“Taste of Tea: The Matcha Obsession” เทศกาลชาแบบจัดเต็ม ที่ เซ็นทรัล พาร์ค

เทรนด์มัทฉะแรงไม่แผ่ว เซ็นทรัลพัฒนาชวนจอยประสบการณ์ชาตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงเกรดสูง พร้อมกิจกรรมไลฟ์สไตล์แบบจัดเต็มกับ LIVE! x PHYSIQUE 57 และมุมฮีลใจจาก “เตยยี่” ในเทศกาลชา “Taste of Tea: The Matcha Obsession” ที่เซ็นทรัล พาร์ค
เซ็นทรัลพัฒนา ให้คุณได้สัมผัสรสชาติแห่งความพิถีพิถันจากมัทฉะหลากหลายเกรดทั้งเกรดเริ่มต้นไปจนถึงเกรดพรีเมียม ทั้งในรูปแบบเครื่องดื่มและเบเกอรี่ รวมทั้งมัทฉะแบบผง พร้อมกิจกรรมสุดอินเทรนด์และโปรโมชั่นพิเศษภายในงาน “Taste of Tea: The Matcha Obsession” ที่บริเวณชั้น 1 พื้นที่โปรโมชั่น (ทางเชื่อม BTS) ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาร์ค ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 พฤศจิกายน 2568
ไฮไลต์งาน Taste of Tea: The Matcha Obsession” ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาร์ค
กิจกรรมไฮไลต์
- พบศิลปินคนดัง “เตยยี่” ประภัสสร กาญจนสูตร ผู้สร้างสรรค์ศิลปะผ่านคำพูดให้กำลังใจ ซึ่งจะมาโชว์เขียนคำสดๆ ภายในงาน ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 พร้อมส่งต่อคำ สร้างแรงบันดาลใจบนแก้วเครื่องดื่มมัทฉะในงานอีกด้วย นอกจากนี้คุณเตยยี่ยังร่วมกับร้าน Rapture Capsule Tea จัดมุมเล็กๆ ที่คุณสามารถเขียนคำให้กำลังใจหรือคำที่สื่อความหมายดีๆ ต่อกัน
- กิจกรรม "Morning Workout & Sip” โดย LIVE! x PHYSIQUE 57
LIVE! แบรนด์ Active wear จากประเทศบราซิล ร่วมกับ PHYSIQUE 57 ชวนลูกค้ามาออกกำลังกายแบบ Barre Exercise พร้อมจิบมัทฉะในเซตปิกนิกสุดพิเศษ จากแบรนด์ KIKI MATCHA โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 (*สงวนสิทธิ์รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านการคัดเลือกจากแบรนด์เท่านั้น) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: LIVE Activewear Thailand และ Instagram: @liveactivewear.th
ไฮไลต์เมนูมัทฉะ ทั้งเครื่องดื่มและเบเกอรี่ จากหลากหลายแบรนด์ดัง
- Midori Hayate มัทฉะร้านดังจากขอนแก่น ใช้ผงมัทฉะนำเข้าจากญี่ปุ่นหลากหลายสายพันธุ์ มีระดับความเข้มข้นและรสชาติให้เลือกสรรมากมาย
- Chaseki Teahouse ชาสเปเชียลตี้กลางเมืองเชียงใหม่ สู่อารีย์ นำเข้ามัทฉะเกรดพิธีการจากหลากหลายเมืองของญี่ปุ่น รังสรรค์เมนูสุด
- Kiki Matcha พบกับ “มัทฉะรางวัลเหรียญทอง" กลมกล่อม นุ่มนวล จากยอดใบชา Yame ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งมัทฉะเกรดพรีเมียม พร้อมเมนูสุดสร้างสรรค์มากมาย
- Yume Matcha นำเข้ามัทฉะเกรดพิธีการจากญี่ปุ่น เสิร์ฟหลากหลายเมนูทั้งเครื่องดื่มและขนม
- Amicha Matcha คัดสรรผงมัทฉะเกรดพิธีการแท้ 100 % จากแหล่งปลูกชั้นนำของญี่ปุ่น
- Flourist. Matcha House เมนูซิกเนเจอร์ คือ Matcha Tiramisu รสชาติหอมนุ่มนวล
- Wazuka Cha นำเข้าชาจากเมือง wazuka จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นแหล่งปลูกชาที่มีชื่อเสียง มาทำเป็นเมนูเครื่องดื่มที่หลากหลายตามความชอบ
- Sanji Matcha Bar โดดเด่นด้วย matcha fusion ที่มีให้เลือกหลากหลายเมนู โดยเมนูแนะนำคือ Kinako Matcha Latte ที่ทานคู่กับวาราบิโมจิแล้วลงตัวสุดๆ
- Chaen Tea Experience รวมมัทฉะและชาหลายชนิด จากหลายจังหวัดในไทยและจากญี่ปุ่น
- Fellboy คาเฟ่มัทฉะสไตล์ Mid Century มีทั้งเมนูเครื่องดื่มและขนมให้เลือกสรรมากมายโดยมีเมนู Fell On Cloud เป็นเมนูแนะนำ
- M Story Tea Room มี Matcha Specialty เมนู ให้เลือกมากมาย เลือกได้ตั้งแต่โทนกลิ่นและรสชาติที่ละมุน หรือเข้มข้นตามต้องการ พร้อมเสิร์ฟด้วยการชงแบบดั้งเดิม
- Balcony Cream Tea ไอศกรีมรสชาไต้หวัน มีให้เลือกหลากหลายระดับความเข้มข้นของชา และยังมีเมนูเครื่องดื่มชาต่างๆ เช่น ชามะลิ ชาอู่หลง อีกด้วย
- Kyo Roll En นำเข้าผงมัทฉะแท้เกรดพรีเมียมส่งตรงจากไร่ชา เมืองอูจิ จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น มาทำเป็นขนมหวานและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่นมากมาย
- The Karaked “Shaded Matcha” มัทฉะบาร์เจ้าแรกในไทย เป็นมัทฉะช็อกโกแลตบาร์ที่ไล่ระดับความเข้มข้นถึง 6 ระดับ โดยที่ร้านใช้เป็น Uji matcha 5 ระดับ และระดับสุดท้ายเป็น Hojicha รสชานัวกลมกล่อมไปจนถึงเข้มข้น
- Tiengna Viennoiserie Bangkok คาเฟ่ชื่อดัง โดดเด่นที่ตัวขนม Viennoiserie เช่น Yame Matcha Warabi Mochi Flan เมนูยอดฮิตของร้านที่ใช้มัทฉะจาก Yame และมีไส้เป็นวารามิโมจิ
- Rapture Capsule Tea มัทฉะเกรดพิธีการ โดยนำ Yame Matcha ที่มีรสชาติหอมสดชื่น มาทำเป็นแคปซูลชา เพื่อให้ชงทานได้ง่ายขึ้น
- At1ceramic ร้านคราฟต์เซรามิกที่มีสินค้าให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ทั้ง Chawan และ Chasen Holder โดยมีสี พื้นผิว และรูปแบบ ให้ได้เลือกตามชอบ
โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในงาน Taste of Tea 2025 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาร์ค
ลูกค้าทรู
- ใช้ 99 ทรูพอยท์ หรือ 299 คอยน์ แลกรับส่วนลด 50 บาท เมื่อซื้อสินค้าหรือเครื่องดื่มภายในงาน *เฉพาะร้านที่ร่วมรายการ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ
- แลกคะแนนสะสม 15 Smile Points รับส่วนลด 50 บาท (1 สมาชิกแลกได้ 10 สิทธิ์ ต่อวัน, รวม 200 สิทธิ์ตลอดงาน) โดยสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับสามารถรับสิทธิ์ผ่านช่องทาง MTL Click Application และนำรหัสที่ได้รับจาก Application ไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- แลกคะแนนสะสม 20 Smile Points เพื่อรับเครื่องดื่มเมนู Latte หรือ Clear Zen Nori 1 แก้ว มูลค่าสูงสุด 165 บาท จากร้าน Sanji (1 สมาชิกแลกได้ 4 สิทธิ์ ต่อวัน, รวม 100 สิทธิ์ตลอดงาน) โดยสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับสามารถรับสิทธิ์ผ่านช่องทาง MTL Click Application และนำรหัสที่ได้รับจาก Application ไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ ณ ร้านค้า Sanji ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- นำคูปองจากการร่วมกิจกรรมที่บูธ มารับฟรีเบเกอรี่ Croissant Yuzu หรือ A la Framboise จำนวน 1 ชิ้น มูลค่า 150 บาท จากร้าน Tiengna Viennoiserie (1 สมาชิกแลกได้ 1 สิทธิ์ จำกัด 50 สิทธิ์ตลอดงาน
ร่วมเติมเต็มความสดชื่นให้ร่างกายและผ่อนคลายไปกับเสน่ห์ของมัทฉะในงาน “Taste of Tea: The Matcha Obsession” ที่จะพามาดื่มด่ำกับโลกของมัทฉะในรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใคร และกิจกรรมสุดพิเศษในงานเดียว ตั้งแต่ 24 พ.ย. 68 – 30 พ.ย. 68 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาร์ค
