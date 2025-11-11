“อาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน” แหล่งท่องเที่ยว-เรียนรู้เรื่องโขนชั้นดี เปิดให้ชมฟรีตลอดเดือน พ.ย. 68

“อาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จพระพันปีหลวง” เปิดให้เข้าชมฟรีตลอดเดือนพฤศจิกายน 2568
อาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เรื่อง “โขน” ชั้นเยี่ยมของเมืองไทย ที่นี่จัดแสดงนิทรรศการเรื่องราว ความเป็นมาเกี่ยวกับโขนของไทยใต้พระบารมีสมเด็จพระพันปีหลวง
ภายในมีสิ่งน่าสนใจอาทิ องค์ความรู้เรื่องโขน งานศิลปกรรมและประณีตศิลป์ที่ใช้ประกอบการแสดงโขน เช่น หัวโขน พัสตราภรณ์หรือเครื่องแต่งกาย กำไล สร้อย ผ้ายกเนินธัมมัง เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีไฮไลต์ห้ามพลาด คือ เครื่องประกอบฉาก และฉากต่าง ๆ ที่ใช้ในการแสดงโขนพระราชทาน หรือ โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ อันงดงามอลังการ ซึ่งมีการจัดแสดงครั้งแรกที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2550 ด้วยชุด “ศึกอินทรชิต ตอนพรหมาศ” ต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้ (2568) ในตอน “สัตยาพาลี”
ฉากของโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เป็นการผสมผสานงานศิลปกรรม 3 แขนงหลัก คือ จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม ถูกออกแบบและสร้างสรรค์ออกมาอย่างวิจิตรตระการตาด้วยฝีมือของ อาจารย์ “สุดสาคร ชายเสม” ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2566 (ประณีตศิลป์ - เครื่องประกอบฉาก) กับทีมงานและลูกศิษย์
หลายฉากสามารถเคลื่อนไหว ส่องแสง หรือสร้างเซอร์ไพร์สให้กับผู้ชมได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ ไม่ว่าจะเป็น ฉากเรือสำเภาหลวงลงกากับนางยักษ์ผีเสื้อสมุทร, ฉากท้องพระโรงกรุงลงกา, ฉากหนุมานอมพลับพลา และฉากหนุมานเนรมิตกาย เป็นต้น
อาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน ตั้งอยู่ในศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดวันพุธ-อาทิตย์ (หยุดทุกวันจันทร์และอังคาร) เวลา 09.30-16.00 น. เพื่อเป็นการถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระพันปีหลวง อาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมฟรีตลาดเดือนพฤศจิกายน 2568 นี้
#####################
หมายเหตุ : วันพุธ ที่ 19 พฤศจิกายน 2568อาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน ปิดทำการ