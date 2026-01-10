ขาเที่ยวเตรียมตามรอย หนังโฆษณา “ลิซ่า” โปรโมทท่องเที่ยวไทย “Feel All The Feelings” พร้อมปล่อยเวอร์ชั่นเต็ม 28 ม.ค.นี้

ททท.เรียกน้ำย่อย ปล่อยทีเซอร์ภาพยนตร์โฆษณาโปรโมทท่องเที่ยวไทย “Feel All The Feelings” ที่ “ลิซ่า” นั่งแท่นเป็น “Amazing Thailand Ambassador” ก่อนปล่อยเวอร์ชั่นเต็ม 28 ม.ค.นี้ คาดมีนักท่องเที่ยวแห่ตามรอยลิซ่ากันเป็นจำนวนมาก
“การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)” เดินหน้าสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับ “ลิซ่า-ลลิษา มโนบาล” ศิลปินชาวไทยชื่อก้องโลก ที่มารับบทบาทในฐานะ “Amazing Thailand Ambassador” กับภาพยนตร์โฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเทศไทยในชื่อ “Feel All The Feelings”
ทั้งนี้ ททท. ได้เผยแพร่ทีเซอร์ของ “Feel All The Feelings” ในคืนวันที่ 9 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา โดยทาง ททท. ระบุว่า ภาพยนตร์โฆษณาดังกล่าว เป็นการสะท้อนผ่านมุมมองที่ “ลิซ่า” ชวนทุกคนมาสัมผัสทุกความรู้สึกที่ประเทศไทย ซึ่งมากกว่าจุดหมายปลายทาง แต่เต็มไปด้วยเรื่องราวแห่งความสวยงาม ความตื่นเต้น ความสนุก และความสุข ที่ได้รับจากสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง
สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวใน Feel All The Feelings นั้นจัดอยู่ในระดับ Unseen ที่เป็น Quality Destination ของเมืองไทย ที่ “ลิซ่า” จะพาทุกคนไปเปิดรับประสบการณ์ท่องเที่ยวครั้งใหม่
โดยหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ปรากฏเป็นฉากเด่นใน ทีเซอร์ Feel All The Feelings คือ “วัดเจดีย์หลวง” จังหวัดเชียงใหม่ ในยามค่ำคืนกับพิธี “จุดผางประทีปบูชาโชติการาม” ในช่วงเทศกาลยี่เป็ง (ลอยกระทง) ที่องค์พระธาตุเจดีย์หลวงอันงดงามเปี่ยมศรัทธา ซึ่งเกิดจากดำริของ “พระราชวชิรสิทธิ” เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง
ขณะที่ภาพยนตร์ “Feel All The Feelings” ในเวอร์ชั่นเต็ม ททท. จะมีการเปิดตัวในวันที่ 28 มกราคมนี้ ซึ่งคาดว่าจะมีคนแห่เที่ยวตามรอยลิซ่าตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในภาพยนตร์โฆษณาดังกล่าวกันเป็นจำนวนมาก