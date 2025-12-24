KTSC ชี้TravelTech อาเซียน ปี69 จากเน้นปริมาณสู่การทำงานจริง

สมรภูมิเทคโนโลยีการท่องเที่ยว (TravelTech) กำลังเปลี่ยนจากยุคเน้นปริมาณ สู่การวัดเทคโนโลยีด้วยการใช้งานจริงของธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญ วัดจากขนาดของตลาดออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าราว 1.2 แสนล้านบาท (ประมาณ 3,559 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2567 และคาดว่าจะขยายตัวแตะระดับ ราว 2.8 แสนล้านบาท (ประมาณ 8,263 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ภายในช่วงทศวรรษหน้า
ศูนย์ส่งเสริมสตาร์ทอัพการท่องเที่ยวเกาหลี (Korea Tourism Startup Center: KTSC) ตีโจทย์ว่า หลังจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฟื้นตัวเต็มที่ อาวุธสำคัญที่จะตัดสินการแข่งขันของตลาด TravelTech ในไทยและอาเซียนไม่ได้อยู่ที่การเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานหรือการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่อย่างต่อเนื่อง แต่จะขยับไปสู่การแก้ปัญหาหน้างานของผู้ประกอบการ ตั้งแต่ต้นทุน กระบวนการทำงาน ไปจนถึงการประสานงานในระบบบริการที่ต้องแม่นยำและใช้งานได้จริง
“จากการทำงานกับผู้ประกอบการจริงในประเทศไทย เราเห็นชัดว่าปัญหาหน้างานของธุรกิจท่องเที่ยว เช่นการบริหารต้นทุน ระบบหลังบ้าน และการประสานงานระหว่างหน่วยบริการ ยังคงเป็นอุปสรรคใหญ่สำหรับการใช้งาน TravelTech ในเชิงพาณิชย์ โซลูชันที่สามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้จริง จะมีโอกาสถูกนำไปใช้งานและต่อยอดไปได้มากขึ้น” นางอึนจอง ปาร์ค, รองผู้อำนวยการ KTSC กรุงเทพฯ กล่าว
การเติบโตของตลาด TravelTech โลกกำลังมาพร้อมโจทย์ใหม่ โดยอุตสาหกรรมนี้มีมูลค่าประมาณ 10.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2024 และคาดว่าจะขยายตัวสู่ระดับ 18.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2033¹ ขณะที่ตลาด Online Travel Agency (OTA) ทั่วโลกมีมูลค่ากว่า 6 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2024 และมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องในช่วงทศวรรษหน้า ท่ามกลางต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นและความคาดหวังของลูกค้าที่เฉพาะทางมากขึ้น
ทิศทางการทำงานนี้เห็นได้จากตัวอย่างสตาร์ทอัพที่ KTSC ทำงานด้วยในตลาดไทย ไม่ว่าจะเป็น Alicon และ Dowhat ในกลุ่มระบบจัดการพื้นที่และโรงแรมแบบอัตโนมัติ AGL ในกลุ่ม golf GDS รวมถึงแพลตฟอร์ม medical และ beauty tourism อย่าง Healing Paper (UNNI) และ Seoul Unniedeul ซึ่งถูกนำไปทดสอบในบริบทของการดำเนินธุรกิจจริง ขณะที่กลุ่ม experiential และ infrastructure อย่าง Dive in, Media&Art, Gadget Korea, GroundK และ Lala Station สะท้อนการนำเทคโนโลยีไปแก้ปัญหาหน้างาน ตั้งแต่การสร้างรายได้ต่อพื้นที่ ไปจนถึงการเดินทางและการสื่อสารข้ามพรมแดน
การดำเนินงานของ KTSC ในปี 2568 ได้มุ่งเน้นไปที่การจับคู่เชิงพาณิชย์และการทดสอบการใช้งานจริง ส่งผลให้เกิดการลงนามสัญญาทางธุรกิจกว่า 30 ฉบับ และการจับคู่ทางธุรกิจกว่า 200 รายการ ซึ่งช่วยให้โซลูชันจากสตาร์ทอัพบางส่วนก้าวพ้นขั้นทดลองไปสู่การใช้งานจริงในตลาด
สำหรับปี 2569 KTSC กรุงเทพฯ จะยังคงให้น้ำหนักกับตลาดประเทศไทยเป็นหลัก โดยเดินหน้าสนับสนุนการทดสอบโซลูชันในระดับปฏิบัติการ การเชื่อมต่อกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม และการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงสินค้าและ Demo Day เพื่อให้การพัฒนา TravelTech ตอบโจทย์การทำงานจริงของธุรกิจท่องเที่ยวมากขึ้น
“ในมุมของ KTSC การแข่งขันของ TravelTech ในอาเซียนกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงที่เทคโนโลยีไม่ใช่เพียงตัวเลือกเสริม แต่เป็นเครื่องมือที่ผู้ประกอบการต้องใช้เพื่อทำให้ธุรกิจเดินต่อได้จริง และความสามารถในการแก้ปัญหาหน้างานจะเป็นตัวแยกผู้เล่นในตลาดระยะต่อไปอย่างชัดเจน” นางปาร์ค กล่าว