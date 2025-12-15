บาร์บีคิวพลาซ่า เสิร์ฟเซต “แกล้มกันยันหว่าง” อร่อยครบรับซีซั่นปาร์ตี้ เฉพาะเดลิเวอรี่เท่านั้น

กลิ่นอายเทศกาลแห่งการสังสรรค์เริ่มต้นขึ้นแล้ว บาร์บีคิวพลาซ่า ชวนสายปาร์ตี้เตรียมตั้งตี้แบบไม่มีสะดุดกับเซต “แกล้มกันยันหว่าง” ตัวจบเรื่องตั้งตี้ จอยทั้งคืนไม่มีสะดุด (เฉพาะเดลิเวอรี่) เซตสุดคุ้มที่ให้คุณและแก๊งจอยได้ยาวขึ้น ตั้งแต่วงแรกจนถึงวงสุดท้าย เสิร์ฟครบทั้งของทอดและยำแซ่บ กับแกล้ม GON เพื่อนข้างแก้ว ผู้ช่วยยืดวงตัวจริง จัดหนักทั้งความกรอบ แซ่บ นัวถึงเครื่อง ครบถ้วนจนไม่ต้องสั่งแยกให้วุ่น แค่เลือกเซตเดียวก็พร้อมตั้งตี้ได้ยันเช้า ส่งตรงถึงบ้าน กินเพลินได้ทุกวง
ครั้งนี้ บาร์บีคิวพลาซ่า จัดให้ถึง 2 เซตสุดคุ้มให้เลือกตามสไตล์ปาร์ตี้ของคุณ
- เซตแกล้มทั้งวัน สายทอดต้องรักทั้ง เมนูเกี๊ยวซ่าทอด หมึกทอดกระเทียม ปีกไก่ทอดกระเทียมกรอบ และเห็ดสองสหายทอดกรอบ ในราคา 345.- (ประหยัด 100.- *เมื่อเทียบกับซื้อแยก)
- เซตแกล้มทั้งคืน จัดเต็มทั้งยำและของทอด ยำแซ่บถึงใจ นัวเครื่องแบบเลือกได้ทั้งสูตรน้ำปลาร้าและไม่ปลาร้า กับเมนูยำหมูสามชั้นทอด และยำหมูเด้ง พร้อมเมนูของทอดสุดฮิต ได้แก่เมนูเกี๊ยวซ่าทอด หมึกทอดกระเทียม ปีกไก่ทอดกระเทียมกรอบ และเห็ดสองสหายทอดกรอบ ในราคา 567.- (ประหยัด 236.- *เมื่อเทียบกับซื้อแยก)
สายปาร์ตี้รับเทศกาลนี้ต้องมีกับแกล้ม GON ติดโต๊ะไว้เสมอ อร่อยคุ้มตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2568 – 31 มกราคม 2569 สั่งเลยผ่านดิลิเวอรี ทั้ง 4 ช่องทาง GON Delivery, LINE MAN, Grabfood และ ShopeeFood
มาร่วมกันทำมื้อนี้ให้ดีที่สุด กับ Bar B Q Plaza ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/BarBQPlazaThailand
Instagram: https://www.instagram.com/barbqplaza_th
TikTok: https://www.tiktok.com/@barbqplaza_official
Twitter: https://twitter.com/barbqplazathai
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline