พิพิธภัณฑ์ฯ พระนคร เปิดเข้าชมพระที่นั่งพุทไธสวรรย์เป็นกรณีพิเศษ มงคลรับปีใหม่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เปิดพระที่นั่งพุทไธสวรรย์เป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2568 - 1 มกราคม 2569 เวลา 09.00 - 16.00 น.
โดยนักท่องเที่ยวสามารถมาสักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน "มงคลพุทธปฏิมา เทศกาลปีใหม่ 2569"
สำหรับพระพุทธรูป "มงคลพุทธปฏิมา" ทั้ง 10 องค์ ประกอบด้วย
1. พระพุทธสิหิงค์ ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ 21
2. พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะศรีวิชัย พุทธศตวรรษที่ 16-17
3. พระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย ๒ พระหัตถ์ ศิลปะลพบุรี พุทธศตวรรษที่ 18
4. พระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะลังกา พุทธศตวรรษที่ 16-18
5. พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะก่อนอยุธยา แบบอู่ทองรุ่นที่ 1 ครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 18-19
6. พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย กลางพุทธศตวรรษที่ 19
7. พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ 20
8. พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 21-22
9. พระพุทธรูปยืนปางแสดงธรรม ศิลปะลังกา แบบสิริวัฒนบุรีหรือแคนดี พุทธศตวรรษที่ 22 - 24
10. พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะพม่า แบบมัณฑะเลย์ ปลายพุทธศตวรรษที่ 24 - ต้นพุทธศตวรรษที่ 25
