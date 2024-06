“โรเซ่ Blackpink” ไม่เปิดบริษัทเองเหมือนเพื่อนแต่ขอเซ็นสัญญากับ The Black Label

หลังจากที่เพื่อนๆสมาชิกวง BlackPink ทั้ง “เจนนี่, จีซู และ ลิซ่า” ต่างเปิดบริษัทของตนเองเพื่อทำกิจกรรมเดี่ยว โดยที่ “โรเซ่” ยังเป็นเพียงสมาชิกคนเดียวที่เงียบกริบไร้วี่แววจะสร้างทีมของตนเอง ล่าสุดมีการประกาศแล้วว่าขออยู่ภายใต้สังกัด The Black Label ที่บริหารโดย Teddy โปรดิวเซอร์ดังจากค่าย YG Entertainmentทางค่าย The Black Label ได้ประกาศว่า “เราได้เซ็นสัญญาการจัดการต่างๆให้กับ โรเซ่ โปรดิวเซอร์เท็ดดี้ และ โรเซ่ เคยทำงานใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนาน ได้ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กันอย่างเป็นทางการกับทาง The Black Label ด้วยความเชื่อมั่นและเชื่อใจในกันและกัน““โรเซ่ กำลังเตรียมตัวจะพบกับแฟนๆทั่วโลกด้วยผลงานเพลงใหม่ และยังเตรียมจะทำกอจกรรมเกี่ยวดนตรีในระดับโลก ด้วยการร่วมวานกับค่ายเพลงระดับโลกเราตั้งตารอที่จะได้ทำงานร่วมกันกับ โรเซ่ ที่มีสีสันทางดนตรีอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และ The Black Label จะสนับสนุนทุกกิจกรรมอิสระของศิลปิน"“เราสัญญาว่าจะสนับสนุนโรเซ่ในทุกความพยายามของเธอเพื่อให้มั่นใจว่าเธอจะประสบความสำเร็จในหลายๆ ด้าน”The Black Label ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2016 โดย เท็ดดี้ ที่เคยเป็นโปรดิวเซอร์ระดับของค่าย YG Entertainment โดยตอนนี้ทางค่ายมีศิลปินในสังกัดทั้ง แทยาง จากวง Big Bang, จอนโซมี อดีตสมาชิก I.O.I นักร้อง Zion.T และนักแสดงอย่าง พัคโบกอม