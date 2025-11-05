นายกฯ ขอพรลอยกระทง ประเทศเจริญ-ปชช.อยู่ดีกินดีมีความสุข เล็งฟื้นตลาดริมคลองยุค "ลุงตู่"

"อนุทิน" ควงภริยา ลอยกระทงคลองผดุงฯ ขอพรประเทศเจริญ -ปชช. อยู่ดีกินดีมีความสุข อยากให้ทุกคน เกษมสำราญ เล็งฟื้นตลาดริมคลองยุค "ลุงตู่"
วันนี้ (5พ.ย.) เมื่อเวลา 16.54 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย พร้อมภริยาน.ส.ธนนนท์ นิรามิษ เดินลงจากตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อไปทำกิจกรรมลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณีไทย ที่คลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี น.ส. ศุภมาส อิศรภักดี นายสันติ ปิยะทัต รมต.ประจำสำนักนายกฯ ร่วมลอยกระทงด้วย
โดยก่อนทำกิจกรรมลอยกระทง เจ้าหน้าที่กองระบบคลองสำนักงานระบายน้ำ ได้เก็บขยะและวัชพืชในคลองผดุงกรุงเกษมฯ เพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนที่ นายกฯ กล่าวถึงเทศกาลลอยกระทงอยากฝากอะไรถึงประชาชนชาวไทย และอยากขอพรอะไรหรือไม่ ว่า ตนขอทุกวัน ไม่ใช่เฉพาะวันลอยกระทง ขอให้ประเทศไทยเจริญรุ่งเรือง สงบสามัคคี และขอให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีเงินใช้ทุกวัน มีเงินเก็บมีเงินออม และมีความสุข
เมื่อถามว่า มีคนแซวว่าลอยกระทงที่คลองผดุงฯเป็นการเดินรอยตามพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน หัวเราะและตอบว่า วันนี้เรามีงานพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เรามาลอยเพื่อรักษาประเพณี และทําในระดับที่เหมาะสมที่ควร
โดยเวลา 17.00 น.นายอนุทิน พร้อมภริยา นำกระทงลอยลงสู่คลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งการลอยกระทงปีนี้มีการเน้นย้ำการ ใช้วัสดุจากธรรมชาติเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี นายกฯได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมลอยกระทงสามารถทำได้ภายใต้บรรยากาศแห่งความสุข ความเรียบง่าย เพื่อร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมไทยให้มีความเหมาะสมกับช่วงเวลาของการแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทงของนายกฯ ในครั้งนี้ งดงามบริสุทธิ์ด้วยกลีบพลับพลึงสีขาว รังสรรค์อย่างวิจิตรบรรจงจากกาบของต้นพลับพลึง น้อมนำรูปทรงดอกบัวอันเป็นมงคล ตามคติความเชื่อในประเพณีลอยกระทงของไทย เพื่อบูชาพระแม่คงคา และน้อมถวายอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเป็นผลงานของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้สื่อขาาวถามว่า การมาลอยกระทงที่คลองผดุงกรุงเกษม อยากจะผดุงอะไรหรือไม่ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าชื่อกระบอกอยู่แล้วว่าคลองผดุงกรุงเกษม อยากให้ทุกคน เกษมสำราญ
นอกจากนี้ นายกฯกล่าวด้วยว่า อยาก ให้มีตลาดร้านค้าขายของเลียบคลองผดุงฯ ซึ่งตนคิดว่าจะรื้อฟื้นตลาดคลองผดุงฯสมัยที่พล.อ.ประยุทธ์ เคยทำ โดยจะให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีประสานกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไปให้ทันในโครงการคนละครึ่งพลัสเฟส 2 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ