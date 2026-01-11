ศิลปะแห่งอาหารในมนต์เสน่ห์แห่งฤดูหนาว ที่ ห้องอาหาร เอเลเมนท์ อินสไปร์ บาย เซล เบลอ

สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งฤดูหนาว ห้องอาหาร เอเลเมนท์ อินสไปร์ บาย เซล เบลอ ต้อนรับศิลปะแห่งอาหารเลิศรสกับ “Winter Guestronomic Journey”
ท่ามกลางลมหนาวที่พัดพาความสงบ พร้อมการออกเดินทางครั้งใหม่ ณ ห้องอาหาร เอเลเมนท์ อินสไปร์ บาย เซล เบลอ ขอส่งมอบประสบการณ์อันเป็นเอกลักษณ์ผ่านเซ็ตเมนู “Winter Guestronomic Dining Journey” ที่จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2569 โดยฤดูกาลนี้ห้องอาหารมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานใหม่พร้อมยกระดับประสบการณ์การรับประทานอาหารผ่านการรังสรรค์อย่างละเมียดละไมสุดละมุน เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความงดงามที่แปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาลและมอบประสบการณ์อันรื่นรมย์ของฤดูหนาว
รังสรรค์ขึ้นประหนึ่งภาพวาดชิ้นโบว์แดง เมนูนี้คือการบรรจบกันของวัตถุดิบญี่ปุ่นและเอกลักษณ์ของอาหารฝรั่งเศส กลายเป็นความละมุนละไมที่ทุกรสสัมผัสถูกร้อยเรียงอย่างบรรจงประณีต เพื่อถ่ายทอดความหรูหราที่เรียบง่ายแต่ตราตรึงใจอย่างที่สุด
เปิดสัมผัสแห่งฤดูกาลไปกับศิลปะบนจานอาหารที่นำเสนอเอกลักษณ์ของฤดูหนาว เริ่มจาก ‘Kansai Region Meji Maguro’ อัญมณีแห่งท้องทะเลคันไซที่ถูกยกระดับความหรูหราด้วยคาเวียร์ชั้นเลิศ ตัดกับรสสัมผัสจัดจ้านของโชริโซ (Chorizo) และไอศกรีมข้าวโพดที่มอบความเบาสบายอย่างน่าอัศจรรย์ ก่อนจะเข้าสู่ความเรียบง่ายที่แฝงด้วยความซับซ้อนในเมนู ‘Kohlrabi and Green Beans’ ที่ผสานความหวานกรอบของแอปเปิ้ลฟูจิเข้ากับมนต์เสน่ห์ของปลาไหลรมควันและสมุนไพรฤดูหนาว สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการปรุงแต่งที่คงไว้ซึ่งจิตวิญญาณแห่งธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แบบ
สัมผัสความลุ่มลึกของรสชาติที่รังสรรค์มาเพื่อคุณโดยเฉพาะ เริ่มต้นความประทับใจด้วย ‘Surume Ika’ เมนูปลาหมึกสอดไส้กุ้งหวานอามะเอบิที่ชูรสชาติวัตถุดิบอย่างโดดเด่น เพิ่มความซับซ้อนด้วยซอสเข้มข้นและพริกเอสเปอแล็ตจากฝรั่งเศส จากนั้นพาดื่มด่ำไปกับความละมุนของ ‘Topinambur Custard’ ที่มาพร้อมปลาไหลย่างและกลิ่นหอมกรุ่นของทรัฟเฟิลดำ ปิดท้ายด้วยความรื่นรมย์ของ ‘Poached Monkfish’ ที่ผสานรสสัมผัสของเห็ด Chanterelles และซอสเวลูเต้หอยตลับได้อย่างไร้ที่ติ ถ่ายทอดกลิ่นอายอันสดชื่นของลมทะเลในช่วงฤดูหนาวได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ส่งท้ายการเดินทางแห่งรสชาติในฤดูหนาวไปกับ ‘Mont Blanc’ เมนูที่ผสมผสานกลิ่นอายดั้งเดิมเข้ากับแรงบันดาลใจใหม่ ได้อย่างลงตัว สัมผัสความหวานละมุนอันเป็นธรรมชาติจากเกาลัดคุริและมันหวานญี่ปุ่นชั้นเลิศ ตัดด้วยความเข้มข้นอันเป็นเอกลักษณ์ของไอศกรีมมัทฉะ ทุกองค์ประกอบถูกจัดวางอย่างตั้งใจเพื่อให้ทุกคำที่สัมผัสบอกเล่าถึงความอบอุ่นของแสงแดดท่ามกลางลมหนาว เป็นการส่งท้ายฤดูกาลด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่พยายามถ่ายทอดความงามของธรรมชาติออกมาให้สมบูรณ์แบบที่สุด
เชิญทุกท่านร่วมเดินทางไปกับรสชาติแห่งฤดูกาลที่รังสรรค์ขึ้นอย่างวิจิตรผ่าน 3 คอร์สเมนู ไม่ว่าจะเป็นชุดเมนู 9 คอร์ส ‘Mizu’ ราคา 7,300 บาท++ ต่อท่าน ชุดเมนู 6 คอร์ส ‘Chikyu’ ราคา 4,900 บาท++ ต่อท่าน หรือชุดเมนู 4 คอร์ส ‘Ku-Ki’ ราคา 3,700 บาท++ ต่อท่าน
นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเลือกอิ่มเอมกับเมนูอะลาคาร์ท (A la Carte) เฉพาะวันพุธถึงวันศุกร์ เพื่อให้ทุกมื้ออาหารของคุณเป็นช่วงเวลาที่แสนพิเศษ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจสำรองที่นั่ง โทร. 0-2687-9000 หรือ email: elements@okurabangkok.com
