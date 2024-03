รัฐบาลชวนเที่ยวงานฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ ครบ 242 ปี ภายใต้ชื่องาน "ใต้ร่มพระบารมี 242 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" The 242 nd Anniversary of the Foundation of Rattanakosin มีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น



-เที่ยววัด ไหว้พระ ยลวัง

-สัมผัสบรรยากาศพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ

-นิทรรศการสวนแสงเฉลิมพระเกียรติฯ

-ชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมสุดอลังการ

-ลิ้มรสอาหารไทยต้นตำรับ

-เลือกซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย



วันที่ 21 - 25 เมษายน 2567 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร



วันที่ 19 - 23 เมษายน 2567 ณ วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร