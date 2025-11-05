“อนุทิน” ควงภรรยาลอยกระทงข้างทำเนียบฯ ย้ำจัดกิจกรรมเรียบง่าย สืบสานประเพณี ให้เหมาะช่วงถวายอาลัย

นายกรัฐมนตรี ควง “จ๋า ธนนนท์” ภรรยา ร่วมลอยกระทงสืบสานประเพณีไทยกับสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล ย้ำ การจัดกิจกรรมลอยกระทงทำได้ภายใต้บรรยากาศแห่งความสุข และความเรียบง่าย สืบสานประเพณีให้เหมาะสมกับช่วงแสดงความอาลัยถวายสมเด็จพระพันปีหลวง
วันนี้ (5 พ.ย.) เวลา 17.00 น. ณ ริมคลองผดุงกรุงเกษม (ข้างทำเนียบรัฐบาล) ถนนลูกหลวง เขตดุสิต กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนางสาวธนนนท์ นิรามิษ พร้อมด้วย นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย ร่วมกับสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี และนางสาวธนนนท์ ได้ร่วมลอยกระทงเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย พร้อมร่วมอวยพรให้ประชาชนมีความสุข ความเจริญ และร่วมกันรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในช่วงเทศกาล
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมลอยกระทงสามารถทำได้ภายใต้บรรยากาศแห่งความสุข ความเรียบง่าย เพื่อร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมไทยให้มีความเหมาะสมกับช่วงเวลาของการแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
กระทงของนายกฯ ในครั้งนี้ งดงามบริสุทธิ์ด้วยกลีบพลับพลึงสีขาว รังสรรค์อย่างวิจิตรบรรจงจากกาบของต้นพลับพลึง น้อมนำรูปทรงดอกบัวอันเป็นมงคล ตามคติความเชื่อในประเพณีลอยกระทงของไทย เพื่อบูชาพระแม่คงคา และน้อมถวายอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเป็นผลงานของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร