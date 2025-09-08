ชมโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ตอน “สัตยาพาลี” ร่วมสืบสานโขนมรดกของชาติ 6 พ.ย.-8 ธ.ค.นี้

ชวนชมการแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ตอน “สัตยาพาลี” การเสียสัตย์ของพาลีนำพาเข้าสู่เรื่องราวมากมาย ร่วมสืบสานโขนมรดกของชาติ...เปิดการแสดง 6 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2568 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ได้รับการยกย่องให้เป็นการแสดงโขนเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ยังคงรักษาศิลปะการแสดงโขนหลวงแบบดั้งเดิมได้อย่างสมบูรณ์แบบ ล่าสุดได้จัดแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ตอน “สัตยาพาลี” ที่จะพาผู้ชมย้อนรอยเรื่องราวตั้งแต่ ทศกัณฐ์ แปลงกายเป็นปูยักษ์เพื่อทำลายพิธีโสกันต์ขององคตกุมาร แต่ถูก พาลี ปราบได้สำเร็จ ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้พาลีเข้าใจผิดกับ สุครีพ น้องชาย จนนำไปสู่การต่อสู้ครั้งสำคัญที่สะท้อนถึงความซับซ้อนของความสัมพันธ์และโชคชะตา นอกจากนี้ ยังมีฉากสำคัญที่ทศกัณฐ์ให้ นางมณโฑ หุงน้ำทิพย์ชุบชีวิตกองทัพยักษ์ แต่ถูก หนุมาน บุกไปทำลายพิธีได้สำเร็จ
ความพิเศษของโขนชุดนี้คือการสร้างสรรค์ท่ารำโขนขึ้นมาใหม่หลายฉาก ซึ่งไม่เคยแสดงที่ไหนมาก่อน โดยเฉพาะฉาก องคตกุมารลงสรง และ ขบวนทัพพาลีรบสุครีพ ที่รับรองว่าจะสร้างความตื่นตาตื่นใจและความยิ่งใหญ่สมการรอคอยอย่างแน่นอน
ผู้ที่สนใจเข้าชมการแสดงโขน ตอน “สัตยาพาลี” สามารถชมได้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2568 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โทร. 0-2262-3456 www.thaiticketmajor.com บัตรราคา 2,000 บาท, 1,800 บาท, 1,000 บาท, 800 บาท และ 600 บาท(รอบนักเรียน ราคา 200 บาท)
