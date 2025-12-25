xs
พิพิธภัณฑ์ฯ พระนคร เปิดเข้าชมพระที่นั่งพุทไธสวรรย์เป็นกรณีพิเศษ มงคลรับปีใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เปิดพระที่นั่งพุทไธสวรรย์เป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2568 - 1 มกราคม 2569 เวลา 09.00 - 16.00 น.

โดยนักท่องเที่ยวสามารถมาสักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน "มงคลพุทธปฏิมา เทศกาลปีใหม่ 2569"


สำหรับพระพุทธรูป "มงคลพุทธปฏิมา" ทั้ง 10 องค์ ประกอบด้วย

1. พระพุทธสิหิงค์ ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ 21

2. พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะศรีวิชัย พุทธศตวรรษที่ 16-17

3. พระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย ๒ พระหัตถ์ ศิลปะลพบุรี พุทธศตวรรษที่ 18

4. พระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะลังกา พุทธศตวรรษที่ 16-18

5. พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะก่อนอยุธยา แบบอู่ทองรุ่นที่ 1 ครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 18-19

6. พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย กลางพุทธศตวรรษที่ 19




7. พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ 20

8. พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 21-22

9. พระพุทธรูปยืนปางแสดงธรรม ศิลปะลังกา แบบสิริวัฒนบุรีหรือแคนดี พุทธศตวรรษที่ 22 - 24

10. พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะพม่า แบบมัณฑะเลย์ ปลายพุทธศตวรรษที่ 24 - ต้นพุทธศตวรรษที่ 25

