
พื้นที่รับประทานอาหารและห้องครัวตกแต่งด้วยวัสดุพรีเมียม พร้อมอุปกรณ์ครบครัน มอบความสะดวกสบายสมบูรณ์แบบในทุกช่วงเวลา ในราคาเริ่มต้น 27,311 บาท++ต่อห้องต่อคืน พร้อมรับสิทธิพิเศษอีกมากมาย อาทิ :
• · เข้าพักได้สูงสุด ผู้ใหญ่ 6 ท่าน
• · ฟรี! Wi-Fi และเครื่องปรับอากาศ
• · อ่างจากุซซี่กลางแจ้ง
• · บริการชา กาแฟ มินิบาร์
• · พื้นที่นั่งเล่นและรับประทานอาหารแยกสัดส่วน
• · แท่นชาร์จอุปกรณ์, คีย์การ์ดอิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
ค้นพบนิยามใหม่ของการพักผ่อนเหนือระดับ — ที่ซึ่งธรรมชาติ ความสงบ และความหรูหราโอบกอดกันไว้อย่างกลมกลืน ณ รุกข์ คีรี เขาใหญ่ เดอะ เซ็นทารา คอลเลกชัน
สำรองห้องพักหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: โทร. 044-001-300 หรืออีเมล์ forkk@chr.co.th โรงแรมรุกข์ คีรี เขาใหญ่ เดอะ เซ็นทารา คอลเลกชัน
