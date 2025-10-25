902 และ 2.3.9.3 รหัสประจำพระองค์และพระราชพงศาวลี ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์
สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
สาขาวิชาพลเมืองวิทยาการข้อมูล
สาขาวิชาสถิติศาสตร์
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
902 เป็นรหัสประจำพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นเรื่องที่คนไทยทราบกันดี เพราะ 901 เป็นรหัสประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระมหาชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แต่ 2.3.9.3 นั้นเป็นรหัสประจำพระองค์ของ ม.ร.ว. สิริกิติ์ กิติยากร ซึ่งทรงสืบเชื้อสายแห่งราชสกุลสนิทวงศ์ด้วย
ธรรมเนียมของสมาชิกในราชสกุลสนิทวงศ์นั้นมีการกำหนดรหัสประจำตัว โดยเริ่มต้นพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือ ลำดับราชตระกูลสนิทวงศ์ เมื่อ พ.ศ.2512 ต่อมาใน พ.ศ.2523 มีการจัดงานญาติมิตรสนิทวงศ์ ขึ้น ณ วังวิทยุ โดย ม.จ. ปิยะ รังสิต ก็มีการพิมพ์หนังสือ ทำเนียบราชสกุลสนิทวงศ์ ออกมาเผยแพร่ ใน พ.ศ.2532 มีการจัดงานวันสนิทวงศ์และเครือญาติ ได้มีการจัดพิมพ์หนังสือ ทำเนียบสกุลสนิทวงศ์และเครือญาติ ที่ผู้เขียนได้ใช้ค้นคว้านี้
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท ทรงเป็นพระราชโอรสใน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กับ เจ้าจอมมารดาปรางใหญ่ มีพระนามเดิม ม.จ. นวม ทรงเป็นแพทย์แผนไทย
ทรงมีบุตรชายองค์สำคัญที่สืบทอดความเป็นแพทย์แผนไทยและแพทย์ประจำพระองค์คือ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ (ม.จ. สาย) พระพุทธเจ้าหลวงทรงเรียกว่า หมอสาย มีบันทึกไว้ว่าทรงเป็นองค์ประธานแพทย์แผนไทยในการถวายการอภิบาลรักษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนเสด็จสวรรคต ร่วมกับแพทย์แผนตะวันตกอีกหลายท่าน
ราชสกุลสนิทวงศ์ จึงเป็นราชสกุลแพทย์ประจำพระองค์สืบต่อมาจนปัจจุบัน แพทย์แผนปัจจุบันที่สำเร็จปริญญาตรีทางแพทยศาสตร์จากต่างประเทศคนแรกของไทยก็เป็นสมาชิกในราชสกุลสนิทวงศ์ คือพันตรี ม.ร.ว. สุวพรรณ สนิทวงศ์ ซึ่งทรงรับราชการเป็นแพทย์ทหารบก และต่อมาทรงร่วมก่อตั้งบริษัท ขุดคลองแลคูนาสยาม จำกัด เพื่อขุดคลองชลประทานที่ใหญ่สุดในประเทศไทยคือคลองรังสิตประยูรศักดิ์
สมาชิกแห่งราชสกุลสนิทวงศ์ ประกอบอาชีพแพทย์ต่อเนื่องกันมามากมาย ทั้งที่เป็นแพทย์ประจำพระองค์หลายท่านได้แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ มล. เกษตร สนิทวงศ์ สูตินารีแพทย์ อดีตเลขาธิการ สภากาชาดไทย น้าชายของสมเด็จพระพันปีหลวง พลโทนายแพทย์ ม.ล. จินดา สนิทวงศ์ แพทย์ออร์โธปิดิกส์ น้าชายของสมเด็จพระพันปีหลวง แพทย์ประจำพระองค์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา สูตินารีแพทย์ แพทย์ประจำพระองค์ ศ. นพ. ม.ร.ว. กัลยาณกิติ์ กิติยากร พระเชษฐาร่วมพระครรโภทร ในสมเด็จพระพันปีหลวง (ศัลยแพทย์ทรวงอกและหัวใจ) เป็นต้น
2.3.9.3 เป็นรหัสประจำพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ใช้กันในหมู่สมาชิกราชสกุลสนิทวงศ์ มีความหมายดังนี้
เลข 2 หลักแรกหมายถึง คือ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ (ม.จ. สาย) คุณทวดในสมเด็จพระพันปีหลวง มีรหัสประจำตัว 2.
เลข 3 หลักสองหมายถึง มหาอำมาตย์เอก พลเอก เจ้าพระยาวงศานุประพัทธ์ (ม.ร.ว. สท้าน สนิทวงศ์) รับราชการเป็นเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ คุณตาในสมเด็จพระพันปีหลวง มีรหัสประจำตัว 2.3
เลข 9 หลักสาม หมายถึง ม.ล. บัว กิติยากร (สนิทวงศ์) พระราชมารดาในสมเด็จพระพันปีหลวง มีรหัสประจำตัว 2.3.9
เลข 3 หลักสี่ หมายถึง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ม.ร.ว. สิริกิติ์ กิติยากร) รหัสประจำพระองค์ 2.3.9.3
พระราชพงศาวลี (Family tree) ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีดังนี้
รุ่นที่ 1
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ราชาภิเษกสมรส กับ พระบาทสมเด็จพระมหาชนกาธิเบศรภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระบรมราชสมภพ 12 สิงหาคม 2475 เสด็จสวรรคาลัย 24 ตุลาคม 2568 สิริพระชนมายุ 93 พรรษา ได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนเซนต์ฟรังค์ซิสซาเวียร์ และเสด็จไปทรงศึกษาวิชาดนตรีที่ต่างประเทศ ด้วยทรงตั้งพระทัยจะทรงเป็นนักเปียโนมืออาชีพ แต่แล้วก็มิได้ทรงทำตามที่พระราชหฤทัยปรารถนา เพราะได้ทรงไปพบกับนักดนตรีอีกคนหนึ่งเสียก่อน
รุ่นที่ 2
พระราชบิดา พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ (ม.จ. นักขัตรมงคล กิติยากร) นายทหารและนักการฑูต พระราชมารดา หม่อมหลวงบัว กิติยากร (สนิทวงศ์)
รุ่นที่ 3
พระอัยกาฝ่ายพระราชบิดา (คุณปู่) คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และ เจ้าจอมมารดาอ่วม (นามสกุลเดิม พิศลยบุตร) เสด็จในกรมทรงรับราชการเป็นเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เนื่องจากประสูติวันจันทร์ ปีจอ เดือนเจ็ด ทั้งยังทรงเป็นพระราชโอรสรุ่นโตสุดที่ได้เสด็จไปทรงศึกษาในต่างประเทศพร้อมกัน 4 พระองค์ มีมารดาที่สืบเชื้อสายจีนจากตระกูลพิศลยบุตรที่มีฐานะร่ำรวย จนทรงได้รับฉายาว่า วันจันทร์ ปีจอ เดือนเจ็ด ลูกเจ้า หลานเจ๊ก ได้รับพระราชทานที่ดินและวังบริเวณปากคลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งเรียกว่าวังเทเวศร์ สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเติบโตมาในวังเทเวศร์ และพระราชโอรส พระราชธิดาในสมเด็จพระพันปีหลวง ก็ทรงเติบโตในวังเทเวศร์เช่นกัน เวลาที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จไปต่างประเทศ เพราะทรงให้คุณท่าน ม.ล. บัว กิติยากร พระราชมารดาอภิบาลเจ้าฟ้าทั้งสี่พระองค์
พระอัยกีฝ่ายพระราชบิดา (คุณย่า) คือ ม.จ. อัปสรสมาน กิติยากร (เทวกุล)
พระอัยกาฝ่ายพระราชมารดา (คุณตา) คือ มหาอำมาตย์เอก พลเอก เจ้าพระยาวงศานุประพัทธ์ (ม.ร.ว. สท้าน สนิทวงศ์) ตั้งบ้านเรือนบริเวณถนนบรรทัดทอง
พระอัยกีฝ่ายพระราชมารดา (คุณยาย) คือ ท้าววนิดาพิจาริณี (บาง สนิทวงศ์)
รุ่นที่ 44.1 พระปัยกาสายพระราชบิดา คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
4.2 พระปัยยิกาสายพระราชบิดา คือ เจ้าจอมมารดาอ่วม (พิศลยบุตร)
4.3 พระปัยกาสายพระราชบิดา คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์ กรมพระยาเทววงศ์ วโรปการ ต้นราชสกุลเทวกุล พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา (เจ้าจอมมารดาเปี่ยม สุจริตกุล) สมเด็จกรมพระยาเทววงศ์วโรปการ ทรงเป็นปฐมเสนาบดีแห่งกระทรวงการต่างประเทศของไทย ทรงมีบทบาทสำคัญในการรักษาเอกราชของชาติไทยเป็นอย่างยิ่ง
4.4 พระปัยยิกาสายพระราชบิดา หม่อมใหญ่ เทวกุล (สุจริตกุล) ธิดาของเจ้าพระยาสิริรัตนมนตรี (หงส์ สุจริตกุล)
4.5 พระปัยกาสายพระราชมารดา คือ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ (มจ. สาย สนิทวงศ์) หรือที่รัชกาลที่ 5 ทรงเรียกว่าหมอสาย
4.6 พระปัยยิกาสายพระราชมารดา คือ หม่อมเขียน สนิทวงศ์ (สกุลเดิม ศศิสมิต)
4.7 พระปัยกาสายพระราชมารดา คือ นายรวย บุญธร
4.8 พระปัยยิกาสายพระราชมารดา คือ นางแหว บุญธร สกุลเดิม ณ บางช้าง อันเป็นราชินิกุลสายสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี (ท่านผู้หญิงนาค) เอกภรรยาของสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)
รุ่นที่ 5
การนับรุ่นนับแต่รุ่นที่ 5 ขึ้นไปค่อนข้างลำบาก เนื่องจากมีการไขว้และการข้ามอยู่พอสมควร ขึ้นอยู่กับว่าจะนับทางสายใด
เท่าที่สืบทราบค้นคว้าได้ ได้แก่
พระยาพิสณฑ์สมบัติบริบูรณ์ (เจ้าสัวยิ้ม พิศลยบุตร) เชื้อสายจีน ผู้ขุดคลองภาษีเจริญ (คลองมหาสวัสดิ์) เพื่อเชื่อมต่อระหว่างคลองบางกอกน้อยกับแม่น้ำนครชัยศรี บิดาของเจ้าจอมมารดาอ่วม
สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี (มจ. รำเพย ศิริวงศ์) พระราชมารดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชบิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา (เจ้าจอมมารดาเปี่ยม สุจริตกุล) พระมารดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์ กรมพระยาเทววงศ์วโรปการ
เจ้าพระยาสิริรัตนมนตรี (หงส์ สุจริตกุล) บิดาของหม่อมใหญ่ เทวกุล (สุจริตกุล)
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท พระนามเดิม ม.จ. นวม ต้นราชสกุลสนิทวงศ์ เป็นพระบิดาของ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ (มจ. สาย สนิทวงศ์)
รุ่นที่ 6
เท่าที่สืบทราบค้นคว้าได้ ได้แก่
สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชบิดาในสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี (มจ. รำเพย ศิริวงศ์) ทรงเป็นต้นราชสกุลศิริวงศ์
หม่อมน้อย ศิริวงศ์ ณ อยุธยา หม่อมห้ามในสมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ พระราชมารดาในสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
หลวงอาสาสำแดง (แตง) บิดาของสมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา (เจ้าจอมมารดาเปี่ยม สุจริตกุล) และ เจ้าพระยาสิริรัตนมนตรี (หงส์ สุจริตกุล)
ท้าวสุจริตธำรง (นาค) ต้นราชินิกุล สุจริตกุล มารดาของสมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา (เจ้าจอมมารดาเปี่ยม สุจริตกุล) และ เจ้าพระยาสิริรัตนมนตรี (หงส์ สุจริตกุล)
รุ่นที่ 7 และ 8
เท่าที่สืบทราบค้นคว้าได้ ได้แก่
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และ สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี (เจ้าฟ้าบุญรอด) พระราชบิดาและพระราชมารดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เจ้าจอมมารดาปรางใหญ่ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มารดาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิท
สมเด็จพระศรีสุลาลัย (เจ้าจอมมารดาเรียม) พระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระราชมารดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ธิดาของพระยานนทบุรีศรีมหาสมุทร สืบเชื้อสายอิสลาม จาก ราชินิกุล ณ พัทลุง และศิริสัมพันธ์
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และ เจ้าจอมมารดาทรัพย์ พระราชบิดาและมารดาในสมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
ดังนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชบุรพการีจากพระมหาจักรีบรมราชวงศ์
ราชสกุลสนิทวงศ์ ในรัชกาลที่ 2
ราชสกุลศิริวงศ์ ในรัชกาลที่ 3
ราชสกุลเทวกุล ในรัชกาลที่ 4
ราชสกุล กิติยากร ในรัชกาลที่ 5
ราชินิกุลสุจริตกุล ราชินิกุล ณ บางช้าง ราชินิกุลศิริสัมพันธ์ ราชินิกุล ณ พัทลุง
และจากตระกูล พิศลยบุตร ศศิสมิต และบุญธร
แต่เหนือสิ่งอื่นใด สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อปวงชนชาวไทย มากล้นพ้นประมาณได้ ได้เสด็จสู่สวรรคาลัย สถิตในดวงใจนิรันดร์
