จิบชาเหนือเมฆ "CHAGEE Mahanakhon" วิวหลักล้านแบบ 360 องศา กับ Tea Bar ที่สูงที่สุดในโลก

ที่แรกที่เดียว CHAGEE Mahanakhon สร้างปรากฏการณ์จิบชาเหนือเมฆ พร้อมวิวหลักล้านแบบ 360 องศา กับ Tea Bar บนชั้น 74 ที่สูงที่สุดในโลก
CHAGEE แบรนด์ชาระดับนานาชาติ สร้างปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ ด้วยการเปิดตัว CHAGEE Mahanakhon (ชาจี มหานคร) คอนเซ็ปต์สโตร์แห่งใหม่ล่าสุดบนชั้น 74 อาคาร คิง เพาเวอร์ มหานคร (King Power Mahanakhon) แลนด์มาร์กสุดโดดเด่นใจกลางกรุงเทพฯ โดยเป็น CHAGEE Tea Bar ที่สูงที่สุดในโลก ที่ไม่เพียงแต่ยกระดับวัฒนธรรมการดื่มชา แต่ยังเปลี่ยนทุกช่วงเวลาให้กลายเป็นประสบการณ์อันน่าจดจำ ให้ทุกคนได้ดื่มด่ำกับชาคุณภาพสูง หอม สดชื่น พร้อมเพลิดเพลินกับวิวตระการตาของกรุงเทพฯ แบบ 360 องศา ที่หาจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่ CHAGEE Mahanakhon
The Ultimate Tea Experience: ที่สุดแห่งประสบการณ์การดื่มชาพร้อมวิวหลักล้านกับประสบการณ์ระดับโลก
CHAGEE Mahanakhon ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถัน โดยดึงความตระการตาของเส้นขอบฟ้าและทิวทัศน์ของกรุงเทพฯ มาเป็นหัวใจสำคัญในการออกแบบสาขานี้ ด้วยการตกแต่งสไตล์มินิมอลที่เน้นความเรียบง่าย แต่ยังคงความสง่างาม ทุกองค์ประกอบถูกผสานกันได้อย่างลงตัว ตั้งแต่การจัดพื้นที่ร้านแบบเปิดโล่ง ให้ความรู้สึกโปร่ง โล่ง สบาย เหมาะแก่การผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์แบบ การเลือกใช้วัสดุอย่างกระจกและพื้นผิวสะท้อนแสง เพื่อสะท้อนและเชื่อมต่อความงดงามของวิวทิวทัศน์ภายนอกสู่บรรยากาศภายในร้านได้อย่างลงตัว ไปจนถึงการจัดวางที่นั่งที่หันออกสู่วิวท้องฟ้า เพื่อเชิญชวนทุกสายตาให้ดื่มด่ำกับวิวเส้นขอบฟ้า โค้งแม่น้ำ และบรรยากาศของกรุงเทพฯ ทำให้ผู้มาเยือนได้ชะลอความเร่งรีบ เพลิดเพลิน และผ่อนคลายไปกับการจิบชาแก้วโปรดพร้อมซึมซับวิวพาโนรามาในมุมสูงของชั้น 74 จุดหมายปลายทางที่ผู้คนทั่วทั้งโลกควรได้สัมผัส
นอกจากวิวหลักล้านแล้ว CHAGEE ยังมอบประสบการณ์สุดพิเศษผ่านเทคโนโลยีการชงชาอันเป็นเอกลักษณ์อย่าง "Teaspresso" ที่ผสานศิลปะการชงชาแบบดั้งเดิมเข้ากับนวัตกรรมสมัยใหม่ ผ่านการควบคุมอุณหภูมิและแรงดันอย่างแม่นยำ เพื่อสกัดรสชาติและกลิ่นหอมของใบชาพรีเมียมออกมาอย่างเข้มข้น นำมาเป็นเบสชาให้กับเมนูซิกเนเจอร์ยอดนิยมอย่าง Teaspresso Latte และ Frappes ที่มอบมิติรสชาติอันละมุน พร้อมกลิ่นหอมเฉพาะตัวในทุกแก้ว
คุณชุมพิชา พัฒนาหิรัญ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด CHAGEE ประเทศไทย กล่าวว่า “เรารู้สึกภูมิใจอย่างมากที่ได้เปิด CHAGEE Tea Bar ที่สูงที่สุดในโลก ณ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นก้าวที่สำคัญของ CHAGEE ในการยกระดับวัฒนธรรมการดื่มชาสมัยใหม่เผยแพร่สู่ผู้คนทั่วทั้งโลก สำหรับ CHAGEE Mahanakhon เราต้องการให้ที่นี่เป็นจุดหมายปลายทางที่ผู้คนได้สัมผัสประสบการณ์การดื่มชาในรูปแบบใหม่ ท่ามกลางวิวเมืองอันงดงาม ผสานการออกแบบสุดประณีต และสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้กลับมาค้นพบว่า “ชา” คือตัวกลางเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม”
ของสะสมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่มีเฉพาะสาขานี้เท่านั้น
ความพิเศษของ CHAGEE Mahanakhon คือการเป็นสาขาเดียวที่จำหน่ายสินค้าพรีเมียมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ อาทิ Essential Stone Scent Set ราคา 1,759 บาท และ Floral Dream Series Shawl (Blue) ราคา 1,459 บาท ซึ่งถ่ายทอดความงดงามและความประณีตของ CHAGEE Mahanakhon โดยเฉพาะ การมาเยือนที่นี่จึงไม่ใช่แค่การดื่มชา แต่เป็นการเก็บเกี่ยวความทรงจำอันล้ำค่าและของที่ระลึกสุดพิเศษ ที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งความทรงจำว่าครั้งหนึ่งเคยได้มาสัมผัสที่สุดของประสบการณ์การดื่มชาที่ CHAGEE Mahanakhon ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-19.30 น. ผ่านการซื้อบัตรเข้าชม King Power Mahanakhon Skywalk ซึ่งจำหน่ายที่บริเวณทางเข้าอาคารหรือผ่านทางเว็บไซต์ King Power Mahanakhon
CHAGEE Mahanakhon ถือเป็นการตอกย้ำแนวคิด "CHAGEE Together" ในการสร้างพื้นที่ที่เชื่อมโยงผู้คนผ่านช่วงเวลาดีๆ ของการดื่มชา โดยก่อนหน้านี้ CHAGEE ได้เปิด Family-Friendly Concept Store เพื่อครอบครัวชาวไทยโดยเฉพาะ และเปิดสาขาที่ให้บริการโดยบาริสต้าผู้บกพร่องทางการได้ยินในสิงคโปร์ ซึ่งเป็นอีกก้าวสำคัญของแบรนด์ในการผลักดันความหลากหลายและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดย CHAGEE Mahanakhon ยังถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในการขยายแผนธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สานต่อความสำเร็จทั้งในประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ เพื่อสร้างสรรค์ชุมชนคนรักชาผ่านช่วงเวลาแห่งการจิบชาอันมีคุณภาพที่ CHAGEE ทุกสาขา
