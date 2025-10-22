เคทีซีจัดแคมเปญใหญ่หนุนใช้พอยท์รับเทศกาลจับจ่าย-หวังยอดใช้จ่ายปลายปีเพิ่มกว่า10%

เคทีซีเปิดแคมเปญใหญ่ “พลังพอยท์ FOREVER แลกไม่หยุด คุ้มสุดทุกดีล” ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มกราคม 2569 ร่วมมือพันธมิตรกว่า 160 แบรนด์ รวมกว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศ มอบสิทธิพิเศษแลกคะแนน รับส่วนลด เครดิตเงินคืน หรือดีลพิเศษสูงสุดถึง 50% ผ่านช่องทางร้านค้าพันธมิตร และแอป KTC Mobile โดยตั้งเป้ากระตุ้นยอดใช้จ่ายปลายปีเพิ่มขึ้นกว่า 10% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
นางประณยา นิถานานนท์ ผู้บริหารสูงสุดสายงานการตลาดบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(เคทีซี) กล่าวว่า เคทีซี เป็นผู้นำในตลาดบัตรเครดิตด้านสิทธิประโยชน์จากคะแนนสะสมมาอย่างยาวนาน ด้วยจุดแข็งของคะแนน KTC FOREVER ที่ “ทุกคะแนนมีค่า” สามารถใช้แทนเงินสดได้จริง และไม่มีวันหมดอายุ ทำให้สมาชิกมั่นใจในการสะสมและใช้คะแนนได้อย่างคุ้มค่าเสมอมา โดยปัจจุบัน เคทีซีมีสมาชิกบัตรเครดิตกว่า 2.9 ล้านบัญชี โดยมียอดคะแนน KTC FOREVER รวมมากกว่า 16,000 ล้านคะแนน ซึ่งหมวดที่มีการแลกคะแนนสูงสุด ได้แก่ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า และท่องเที่ยว สะท้อนพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ให้ความสำคัญกับ “ความคุ้มค่าและคุณค่า” โดยเฉพาะในไตรมาส 4 ของทุกปีที่เป็นช่วงที่มียอดการใช้จ่ายสูงที่สุดของปี
ดังนั้น แคมเปญ “พลังพอยท์ FOREVER แลกไม่หยุด คุ้มสุดทุกดีล” จึงออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้จ่ายของสมาชิกเคทีซีในทุกมิติ โดยมุ่งเพิ่มความคุ้มค่าให้กับสมาชิกผ่านการแลกคะแนน KTC FOREVER รับส่วนลด เครดิตเงินคืน หรือสิทธิพิเศษต่าง ๆ ครอบคลุมหมวดที่ได้รับความนิยมสูงสุด ได้แก่ หมวดร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ท่องเที่ยว และช้อปปิ้งออนไลน์ โดยมีสิทธิประโยชน์ใหม่หมุนเวียนทุกเดือน พร้อมดีลพิเศษที่เป็นไฮไลท์ประจำเดือน อาทิ สมาชิกแลกคะแนนรับส่วนลดสูงสุด 50% ที่ร้านคอปเปอร์ บียอนด์ บุฟเฟ่ต์ (Copper Beyond Buffet) และคาเทอิ ชาบู (Katei Shabu) รวมถึงแลกคะแนนรับส่วนลดหรือเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 36% เมื่อซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟน (iPhone) 17 ผ่านร้านค้าที่ร่วมรายการในเดือนตุลาคม
"ทุกคะแนน KTC FOREVER มีมูลค่า ช่วยเสริมประสบการณ์การใช้จ่ายให้ครบวงจรและคุ้มค่ายิ่งขึ้น พร้อมทั้งเสริมสภาพคล่องให้ผู้บริโภคได้จริง แคมเปญนี้จึงไม่ใช่เพียงการกระตุ้นการใช้จ่าย แต่เป็นการยกระดับคะแนนสะสมให้เป็นเครื่องมือการเงินยุคใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันของสมาชิกได้อย่างแท้จริง"