“ดร.เดวิด มกรพงศ์”: ชีวิตจริงของนักสู้ ผู้สร้างนวัตกรรม เปลี่ยนโลก และปั้นคนรุ่นใหม่

หากพูดถึงคนรุ่นใหม่ที่สามารถสร้างผลงานระดับโลก และยังเชื่อมั่นในพลังของเยาวชนไทย หนึ่งในชื่อที่โดดเด่นอย่างยิ่งคือ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดวิด มกรพงศ์” นักวิจัย นักธุรกิจ และนักนโยบาย ที่ใช้ความรู้ วิสัยทัศน์ และพลังความมุ่งมั่น พลิกชีวิตจากอดีตเด็กเกเร สู่ผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับประเทศ
จากนักกอล์ฟเยาวชน สู่ผู้นำนวัตกรรมที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัด
ชีวิตของ ดร.เดวิด เริ่มต้นในสนามกีฬา ตั้งแต่วัย 10 ขวบ เขาถูกฝึกให้ตื่นตี 5 ซ้อมกอล์ฟทุกวัน ใช้ชีวิตแบบมีวินัยและเป้าหมายตั้งแต่ยังเล็ก เขาเคยเป็นตัวแทนแข่งขันกอล์ฟระดับเยาวชน คว้าแชมป์หลายรายการ ขณะเดียวกันก็ฝึกฝนกีฬาอื่นทั้งฟุตบอล บาสเกตบอล และแบดมินตัน
แต่เส้นทางกลับไม่ราบรื่น เมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น เขาหลงทาง สูบบุหรี่ หนีเรียน มีเรื่องชกต่อย ชีวิตดูเหมือนจะไร้อนาคต กระทั่งจุดเปลี่ยนเกิดขึ้น เมื่อได้เดินทางไปใช้ชีวิตที่ออสเตรเลีย ด้วยทุนชีวิตของตัวเอง
ที่นั่น เดวิดทำงานทุกอย่างเท่าที่ทำได้ — เป็นเด็กเสิร์ฟ กุ๊ก เด็กล้างจาน พนักงานจัดเตียง และพนักงานร้านอาหารไทย เงินทุกบาทที่ได้มา สร้างความภูมิใจและเปลี่ยนมุมมองชีวิต เขากลับไทยพร้อม mindset ใหม่ และเริ่มต้นชีวิตด้วยเป้าหมายชัดเจน
จากห้องเรียนสู่สนามวิจัย และสนามจริงของการเปลี่ยนประเทศ
หลังกลับมาไทย เขาศึกษาต่อในหลายสาขา ตั้งแต่ภาษาอังกฤษ ธุรกิจ การจัดการ จนถึงเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ขั้นสูง เขาสำเร็จปริญญาโทจาก CMMU มหิดล ด้วยผลการเรียนดีเยี่ยม และปริญญาเอกจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้าน Technopreneurship and Innovation Management พร้อมวิทยานิพนธ์ที่นำไปใช้จริงในอุตสาหกรรม
ผลงานของเขาสะท้อนถึงการผสาน “ความรู้เชิงลึก” กับ “ภาคปฏิบัติจริง” อย่างไร้รอยต่อ เช่น:
• นวัตกรรมสารสกัดชีวภาพ จากกระเจี๊ยบเขียว ดอกดาวเรือง และน้ำนมโค
• ระบบฆ่าเชื้อด้วยแสงคลื่นสั้น ที่ยืดอายุน้ำนมโดยไม่ทำลายคุณภาพ
• ระบบ AI สำหรับโคนมไทยในเขตร้อนชื้น ซึ่งช่วยเกษตรกรลดต้นทุน เพิ่มรายได้
เขาคือนักนวัตกรรมตัวจริง ที่ลงมือทำในโรงงาน ลงสนามเกษตร และเข้าใจทั้งระบบห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
เชื่อในพลังของเด็กไทย และลงมือ “ปั้นคนจริง” ไม่ใช่แค่พูด
ในฐานะครู นักพัฒนา และ mentor ดร.เดวิดไม่เคยทำงานคนเดียว เขาเชื่อว่า “อนาคตของประเทศเริ่มต้นที่เด็ก” ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เขาสร้างระบบพัฒนาเยาวชนที่เน้น ความรู้จริง + ประสบการณ์จริง เปิดพื้นที่ให้เด็กได้เรียนรู้ ลงมือทำงานวิจัยจริง และแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ
เด็กในทีมของเขา ได้รับทุนการศึกษา ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก และหลายคนเติบโตเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ในสาขานวัตกรรมที่ประเทศต้องการ
ดร.เดวิดมองว่า การปั้นคน คือ “ภารกิจสำคัญไม่แพ้การปั้นเทคโนโลยี” เพราะไม่มีเทคโนโลยีใด ยั่งยืนได้ หากขาดคนที่เข้าใจและดูแลมันได้ต่อไปในอนาคต
จากนวัตกรรม สู่การเมือง: เมื่อเทคโนโลยีต้องการนโยบายที่เข้าใจ
ด้วยความเข้าใจทั้งระบบเทคโนโลยี นวัตกรรม และอุตสาหกรรมจริง ดร.เดวิดตัดสินใจก้าวเข้าสู่ “สนามนโยบาย” ทำหน้าที่ใน คณะกรรมาธิการเทคโนโลยี AI สภาผู้แทนราษฎร และ อนุกรรมการรัฐบาลดิจิทัล ก.พ.ร. เพื่อออกแบบนโยบายที่ผลักดันให้เทคโนโลยีไทยเติบโตได้จริง
เขาเชื่อว่าการพัฒนาเทคโนโลยีต้องไม่ใช่แค่การพูดถึง AI หรือ Big Data แต่ต้องเริ่มที่ความเข้าใจปัญหาหน้างาน และการออกแบบกลไกรัฐที่เชื่อมโยง “คน – เทคโนโลยี – นโยบาย” เข้าด้วยกัน
ปัจจุบัน เขาเปิดตัวในฐานะ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. กรุงเทพมหานคร โดยตั้งใจจะขับเคลื่อนโมเดล “Inclusive Innovation” ที่ให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียม
ชีวิตที่วางแผนได้แบบนักกอล์ฟอาชีพ
แม้วันนี้บทบาทจะเปลี่ยนไป แต่พื้นฐานจากกีฬากอล์ฟยังอยู่กับเขาเสมอ กอล์ฟสอนให้เขารู้ว่า ทุกการตัดสินใจต้องมีแผน ไม่ว่าจะตีไกลหรือเล่นปลอดภัย ทุกจังหวะต้องคำนวณอย่างรอบคอบ เป้าหมายไม่ใช่แค่ “ชนะวันนี้” แต่ต้องรักษาเสถียรภาพให้ได้ตลอดเกม
“กีฬาไม่ได้ทำให้เราแค่แข็งแรง แต่มันสร้างระบบคิด สร้างวินัย และทำให้เรารู้ว่า ไม่มีอะไรได้มาง่าย ถ้าอยากเป็นที่หนึ่ง ต้องซ้อมให้หนักกว่าคนอื่นเสมอ” — ดร.เดวิด
จุดยืนชัดเจน: เทคโนโลยีที่เปลี่ยนประเทศ ต้องออกแบบโดยคนที่เข้าใจชีวิตจริง
ดร.เดวิด ไม่ใช่เพียงนักคิดในห้องแล็บ เขาคือคนที่ลงมือทำในภาคสนาม เข้าใจความท้าทายของเกษตรกร วิสาหกิจ และประชาชนที่อยู่ข้างล่างสุดของระบบ เขาใช้ชีวิต พัฒนานวัตกรรม และสร้างนโยบาย ด้วยหัวใจที่เชื่อมั่นใน “พลังของความรู้ + ความตั้งใจ”
ไม่ใช่แค่ผลงานวิจัย ไม่ใช่แค่ตำแหน่งการเมือง — แต่คือ ความหวังใหม่ของคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการเห็นประเทศนี้เดินไปข้างหน้าอย่างมีอนาคต
ทำไม ดร. เดวิด สนใจ การเมือง.. ?
ผมเคยมีโอกาสเดินทางไปหลายประเทศ ได้เห็นว่าโลกขับเคลื่อนด้วยอะไร ได้เห็นนโยบายเล็ก ๆ ที่เปลี่ยนชีวิตคนทั้งเมือง ได้เห็นรัฐที่กล้าสนับสนุนคนตัวเล็กให้ลุกขึ้นมาเป็นผู้เล่นในเวทีโลก ผมไม่ได้อิจฉาเขา...แต่ผมอดถามตัวเองไม่ได้ว่า “แล้วทำไมประเทศไทยเราทำไม่ได้?” เรามีคนเก่งเยอะ มีทรัพยากรเพียงพอ แต่เรายังติดกับระบบที่ไม่เข้าใจอนาคต ยังติดอยู่กับการเมืองแบบเดิม ๆ ที่มองเทคโนโลยีเป็นแค่ของเล่น ไม่ใชากลไกของการอยู่รอด ผมเลยเลือกเดินเข้าสู่การเมือง ไม่ใช่เพราะผมอยากยืนหน้าฉาก แต่เพราะผมเคยอยู่หลังฉากมาก่อน และรู้ดีว่าถ้าระบบมันไม่เปลี่ยน ต่อให้คุณเก่งแค่ไหน...คุณก็ไปไม่ถึงไหน ผมอยากเห็นประเทศเรากล้าที่จะเปลี่ยน ผมอยากเห็นนโยบายที่พาคนไทยไปไกลกว่าขอบเขตเดิม ๆ และผมพร้อมเอาทุกบทเรียนที่ได้จากเวทีระดับโลก กลับมาออกแบบอนาคตของบ้านเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับ.
เปิดประวัติฉ่ำมง
ชื่อ เดวิด มกรพงค์
วันเกิด 26 เมษายน 2528
จบการศึกษา ปริญญาเอก จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักเรียนทุน จุฬา-นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น
จบการศึกษา ปริญญาโท จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ์ด้านการศึกษาและวิชาการ
รองคณบดี คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาจารย์พิเศษ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอุตสาหกรรม บริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศาสตราจารย์สมทบ Adjunct professor สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ Harbour space UTCC
ประสบการณ์ทางด้าน นโยบาย และการเมือง
คณะที่ปรึกษา ที่ปรึกษารัฐมนตรีคมนาคม
คณะที่ปรึกษา รัฐมนตรีแรงงาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการควบคุมและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สภาผู้แทนราษฎร
บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ Director Pool ประจำปี 2566
หัวหน้าคณะประเมิน ผลกระทบทางด้านเศรษฐศาสตร์ทุนวิจัยของ ววน. (กองทุนวิจัย วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม) ประจ ำปี 2567
อนุกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์การมหาชน สำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
คณะกรรมการระบบราชการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล
อนุกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์การมหาชน สำนักงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อนุกรรมการยุทธศาสตร์ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
อนุกรรมการบริการ บริษัท ขนส่ง จำกัด
ประสบการณ์ด้านธุรกิจ และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
บริษัท เสนโนเวท เอไอ จำกัด
ประธานเจ้าหน้าที่นวัตกรรม
ที ปรึกษาและวิทยากรณ์ ด้านนวัตกรรมให้กับธุรกิจเทคโนโลยีของประเทศไทย
ที่ปรึกษาและวิทยากรณ์ ด้านการส่งออกให้กับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางของปะรเทศ ไทย ในภุมิภาคอาซียน
ที่ปรึกษาและวิทยากรณ์ ด้านการบูรณาการเทคโนโลยีให้กับรัฐวิสหากิจไทย
ที่ปรึกษาและวิทยากรณ์ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อาหารและสุขภาพ
ที่ปรึกษาและวิทยากรณ์ ด้านกลยุทธ์นวัตกรรมส าหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ใน การส่งออกไปตลาดโลก
ที่ปรึกษาและวิทยากรณ์ ด้านทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
ที่ปรึกษาและวิทยากรณ์ ด้านเครื องหมายการค้าสำหรับตลาดสากล และการสร้างกลยุทธ์ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา