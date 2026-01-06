จาก “พระตำหนักใหญ่” วังปากคลองผดุงฯ สู่ “Deva Manor” คาเฟ่สุดคลาสสิก

หากใครกำลังมองหาคาเฟ่ที่มีความหมายแห่งเรื่องราวประวัติศาสตร์และเสน่ห์ของอดีต “Deva Manor-เดวา มานัวร์” หรือที่รู้จักกันในชื่อ “พระตำหนักใหญ่” วังปากคลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งเคยเป็นที่ประทับแห่งวัยเยาว์ของพระพันปี ที่แห่งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่สายคาเฟ่ไม่ควรพลาด
“พระตำหนักใหญ่” แห่งวังปากคลองผดุงกรุงเกษม ตั้งอยู่ตรงปากคลองผดุงกรุงเกษม มีอายุเก่าแก่กว่า 128 ปี โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมโคโลเนียลสีขาวสะอาดตา ที่แห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของราชสกุลกิติยากร และเคยมีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับราชวงศ์ไทย
จุดเริ่มต้นของ “พระตำหนักใหญ่” แห่งวังปากคลองผดุงกรุงเกษม เกิดจากพระกรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ผู้พระราชทานที่ดินและทรัพย์สินส่วนพระองค์ จัดสร้างวังประทับให้แก่พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ (ภายหลังได้รับพระราชทานพระนามกรมพระจันทบุรีนฤนาถ) พระบรมวงศ์ผู้เป็นต้นราชสกุล “กิติยากร” โดยเน้นดูแลรายละเอียดทั้งการเลือกพื้นที่ริมฝั่งเจ้าพระยา การออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้างด้วยพระองค์เอง ซึ่งถิ่นที่ตั้งริมคลองผดุงกรุงเกษมนี้ถือเป็นวังของพระโอรสชั้นเจ้าพระองค์เดียวที่ตั้งติดแม่น้ำสำคัญสายนี้
สำหรับผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมหลักของพระตำหนักใหญ่ คือ พระยาเสถียรฐาปนกิตย์ (ชม ชมธวัช) ขณะที่ในส่วนของงานศิลปะและความอลังการของโถงต่าง ๆ ยังได้รับอิทธิพลจาก Carlo Allegri สถาปนิกชาวอิตาเลียนผู้โดดเด่นในยุคนั้น มีชื่ออยู่ในทีมผู้ออกแบบพระที่นั่งอนันตสมาคม และสะพานมัฆวานรังสรรค์ จึงไม่แปลกที่ภายในจะเห็นการผสมผสานระหว่างเอกลักษณ์โคโลเนียล แบบกรีก-โรมัน ผสมลวดลายไทยอย่างกลมกลืน
หลังวังนี้สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2439 กรมพระจันทบุรีนฤนาถก็ประทับอยู่ที่นี่ตลอดช่วงพระชนม์ชีพ จนเมื่อบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ. 2475 ทายาทราชสกุลกิติยากรจึงแบ่งขายที่ดินออกเป็น 3 ส่วนหลัก โดย “พระตำหนักใหญ่” ได้กลายเป็นกรรมสิทธิ์ของตระกูลอนิรุทธเทวา ผ่านพระยาอนิรุทธเทวา (ม.ล.ฟื้น พึ่งบุญ) ซึ่งซื้อไว้เป็นที่พักส่วนตัวสำหรับครอบครัว หลังจากขายบ้านนารายณ์บรรทมสินให้กับรัฐบาลเพื่อเป็นที่พักนายกรัฐมนตรี
ต่อมา หลังการจากไปของพระยาอนิรุทธเทวาในปี พ.ศ. 2494 พระตำหนักใหญ่อยู่ในการดูแลของทายาทและถูกปิดเงียบยาวถึง 56 ปี กระทั่งในปี พ.ศ. 2550 พ.อ.เฟื่องวิชชุ์ อนิรุทธเทวา (แซม) ผู้สืบสายรุ่นที่ 3 ของเจ้าคุณอนิรุทธเทวา ได้ตัดสินใจบูรณะตำหนักอย่างค่อยเป็นค่อยไป
โดยค้นคว้าและรักษาความงดงามดั้งเดิมไว้ เพื่อเทิดพระเกียรติกรมพระจันทบุรีนฤนาถ อดีตเจ้าของพระตำหนัก และเมื่อได้ใช้เวลากว่า 12 ปีในการฟื้นฟูอาคารทรงคุณค่าแห่งนี้ จึงได้เปิด “Deva Manor” ให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมเพื่อรำลึกถึงคุณูปการของพระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ ราชสกุลกิติยากร ผู้เป็นพระอัยกาโดยสายตรงของอดีตหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร (ปัจจุบันคือสมเด็จพระพันปีหลวง)
ชื่อ “Deva Manor” Deva มาจากราชสกุลอนิรุทธเทวา ตระกูลเจ้าของในปัจจุบัน และ Manor แปลว่าคฤหาสน์ขุนนาง และบริเวณของคาเฟ่เปิดให้บริการที่ชั้น 1 เท่านั้น
ขณะที่ส่วนอื่น ๆ ภายในพระตำหนักยังคงห้องต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วน ทั้งห้องรับแขก ห้องทรงพระอักษร ห้องเสวย ห้องบรรทม ฯลฯ เพื่อให้ทุกท่านได้สัมผัส “กลิ่นอายอดีต” ขณะจิบเครื่องดื่ม หรือรับประทานอาหาร
เมนูที่นี่เน้นอาหารไทย-ยุโรปแบบต้นตำรับ ผสมกลิ่นไอยุคเก่าที่หรูหรา สัมผัสเมนูเด่นอย่าง “ข้าวผัดพระตำหนัก” (250 บาท) ข้าวผัดน้ำพริกกากหมู เสิร์ฟพร้อมหมูยอและไข่ต้มกึ่งสุกกึ่งดิบ ส่วนเครื่องดื่มก็มีให้เลือกทั้งชาและกาแฟ “Iced Americano” (160 บาท) ที่ตกแต่งกลีบส้มสดใส และ ชาไทย(180 บาท) หวานเข้มละมุนครบความหอมลุ่มลึก และ “เค้กมะพร้าว” (150 บาท) เนื้อฟูหอมนุ่ม เป็นต้น
สำหรับสายคาเฟ่ สายถ่ายภาพ หรือผู้ที่อยากหามุมสงบเพื่อพักใจ หรือ ผู้ที่อยากดื่มด่ำกับบรรยากาศสถาปัตยกรรมสุดคลาสสิก Deva Manor พร้อมยินดีต้อนรับทุกคน
เดวา มานัวร์ คาเฟ่ ตั้งอยู่ที่ พระตำหนักใหญ่แห่งวังเทเวศน์ ใกล้กับท่าเรือเทเวศน์ ถ. กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการทุกวัน 10.00–18.00 น. โทร 08-1945-9393 ติดตามรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ Deva Manor