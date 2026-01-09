ดราม่าตลาดน้ำดำเนินฯ นักท่องเที่ยวแทบช็อก “ไข่เจียวธรรมดา” 400 บาท

กลายเป็นกระแสข่าวดังอีกแล้วสำหรับตลาดน้ำดำเนินสะดวก ตลาดท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดราชบุรี เมื่อเพจดังเผย นักท่องเที่ยวเจอราคาไข่เจียวธรรมดา 400 บาท รวมทุกเมนู 6,000 บาท พาณิชย์จังหวัดฯ เร่งเข้าตรวจสอบ ร้านเผยขายแพงจริง ยินดีปรับราคาลง
วันนี้ (9 ม.ค.69) แฟนเพจ อีซ้อขยี้ข่าว :อีซ้อ โพสต์เรื่องราวสุดช็อกของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน้ำชื่อดัง เมื่อเจอราคาไข่เจียวธรรมดาๆ 400 บาท โดยระบุว่า
ดราม่าหนัก! ราคานี้เหมาะสมหรือไม่
เจ้าของโพสต์ไปทริปตลาดน้ำดำเนินสะดวกเจอราคาค่าอาหารถึงกับช็อค! ไข่เจียวธรรมดา 400 ข้าวผัดไข่ จานใหญ่ 1,400 ทั้งที่มีแค่ไข่กับผัก ไม่มีเนื้อสัตว์ ปริมาณที่เห็นประเมินแล้วไม่น่าเกิน 600
เจ้าของโพสต์เผย ปัจจุบันกินอยู่ภูเก็ต ยังไม่เคยเจอไข่เจียวราคาแรงขนาดนี้ ของแพงพอถูไถได้ถ้าอร่อย แต่ร้านนี้คือ “ไม่ผ่านทุกอย่าง”
ยิ่งเจ็บใจเมื่อคนขับเรือแนะนำว่าอร่อยที่สุด สุดท้ายสิ่งที่กินได้มากสุดคือ…ไข่เจียว
ตั้งแต่ค่าเรือ ของฝาก ยันอาหาร ราคาชวนอึ้ง
ญาติๆ บอกไม่เป็นไร แต่เจ้าตัวขอเก็บความรู้สึกนี้ไว้เป็นบทเรียน
และคงไม่คิดกลับไปซ้ำอีก…
ทั้งนี้ หลังกระแสข่าวเกิดขึ้น นายธรณินทร์ บรรยงวรพินิจ พาณิชย์จังหวัดราชบุรี ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 พร้อมด้วยข้าราชการ บูรณาการร่วมกับ ที่ทำการปกครองอำเภอดำเนินสะดวกตำรวจภูธรอำเภอดำเนินสะดวก ตำรวจท่องเที่ยวกาญจนบุรี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลวง และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียน เพจ อีซ้อขยี้ข่าว : กรณีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทย มารับประทานอาหาร ณ ร้านค้าแห่งหนึ่งบริเวณคลอง 30 ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีการจำหน่ายอาหารราคาสูงเกินจริง
ผลการตรวจสอบ สรุป ดังนี้
1. ร้านค้ามีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจน ครบถ้วน ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2568 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2568
2. ในเบื้องต้น พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ได้ตรวจสอบต้นทุนอาหารที่นักท่องเที่ยวได้รับประทาน โดยร้านค้ายอมรับว่าได้จำหน่ายในราคาที่สูงจริง และทางร้านยินยอมที่จะปรับลดราคาลงทันที ส่วนการแสดงราคาในเมนูอาหารจะดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2569
3. พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการฯ มาชี้แจงต้นทุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ในวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2569 ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
4. พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ได้กำชับให้ร้านค้าปฏิบัติตามพระบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 29 อย่างเคร่งครัด โดยต้องจำหน่ายสินค้าในราคาที่เหมาะสมสอดคล้องกับต้นทุน และห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรม