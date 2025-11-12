“เคทีซี” ชวนเที่ยวสิงคโปร์ผ่านแคมเปญ “เที่ยว บิน กิน ช้อป” รวมสิทธิพิเศษด้านท่องเที่ยวไว้ในที่เดียว

เคทีซีผนึกการท่องเที่ยวสิงคโปร์ ชวนนักท่องเที่ยวชาวไทย เที่ยวสิงคโปร์ด้วยแคมเปญ “เที่ยว บิน กิน ช้อป – One-Stop Privileges in Singapore” ที่รวบรวมสิทธิพิเศษด้านการเดินทาง ร้านอาหาร ที่พัก และแหล่งช้อปปิ้งไว้ในที่เดียว
“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (Singapore Tourism Board – STB) ร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมให้สิงคโปร์เป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้น ๆ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้วยแคมเปญ “เที่ยว บิน กิน ช้อป – One-Stop Privileges in Singapore” ที่รวบรวมสิทธิพิเศษด้านการเดินทาง ร้านอาหาร ที่พัก และแหล่งช้อปปิ้งไว้ในที่เดียว
การร่วมมือครั้งนี้มุ่งเน้นการมอบประสบการณ์การเดินทางที่ครบวงจรและคุ้มค่าในทุกมิติ สอดคล้องกับเทรนด์นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับ “คุณค่าและความหมายของประสบการณ์” (Value-Driven Travel Experience) มากกว่าการเดินทางเพียงเพื่อพักผ่อน ล่าสุด ข้อมูลจากเคทีซีพบว่า ยอดใช้จ่ายของสมาชิกในสิงคโปร์ เติบโตต่อเนื่องกว่า 10% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2568 สะท้อนศักยภาพของตลาดท่องเที่ยวคุณภาพที่ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
เคทีซีเผยหมวด “กิน” ขับเคลื่อนยอดใช้จ่ายเติบโต พร้อมเจาะตลาดพรีเมียมไลฟ์สไตล์
นางประณยา นิถานานนท์ ผู้บริหารสูงสุดสายงานการตลาดบัตรเครดิต “เคทีซี” กล่าวว่า สิงคโปร์ติดอันดับ 4 จุดหมายต่างประเทศยอดนิยมของสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯเพิ่มขึ้นกว่า 10% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยยอดใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ราว 9,800 บาทต่อทริป หมวดที่สมาชิกใช้จ่ายถี่และเติบโตสูงสุดคือ “ร้านอาหาร” ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 15% ในขณะที่สมาชิกใช้จ่ายต่อครั้งที่ 900 บาท เฉลี่ยต่อคนราว 3,100 บาท
สำหรับแคมเปญ “เที่ยว บิน กิน ช้อป – One-Stop Privileges in Singapore” ที่ร่วมกับการท่องเที่ยวสิงคโปร์ในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดจากพฤติกรรมจริงของนักท่องเที่ยวกลุ่มพรีเมียม ที่ต้องการประสบการณ์ครบวงจรทั้งเรื่องกิน เที่ยว และช้อป เราคาดว่าการมอบสิทธิพิเศษครบมิติครั้งนี้ จะช่วยผลักดันยอดใช้จ่ายรวมให้เติบโตขึ้นอย่างน้อย 5% พร้อมเสริมภาพลักษณ์ของสิงคโปร์ให้เป็นจุดหมายที่ “คุ้มค่าทุกการใช้จ่าย” อย่างแท้จริง
การท่องเที่ยวสิงคโปร์ตอกย้ำภาพ “จุดหมายปลายทางที่ครบในที่เดียว”
ด้าน มิสเตอร์ โอลิเวอร์ ชอง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานต่างประเทศ การท่องเที่ยวสิงคโปร์ กล่าวว่า “ประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดการท่องเที่ยวที่สำคัญของสิงคโปร์ และเรายังคงเห็นแนวโน้มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทยในกิจกรรมด้านไลฟ์สไตล์ต่างๆ ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เช่น อาหารและการ ช้อปปิ้ง เพื่อสานต่อแนวโน้มการเติบโตดังกล่าว เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ เคทีซี เพื่อมอบความสะดวกสบายและความคุ้มค่ายิ่งขึ้นในการเดินทางมาท่องเที่ยวในสิงคโปร์ ความร่วมมือครั้งนี้ยังสนับสนุนเป้าหมายด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มองหาประสบการณ์ในระดับพรีเมียม พร้อมทั้งตอกย้ำภาพลักษณ์ของสิงคโปร์ในฐานะจุดหมายปลายทางที่น่าค้นหาและน่ากลับมาเยือนอีกครั้ง”
ด้วยเครือข่ายผู้บริโภคที่แข็งแกร่งและประสบการณ์อันยาวนานของเคทีซี ในการสร้างสรรค์ประสบการณ์การเดินทาง ประกอบกับข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดของการท่องเที่ยวสิงคโปร์ จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของแคมเปญในครั้งนี้ โดยการผสานสิทธิพิเศษ One-Stop Privileges เข้ากับโปรโมชันด้านการเดินทาง ร้านอาหาร และการช้อปปิ้ง จะช่วยให้สิงคโปร์เป็นจุดหมายที่ตอบโจทย์ความชอบของคนไทยได้ตรงจุดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในหมวดอาหาร ไลฟ์สไตล์ และการค้นพบวัฒนธรรมใหม่ ๆ
ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนเจตนารมณ์ร่วมของทั้งสององค์กรในการมอบคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย และช่วยเสริมภาพลักษณ์ของสิงคโปร์ในฐานะจุดหมายปลายทางที่ครบวงจร มีชีวิตชีวา และไม่หยุดพัฒนา เราต้องการให้ทุกคนเห็นว่าสิงคโปร์เป็นเมืองที่ให้ความสำคัญกับเวลาของผู้เดินทาง พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาอยากกลับมาเยือน สำรวจ และสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ
ไฮไลต์แคมเปญ "เที่ยว บิน กิน ช้อป One-Stop Privileges in Singapore”
สำหรับแคมเปญ "เที่ยว บิน กิน ช้อป One-Stop Privileges in Singapore" มอบสิทธิพิเศษครบวงจร ตั้งแต่ส่วนลดตั๋วเครื่องบิน ที่พัก ไปจนถึงดีลร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้ง และสถานที่ท่องเที่ยวในสิงคโปร์ สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีชำระผ่านบัตรฯ รับสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟได้ทันที
ผู้สนใจสามารถติดตามโปรโมชันของเคทีซีได้ที่ https://www.ktc.co.th
หมายเหตุ : บัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี