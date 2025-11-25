ชมประติมากรรมช้างไทยสุดน่ารัก ในงาน “Elephant Parade Bangkok” ที่ย่านตลาดน้อย-ทรงวาด

“ช้าง” หนึ่งในสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองไทยมายาวนาน ไม่ว่าจะเติบโตมาในยุคสมัยไหน คนไทยแทบทุกคนล้วนมีภาพจำเรื่องราวความผูกพันกับช้าง ทั้งในประวัติศาสตร์ ศิลปะ ความเชื่อ หรือเรื่องราวในวัยเด็กเปรียบเสมือน “เพื่อนรัก” ของคนไทย
ปีนี้ เสน่ห์ของช้างไทยได้กลับมาโลดแล่นอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ อีกครั้ง ในรูปแบบนิทรรศการสุดสร้างสรรค์ “Elephant Parade Bangkok” ที่ทางผู้จัดได้นำ ประติมากรรมช้างหลากสีสันกว่า 55 เชือก มาจัดแสดงกระจายอยู่ทั่วไปในชุมชนย่านตลาดน้อย-ถนนทรงวาด กรุงเทพมหานคร
สำหรับใครที่คิดว่าย่านนี้มีดีแค่ความคลาสสิก บอกเลยว่าต้องลองไปสัมผัสกับมุมมองใหม่ผ่านนิทรรศการดังกล่าว เพราะทุกตรอกซอกซอยในย่านเก่าแห่งนี้ ได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็น Outdoor Gallery ขนาดย่อม ที่เต็มไปด้วยความน่ารัก สดใส และงานศิลปะที่สะท้อนตัวตนของช้างในมุมมองใหม่
โดยไฮไลต์อยู่ที่แต่ละเชือกถูกศิลปินหลากหลายสไตล์ เพนต์สีสันลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ถ่ายทอดเรื่องราว อารมณ์ และจินตนาการลงในตัว “เจ้าช้างน้อย” อย่างตั้งใจ เหมาะแก่การเดินเล่นหยุดชมชมช้า ๆ ตามเส้นทางในแผนที่ที่ทางงานจัดไว้ให้ รับรองว่าจะได้ค้นพบมุมมองใหม่ ๆ ที่หลบซ่อนอยู่ในย่านนี้ ทั้งสีสัน ลวดลาย ไปจนถึงสตอรี่ที่แฝงอยู่ในแต่ละรูปปั้น
งานนี้นอกจากจะได้เดินเล่น ถ่ายรูป และสนุกกับกิจกรรมล่าขุมทรัพย์ (Treasure Hunt) ตามหาเจ้าช้างทั้ง 35 จุดในแผนที่ และลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษแล้ว ยังถือเป็นโอกาสดีที่จะได้สัมผัสกลิ่นอายของตลาดน้อยและถนนทรงวาดอย่างใกล้ชิด อิ่มเอมกับเรื่องราวชุมชนเก่าแก่ สถาปัตยกรรมโบราณ ร้านค้าเก๋ ๆ คาเฟ่ชิค ๆอีกด้วย
นับได้ว่า นิทรรศการ “Elephant Parade Bangkok” ไม่ใช่แค่การโชว์สัตว์ประจำชาติเท่านั้น แต่นี่คือการต่อยอด Soft Power ของไทย ที่ชวนทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวมาเรียนรู้ เข้าใจ และร่วมอนุรักษ์ช้างไทยในแบบที่เข้าถึงง่ายและสนุกกว่าที่เคย ผ่านศิลปะที่กลายเป็น “สื่อกลาง” เชื่อมใจระหว่างคนกับช้างที่น่าสนใจอีกงานหนึ่ง
สำหรับกิจกรรม “Elephant Parade Bangkok” จัดตั้งแต่วันนี้ - 21 กุมภาพันธ์ 2569 สามารถไปรับแผนที่และเริ่มผจญภัยได้ที่ Elephant Parade Talad Noi หรือร้านค้าที่ร่วมรายการ แล้วออกไปเดินเล่นตามหาความสุขในย่านตลาดน้อย-ทรงวาดกัน