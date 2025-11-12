'W House' ชูกลยุทธ์ Ultra-Luxury เจาะตลาดบ้านเขาใหญ่ รองรับ‘เศรษฐีไทย’มีบ้านตากอากาศ

"ดับบลิว เฮ้าส์" เดินหน้าบุกรับสร้างหรูทำเลเขาใหญ่ ทำเลยอดฮิตแหล่งโอโซนระดับโลกใกล้เมือง ตั้งเป้าเจาะตลาดบ้านหรูหลังที่สอง ‘เศรษฐีไทย’ สิ้นปี 2568 ยอดสร้างบ้านหรูโตก้าวกระโดด ครองสัดส่วน 30–40% พอร์ตรวมบริษัท เฉลี่ยทำผลงานส่งมอบงานลูกค้ากว่า 10 หลังต่อปี มูลค่าต่อหลังประมาณ 30-70 ล้านบาท
ตลาดบ้านตากอากาศ หรือ บ้านหลังที่สอง “ทำเลเขาใหญ่” ในปี 2567-2568 ขยายตัวต่อเนื่อง และเติบโตได้อย่างแข็งแรง โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อระดับ 20–100 ล้านบาทขึ้นไป โดยเป็นดีมานด์ที่แท้จริง (Real Demand) ในการสร้างบ้านหลังที่สองหรือบ้านพักตากอากาศ และเป็นสถานที่ใช้ชีวิตพักผ่อนกับครอบครัว ซึ่งประสบการณ์การรับสร้างบ้านในทำเลเขาใหญ่ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบันของ บริษัท ดับบลิว เฮ้าส์ จำกัด (W House) สร้างความได้เปรียบจากการลงมือก่อน และเข้าใจตลาด และความต้องการของลูกค้าลึกกว่าคู่แข่งขันในตลาด
นายเจตน์ กาญจนกูล รองประธานบริหาร บริษัท ดับบลิว เฮ้าส์ จำกัด (W House) กล่าวว่า “ทำเลเขาใหญ่” ไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางสำหรับการพักผ่อนเพียงอย่างเดียว แต่กำลังกลายเป็นทำเลสำหรับที่อยู่อาศัยของกลุ่มเศรษฐีระดับ Top ของประเทศ ที่ต้องการบ้านพักตากอากาศระดับพรีเมียม เพื่อพักผ่อน หรือสร้างเป็นทรัพย์สินสำหรับครอบครัวในระยะยาว ดังนั้นการเจาะตลาด Ultra-Luxury จึงต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทั้งการดีไซน์บ้านหรู การเลือกใช้วัสดุคุณภาพสูง ความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างบ้านที่ได้มาตรฐาน ไปจนถึงเข้าใจ ใน “วิถีชีวิต” และ “รสนิยม” ของลูกค้าอย่างแท้จริง
โดยดับบลิว เฮ้าส์ เริ่มต้นสร้างบ้านหรูทำเลเขาใหญ่ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน มีมูลค่าการสร้างบ้าน ตั้งแต่ 20–100 ล้านบาทต่อหลัง
นายเจตน์ กล่าวว่า การบุกเบิกตลาดมาอย่างยาวนาน พร้อมทั้งความต่อเนื่องในการสร้างผลงานด้วยความไว้วางใจจากลูกค้าที่ให้สร้างบ้านเป็นจำนวนผลงานที่มากขึ้นทุกปี ทำให้มั่นใจว่า ดับบลิว เฮ้าส์ จะเป็นแบรนด์ลำดับแรก ๆ ที่ลูกค้าไว้วางใจและเลือกใช้บริการ (First Choice) สร้างบ้านเขาใหญ่ที่มีมาตรฐานสูง ทั้งด้านงานออกแบบ งานก่อสร้าง และการบริการแบบครบวงจร
อีกหนึ่งจุดแข็งที่สำคัญมาจากการมีทีมงานประจำพื้นที่ทำเลเขาใหญ่ ทำหน้าที่คอยดูแลและให้คำปรึกษาลูกค้าอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้าง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในระยะยาวได้ว่าบ้านทุกหลังที่พัฒนาโดย ดับบลิว เฮ้าส์ จะได้รับการดูแลอย่างมืออาชีพตลอดเวลา เช่นในกรณีที่บ้านมีปัญหาจะมีทีมงานพร้อมเข้าไปให้บริการได้ในทันทีตลอด 24 ชั่วโมง
กลุ่มลูกค้านิยมแบบบ้านสไตล์ Modern Luxury, Modern Tropical, American Country รวมไปถึง Tuscany ที่ออกแบบให้กลมกลืนกับธรรมชาติ เน้นพื้นที่พักผ่อนส่วนกลางขนาดใหญ่ ทำให้การรับสร้างบ้านเขาใหญ่มีมูลค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 20 ล้านบาท ไปจนถึงระดับ 100 ล้านบาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับขนาดที่ดิน ฟังก์ชันบ้าน และการเลือกใช้วัสดุ
ที่ผ่านมา ดับบลิว เฮ้าส์ ส่งมอบผลงานรับสร้างบ้านเขาใหญ่ในหลายโครงการ อาทิ โครงการคีรีมายา โครงการทอสกาน่า โครงการเครสตันฮิลล์ โครงการภิรมย์ แอท ไวน์ยาร์ด โครงการมิราเคิล ไฟว์ และโครงการทองสถิต ฮิลล์ เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่แท้จริงของตลาด และเป็นความต้องการที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
นายเจตน์ กล่าวว่า การตอกย้ำแบรนด์ “Lifestyle Architect” ของ ดับบลิว เฮ้าส์ สำหรับตลาด Ultra-Luxury ผ่านผลงาน ความชำนาญเฉพาะทาง การออกแบบ วิศวกรรม และการควบคุมคุณภาพที่ดีที่สุด
ในด้านของการออกแบบ 6 แบบบ้านในซีรีส์ใหม่ “THE WORLD” ได้แก่ 1. THE MOON 2.THE WIND 3.THE FLAME 4.THE OCEAN 5.THE FOREST และ 6.THE SUN ที่ออกแบบมาเพื่อกลุ่มลูกค้า Ultra-Luxury โดยเฉพาะ ภายใต้แนวคิด “More is More” ซึ่งสะท้อนความโดดเด่นของงานออกแบบที่สะท้อนตัวตนของเจ้าของบ้านได้ชัดเจน
โดยการสื่อสารทางการตลาดกับกลุ่ม Ultra-Luxury ซึ่งมีทั้งเจ้าของกิจการ นักลงทุน และผู้มีฐานะระดับสูง ที่มองหาบ้านหลังที่สอง เพื่อตอบโจทย์ทั้งการพักผ่อนและการลงทุนระยะยาว เนื่องจากทำเลเขาใหญ่เป็นการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคต จากราคาที่ดินที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่การสร้างบ้านเขาใหญ่จะเน้นการออกแบบที่สอดรับกับการพักผ่อนของครอบครัว ทั้งพื้นที่กว้าง การใช้งานเอนกประสงค์รองรับการใช้งานของคนต่างเจเนอเรชัน พร้อมทั้งมีความเป็นส่วนตัวสูง นอกจากนี้ยังรวมถึงการออกแบบที่ใกล้ชิดธรรมชาติ การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นบ้านหลังที่สองสำหรับการพักผ่อนของครอบครัวอย่างแท้จริง
นายเจตน์ กล่าวว่า “ทำเลเขาใหญ่” ยังคงเป็นทำเลที่ได้รับความนิยมสูงสุด จากปัจจัยหลายด้าน ทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเดินทางที่สะดวกจากกรุงเทพฯ เพียงชั่วโมงกว่า ๆ และที่สำคัญคืออากาศที่บริสุทธิ์ จากการยอมรับให้เป็นแหล่งโอโซนอันดับ 7 ของโลก ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามและเงียบสงบ ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าที่เป็นผู้บริหาร นักธุรกิจ และนักลงทุน นอกจากผลงานของบริษัทรับสร้างบ้าน
โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ดับบลิว เฮ้าส์ สามารถให้บริการลูกค้ากลุ่ม Ultra Luxury อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าว่าภายในสิ้นปี 2568 จะมียอดสร้างบ้านเขาใหญ่ สัดส่วนประมาณ 30–40% ของผลงานการสร้างบ้านทั้งหมดของบริษัท
“ดับบลิว เฮ้าส์ พร้อมที่จะเป็นผู้นำในตลาดนี้ และเดินหน้าสร้างแบรนด์ให้เป็น Top of Mind สำหรับกลุ่ม Ultra-Luxury ที่มีศักยภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายสร้างขยายตลาดและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป”