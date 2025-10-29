“Trip.com – ททท. - One Bangkok” เปิดแคมเปญเด็ด-บัตรพิเศษกับ BTS

ผู้จัดการรายวัน 360 - Trip.com ร่วมกับ ททท. และ One Bangkok เปิดตัวแคมเปญ "มูฟออนให้สุด เที่ยวไม่สะดุดกับ Trip.com" เนรมิต 3 สถานี BTS เป็นแลนด์มาร์กสุดปัง พร้อมออกบัตร BTS รุ่นพิเศษสิทธิประโยชน์คุ้มค่าตอบโจทย์นักท่องเที่ยว
Trip.com ผู้ให้บริการท่องเที่ยวชั้นนำ จับมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ One Bangkok เปิดตัวสองแคมเปญใหญ่ที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าการท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ "มูฟออนให้สุด เที่ยวไม่สะดุดกับ Trip.com X One Bangkok" ด้วยการเปลี่ยนโฉม 3 สถานีรถไฟฟ้า BTS ทั้งสถานีเพื่อสร้างแลนด์มาร์กใหม่แห่งการท่องเที่ยวและการเดินทางครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือพิเศษกับพันธมิตรที่แข็งแกร่ง อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) วัน แบงค็อก (One Bangkok) และ BTS Group พร้อมด้วยการเปิดตัวบัตรโดยสารรถไฟฟ้ารุ่นพิเศษ "Trip.com Travel Card" ที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์การเดินทางในกรุงเทพฯ ให้สะดวกสบายและคุ้มค่า พร้อมส่งเสริมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ
มูฟออนให้สุด เที่ยวไม่สะดุด: แคมเปญเพื่อการเดินทางแบบไร้กังวล
แคมเปญ "มูฟออนให้สุด เที่ยวไม่สะดุดที่ Trip.com" จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของ Trip.com ที่จะมอบการเดินทางที่สะดวกและราบรื่นให้กับนักเดินทาง แคมเปญนี้ตอบโจทย์สิ่งที่นักเดินทางใส่ใจที่สุด คือบริการช่วยเหลือจากฝ่ายบริการลูกค้าเมื่อต้องการความช่วยเหลือ ราคาที่แน่นอนโปร่งใสไม่บวกเพิ่ม
โดยแคมเปญนี้เน้นย้ำจุดเด่นของ Trip.com ที่สำคัญคือ:
• บริการลูกค้า 24 ชั่วโมง – ฝ่ายบริการลูกค้าคอยช่วยเหลือทุกวัน ตลอดเวลา ในหลากหลายช่องทางที่ติดต่อสะดวก ไม่ต้องรอนาน
• ราคาโปร่งใส – ราคาที่เห็นตรงกับราคาที่จ่ายจริง ไม่มีการบวกเพิ่มหรือค่าใช้จ่ายแอบแฝง
Trip.com เป็นแบรนด์แรกในไทยที่เปลี่ยนโฉม 3 สถานีรถไฟฟ้า BTS ทั้งสถานีให้เป็นแลนด์มาร์กใหม่แห่งการท่องเที่ยวและการเดินทาง ได้แก่ สถานีพร้อมพงษ์ สถานีชิดลม และสถานีช่องนนทรี การเปิดตัวแคมเปญครั้งนี้ทำให้ข้อความ "มูฟออนให้สุด เที่ยวไม่สะดุด" เป็นจริงขึ้นมาในสามจุดสำคัญทั่วกรุงเทพฯ นี่เป็นครั้งแรกในประเทศไทยในการที่แบรนด์ทำการเปลี่ยนโฉม 3 สถานีพร้อมกัน สร้างประสบการณ์ให้นักเที่ยวตั้งแต่เดินเข้าสถานี และมีโปรโมชันพิเศษตลอดช่วงเวลาของแคมเปญ (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568)
นายเอดิสัน เฉิน (Edison Chen) รองประธาน Trip.com Group กล่าวว่า "ประเทศไทยเป็นตลาดที่สำคัญมากสำหรับ Trip.com และแคมเปญ 'มูฟออนให้สุด เที่ยวไม่สะดุด' นี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะมอบประสบการณ์การเดินทางที่ดีที่สุดให้กับนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ การเปลี่ยนโฉม 3 สถานี BTS พร้อมกันเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างหมุดหมายทางการตลาด แต่ยังเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ของเราในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีการเดินทางกับประสบการณ์จริง เราเชื่อว่าการร่วมมือกับ ททท. และ One Bangkok เราจะสามารถยกระดับการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น"
ความร่วมมือระหว่าง Trip.com การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ วัน แบงค็อก (One Bangkok)
ความร่วมมือระหว่าง Trip.com การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ One Bangkok มุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยระบบขนส่งสาธารณะ โดยร่วมกันสร้างบัตรโดยสาร BTS รุ่นพิเศษสำหรับ ความร่วมมือครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าทุกฝ่ายมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน โดยสนับสนุนให้นักเที่ยวเลือกใช้การเดินทางที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ขณะที่ได้สัมผัสของดีที่สุดในกรุงเทพฯ
นายกิตติพงษ์ ประพัฒน์ทอง รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า "ประเทศไทยเป็นผู้นำเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด และความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวในความมุ่งมั่นของเราในเรื่องการเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การร่วมมือกับ Trip.com และ One Bangkok เพื่อเปิดตัวบัตรรถไฟฟ้า BTS พิเศษนี้ ไม่เพียงแต่ทำให้นักเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ ได้ง่ายขึ้น แต่ยังสนับสนุนให้เขาเลือกวิธีเดินทางที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการนี้ตรงกับวิสัยทัศน์ของ ททท. ที่อยากส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพที่ช่วยรักษาธรรมชาติ พร้อมทำให้นักเที่ยวได้ประสบการณ์ที่ดี เราเชื่อว่าการเที่ยวแบบยั่งยืนคืออนาคต ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรในครั้งนี้เรากำลังทำให้อนาคตนั้นเข้าถึงได้สำหรับนักเที่ยวทั่วโลก"
นายวรวรรต ศรีสอ้าน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ วัน แบงค็อก กล่าวว่า "วัน แบงค็อก รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมมือกับ Trip.com และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในโครงการนี้ ซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันของเราในการทำให้การเดินทางในกรุงเทพฯ มีความยั่งยืน ราบรื่น และเชื่อมโยงมากขึ้น บัตรเดินทาง BTS รุ่นพิเศษนี้จะช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้สะดวกขึ้นผ่านการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ และเพลิดเพลินกับการเข้าถึงวัน แบงค็อก หัวใจของกรุงเทพฯ ได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งพวกเขาจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวา ไลฟ์สไตล์ และร้านค้าที่หลากหลาย ในฐานะเมืองอัจฉริยะต้นแบบเพื่อความยั่งยืน ทางวัน แบงค็อก มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างการเชื่อมต่อและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย"
นางสาวพลินี คงชาญศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายรีเทล โครงการ วัน แบงค็อก กล่าวว่า "ที่วัน แบงค็อก รีเทล เรารู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือที่มีความหมายนี้กับ Trip.com และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการส่งเสริมประสบการณ์การเดินทางที่ยั่งยืนและราบรื่น ความร่วมมือนี้ไม่เพียงแต่ยกระดับกรุงเทพฯ ในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลกเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงผู้มาเยือนกับประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สร้างแรงบันดาลใจที่วัน แบงค็อก เพียงแค่แสดงบัตรเดินทาง BTS รุ่นพิเศษของ Trip.com ที่ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวที่วัน แบงค็อก นักท่องเที่ยวจะได้รับสิทธิพิเศษ รวมถึงเครื่องดื่มฟรีและส่วนลดสำหรับรับประทานอาหารที่ Food Street รวมถึงส่วนลดพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำ และสิทธิประโยชน์พิเศษในร้านอาหารที่หลากหลาย ผ่านประสบการณ์ที่คัดสรรมาเหล่านี้ เราตั้งใจที่จะสร้างการเดินทางที่น่าจดจำสำหรับนักท่องเที่ยวทุกคน เพื่อเฉลิมฉลองวัฒนธรรม ไลฟ์สไตล์ และความยั่งยืน"
บัตรโดยสารรถไฟฟ้า BTS รุ่นพิเศษ "Trip.com Travel Card" ส่งเสริมนักเที่ยวได้เข้าถึงระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้รับสิทธิพิเศษที่ วัน แบงค็อก อย่างครบครัน
สิทธิพิเศษเฉพาะที่วัน แบงค็อก เพียงแค่แสดงบัตรเดินทาง BTS Trip.com ของคุณที่ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวที่วัน แบงค็อก ผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิพิเศษพิเศษมากกว่า 18 รายการ เพื่อยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้ง รับประทานอาหาร และการพักผ่อน
• เครื่องดื่มฟรีที่ Food Street
• คูปองเงินสด 50 บาทสำหรับใช้ที่ Food Street
• ส่วนลดสูงสุด 10% จากแบรนด์ยอดนิยมที่มากกว่า 40 ร้านค้า
• ส่วนลดพิเศษ 5% ที่ร้านอาหาร 15 แห่งภายใต้กลุ่ม Food of Asia
• ของขวัญพิเศษที่ร้านค้าและร้านอาหารที่เข้าร่วม
ทุกครั้งที่เดินทางด้วยรถฟ้า BTS ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดก๊าซคาร์บอน เพื่อสนับสนุนโครงการขนส่งสีเขียวของกรุงเทพฯ ในขณะที่เดินทางท่องเที่ยวไปพร้อม ๆ กัน แคมเปญนี้ใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟฟ้า BTS กรุงเทพฯ เป็นแกนหลักของการเดินทางในเมืองอย่างยั่งยืน การสนับสนุนให้นักเที่ยวสามารถเข้าถึงระบบรถไฟฟ้า BTS ทำให้พันธมิตรทั้งสามฝ่ายได้ร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้จริง และยังทำให้นักเที่ยวสะดวกสบายและคุ้มค่ามากขึ้นด้วย บัตรนี้ผสมผสานการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้ากับสิทธิพิเศษที่ One Bangkok ได้อย่างลงตัว สร้างข้อเสนอที่น่าสนใจที่ทำให้การเลือกตัวเลือกการท่องเที่ยอย่างยั่งยืนเป็นทั้งเรื่องที่ทำได้จริงและคุ้มค่าสำหรับนักเที่ยวทุกคน