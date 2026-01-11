"Korea Tourism Showcase 2026" ถ่ายทอดเสน่ห์ของเกาหลี ในงาน มหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 31

เตรียมพบกับอีเวนต์สุดพิเศษ "Korea Tourism Showcase 2026" อีเวนต์ที่รวมศิลปินและแขกรับเชิญ มาร่วมสร้างสีสันและถ่ายทอดเสน่ห์ของเกาหลี ภายในงาน มหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 31 - TITF#31: Korea Welcomes You
พบกับ Park Bo Gum ทูตการท่องเที่ยวเกาหลีประจำปี 2025 นักแสดงหนุ่มเกาหลี ขวัญใจแฟนๆ ทั่วโลก, DICE (อเล็กซ์ เจย์ จีซัง ชีส เฟรม) ศิลปินบอยกรุ๊ปมาแรง พร้อมส่งต่อความสนุกให้แฟนๆ แบบใกล้ชิด, เป็นต่อ จีรภัทร หนุ่มสายอบอุ่น ที่พร้อมสร้างโมเมนต์ดี ๆ ให้ทุกคนได้อินไปพร้อมกัน, Bangkokboy & Jokeiscream คู่หูคอนเทนต์สายเอ็นเตอร์เทน ที่จะมาเติมเอเนอร์จี้สุดสนุกภายในงาน
Korea Pavillion (บูธ KTO) ภายในงาน พบกับ ข้อมูลการท่องเที่ยวในเกาหลี โปรโมชันตั๋วเครื่องบิน ที่พัก ทัวร์ และกิจกรรมสุดคุ้ม กิจกรรมสนุกตลอดวัน พร้อมแจกของที่ระลึกมากมาย โซนแพ็กเกจทัวร์ สายการบิน แอปท่องเที่ยว และพาร์ตเนอร์ชั้นนำ กิจกรรมพิเศษ อาทิ Quiz Game, Stamp Event, Like & Share และอีกมากมาย
เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาเจอกันในงานนี้ ระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม 2026 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 10.00-20.00 น.
Line up ศิลปิน
23 ม.ค. 2026
17.30 น. Korea Pavilion (KTO ) Exhibition Hall 5–6, ชั้น LG - เป็นต่อ จีราภัทร
24 ม.ค. 2026
15.00 น. Korea Pavilion (KTO ) Exhibition Hall 5–6, ชั้น LG - DICE (อเล็กซ์ เจย์ จีซัง ชีส เฟรม)
15.30-17.10 น. Korea Tourism Showcase ชั้น2 ห้อง 210-211 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
- 15.40 – 16.00 น. พี่ฮง& พี่โจ๊ก ไบรอัน (Bangkokboy&Jokeiscream )
- 16.00-16.30 น. DICE (อเล็กซ์ เจย์ จีซัง ชีส เฟรม)
-16.30 -17.10 น. Park Bogum
17.15-17.30 น. Korea Pavilion (KTO ) Exhibition Hall 5–6, ชั้น LG
** สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนมาเจอกับพัคโบกอม จะได้เข้าร่วมงาน Korea Tourism Showcaseและได้พบกับศิลปินทั้ง พี่ฮง& พี่โจ๊ก ไบรอัน (Bangkokboy&Jokeiscream ) และ DICE (อเล็กซ์ เจย์ จีซัง ชีส เฟรม)
รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook : KTO Thailand
