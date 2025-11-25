“กระชัง เขาหลัก” หรอยแรง ซาชิมิปลาไทย ซีฟูดสดใหม่ ร้านเด็ดพังงา ดีกรี “มิชลิน ไกด์”

“พังงา” เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีอาหารอร่อยโดนใจนักท่องเที่ยว ที่ถูกคัดเลือกให้บรรจุอยู่ในคู่มือ “มิชลิน ไกด์” ฉบับประเทศไทย ซึ่งเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา “มิชลิน ไกด์” ประเทศไทย ได้ประกาศ
รายชื่อร้านอาหารคุณภาพดี ที่ได้รับรางวัล “บิบ กูร์มองด์” ประจำปี 2569 ที่มีทั้งหมด 137 ร้านด้วยกัน
สำหรับรางวัลบิบ กูร์มองด์ ปีนี้ มี 13 ร้านชวนชิมติดโผครั้งแรก หนึ่งในนั้นก็คือร้าน “กระชัง เขาหลัก” ที่เป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดชวนลิ้มลองสำหรับผู้ที่ผ่านไป-มา แถวนั้น
ร้านกระชัง เขาหลัก ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือบ้านทับละมุ ร้านนี้มีพื้นฐานมาจาก “ครอบครัวประมงพาณิชย์” ที่คลุกคลีกับท้องทะเลอันดามันมายาวนาน ก่อนจะต่อยอดด้วยการนำอาหารทะเลสด ๆ ที่จับได้เองในแต่ละวัน มารังสรรค์เป็นเมนูที่ชูรสชาติของวัตถุดิบตามธรรมชาติผสานกับรสชาติแบบพื้นบ้าน จนได้อาหารรสเด็ดชวนลิ้มลอง ท่ามกลางบรรยากาศร้านในทะเลที่มีกระชังเลี้ยงปลา พร้อมกับวิวป่าชายเลน และทะเลปากคลองทับละมุ ดูเพลินตาเพลินใจ
นายชนาธิป เข้มแข็ง ผู้จัดการร้าน กระชัง เขาหลัก เปิดเผยว่า ทางร้านเริ่มต้นจากตนเอง แฟน และเพื่อน ๆ มองว่าในพื้นที่นี้น่าจะมีร้านอาหารที่ชูรสชาติความสดใหม่ของอาหารทะเลสด ๆ จากทะเลอันดามันสักร้าน ประกอบกับครอบครัวของแฟนได้ทำกิจการประมงพาณิชย์ในพื้นที่อยู่แล้ว ตนจึงเปิดร้านอาหารที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพจากทะเล โดยเฉพาะเมนูปลาไทยที่แต่ละวันจะมีไม่ซ้ำกัน มาปรุงเป็นอาหารที่ให้รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ และใส่ใจในทุกขั้นตอน
สำหรับหนึ่งในอาหารจานเด็ดขึ้นชื่อของร้านก็คือ เมนูปลาทะเลสดใหม่ที่จับได้ในแต่ละวัน โดยเฉพาะ “ปลากุดสลาด” ที่ทางร้านนิยมทำเป็นเมนูใน 2 แบบ 2 สไตล์ คือ ปลาครึ่งหนึ่งแร่ทำเป็น ซาชิมิปลาไทย ที่ให้เนื้อใส สดใหม่ไร้คาว หวานกรอบ
ส่วนอีกครึ่งหนึ่งนำมาทำเป็น ลวกจิ้มชาบู หั่นชิ้นพอดีคำ จิ้มในน้ำซุปเดือด ๆ เสิร์ฟพร้อม น้ำจิ้มรสเด็ด 3 แบบครบรส เมนูนี้มีความอร่อยจากน้ำซุปสูตรเด็ดของทางร้านที่ต้มจากกระดูกปลาเป็นเวลา 8 ชั่วโมง กับเนื้อปลาลวกจิ้มสดหวาน ที่หลายคนเมื่อได้ลิ้มลองต่างติดใจไปตาม ๆ กัน
ขณะที่ “ข้าวคลุกหมึกดำ” ถือเป็นอีกเมนูเด็ด ซึ่งทางร้านใช้ข้าวสวยผัดกับน้ำหมึกดำจขนเข้มข้นเข้าเนื้อ จากนั้นเติมกุ้งต้มเนื้อเด้ง ก่อนโรยหน้าด้วยพริกสด ใบมะกรูดและหอมแดงซอยหอม ๆ ก่อนจะรับประทานแนะนำให้บีบมะนาวลงไป คลุกให้เข้ากันแล้วตักเข้าปาก คำแรกบอกได้เลยว่า “หรอยแรง”
นอกจากนี้ก็ยังมีเมนูอื่น ๆ ชวนลิ้มลอง อย่างเช่น ต้มกะทิใบเหลียงกุ้ง โฉมงามย่างขมิ้น ยำไข่ปลาริวกิว ซาชิมิเซ็ทรวม ลูกปลาผัดกะปิ จอแร้ง หมูฮ้อง เป็นต้น รวมถึงเมนูของหวาน อย่าง “กระเจี๊ยบลอยแก้ว” ที่หากินไม่ได้ง่าย ๆ
นายชนาธิป ให้ข้อมูลทิ้งท้ายว่า วันนี้ร้านกระชัง เขาหลัก กลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านอาหารทะเลของอำเภอท้ายเหมืองที่ไม่ควรพลาด และล่าสุดได้รับรางวัล “บิบ กูร์มองด์” จากมิชลิน ไกด์ ประเทศไทย ถือเป็นการการันตีคุณภาพของทางร้าน ซึ่งหากใครมาเที่ยวที่เขาหลักหรือแถวอำเภอท้ายเหมือง ก็สามารถแวะไปลองลิ้มชิมรสอาหารทะเลสดใหม่จากทะเลอันดามันที่ร้านกระชัง เขาหลักกันได้
ร้านกระชัง เขาหลัก ตั้งอยู่ที่ท่าเรือบ้านทับละมุ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เปิดบริการเวลา 12.00- 21.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันอังคาร สามารถสำรองโต้ะล่วงหน้าได้ที่ โทร. 095-6560862 หรือดูที่เพจ Krachang Khaolak
ภาพโดย : อโนทัย งานดี