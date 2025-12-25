อุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีสะเทือน! "ลี ฮานี" และสามี โดนสอบเปิดเอเจนซี่ไร้ใบอนุญาต เสี่ยงโทษจำคุก 2 ปี

วงการบันเทิงเกาหลีใต้เผชิญกระแสอื้อฉาวระลอกใหม่ หลังนักแสดงหญิงชื่อดัง ลี ฮา-นี วัย 42 ปี และสามี ถูกส่งตัวให้อัยการสอบสวน กรณีบริษัทเอเจนซี่ส่วนตัวถูกเปิดโปงว่าดำเนินกิจการโดยไม่ได้รับใบอนุญาตมานานถึง 10 ปี
สำนักข่าว Yonhap รายงานว่า เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม สถานีตำรวจกังนัม กรุงโซล ได้ส่งสำนวนคดีของบริษัท Hope Project ซึ่งบริหารโดยลี ฮา-นี และสามี ไปยังสำนักงานอัยการเขตกลางกรุงโซล โดยไม่มีการควบคุมตัว ในข้อหาฝ่าฝืนพระราชบัญญัติส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและศิลปะ
รายงานระบุว่า ลี ฮา-นีดำรงตำแหน่งประธานบริษัท ขณะที่สามีทำหน้าที่เป็นตัวแทนบริษัท โดยพบว่าบริษัทดังกล่าวไม่เคยจดทะเบียนเป็นเอเจนซี่นักแสดงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แม้จะดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2015
อย่างไรก็ตาม ลี ฮา-นีได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงว่า Hope Project ได้ดำเนินการจดทะเบียนและได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา พร้อมระบุว่ารายละเอียดทั้งหมดอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำหรับโครงสร้างบริษัท ลี ฮา-นีเคยก่อตั้งบริษัทในชื่อ “บริษัท ฮา-นี จำกัด” เมื่อเดือนตุลาคม 2015 ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น “ลีแร-ยุน จำกัด” และเปลี่ยนมาใช้ชื่อ “Hope Project” ในปี 2022 ต่อมาในเดือนมกราคม 2023 เธอได้มอบการบริหารให้สามี แต่ยังคงดำรงตำแหน่งประธานบริษัท
คดีของลี ฮา-นี ไม่ใช่กรณีเดียว โดยก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดโปงว่าเอเจนซี่ของศิลปินเกาหลีชื่อดังหลายราย อาทิ อ็อก จู-ฮยอน, คิม วาน-ซอน, ซง กา-อิน, คัง ดง-วอน และ CL ต่างพัวพันกับการดำเนินธุรกิจเอเจนซี่โดยไม่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมาหลายปี
ตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและศิลปะยอดนิยมของเกาหลีใต้ หน่วยงานใดที่ดำเนินกิจการเป็นตัวแทนนักแสดงโดยไม่จดทะเบียน อาจต้องโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับสูงสุด 20 ล้านวอน
ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ ได้ประกาศขยายระยะเวลาผ่อนผันการจดทะเบียนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2025 เพื่อควบคุมและจัดระเบียบอุตสาหกรรมบันเทิงให้เป็นไปตามกฎหมาย