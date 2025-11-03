“รมว.นฤมล-สามี”เฝ้าฯ รับเสด็จ ในหลวง–พระราชินี เสด็จทอดพระเนตรโขนพระราชทาน ตอน “สัตยาพาลี”น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ“พระพันปีหลวง”

เมื่อวันที่( 2 พ.ย.) ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หัวหน้าพรรคกล้าธรรม พร้อมด้วย นายจุมพล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา สามีเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแสงโขนพระราชทาน ตอน สัตยาพาลี ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถนนเทียนร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน สัตยาพาลี จัดขึ้นเพื่อ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงโขน เพื่อสืบทอด ธำรงนาฏศิลป์อันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป โดยจะจัดแสดงขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2568 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย