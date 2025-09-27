“มิถุนา ฉันมา สงขลานิ” นิทรรศการบันทึกเมืองสงขลาจากสายตา “พิแน”

ชวนเที่ยวเมืองเก่าสงขลา พร้อมไปกับชม “นิทรรศการบันทึกเมืองสงขลา โดย พิแน” ศิลปินรุ่นใหม่ ที่บันทึกความทรงจำที่มีต่อท้องถิ่นที่ไปเยือนผ่านงานศิลปะสุดน่ารัก (27 ก.ย.– 26 ต.ค.68)
“พิแน” (pi-near) หรือ แพร-ณิชาพร จิรพงศานานุรักษ์ ศิลปินและนักเล่าเรื่อง ที่มีผลงานและนิทรรศการมาแล้วมากมาย โปรเจคล่าสุดนี้กลั่นกรองมาจากความทรงจำและความรู้สึกเมื่อเธอได้เดินทางไปเยือนเมืองสงขลาคนเดียวในรูปแบบที่ไม่ได้วางแผนอะไรล่วงหน้า เจอสถานที่หรือผู้คนที่น่าสนใจก็หยิบอุปกรณ์มาวาดรูปเพื่อถ่ายทอดความทรงจำในห้วงเวลานั้น จนนำมาสู่นิทรรศการ “มิถุนา ฉันมา สงขลานิ”
สงขลา เมืองเก่าที่โอบล้อมด้วยผู้คน เรื่องเล่า และกลิ่นอายของวันวาน กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินรุ่นใหม่ พิแน ออกเดินทางเพียงลำพังเพื่อบันทึกเรื่องราวเหล่านั้น ผ่านสายตาและหัวใจของผู้มาเยือน
ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เธอใช้เวลาสั้น ๆ ที่สงขลาเพื่อค้นพบความเงียบยามเช้า ลมทะเลยามบ่าย และบทสนทนาเล็ก ๆ จากผู้คนที่เปิดบ้านและหัวใจต้อนรับเหมือนคนในครอบครัว ประสบการณ์ครั้งนั้นได้หล่อหลอมเป็นงานศิลปะที่บันทึกความทรงจำและการเติบโต เป็นเสมือน coming of age ในอีกบทหนึ่งของชีวิต
นิทรรศการ “สงขลานิ” รวบรวมผลงานหลากหลายสื่อ (mixed media) ตั้งแต่ภาพวาดสดกว่า 50 ชิ้น งานเขียนบันทึก หนังสือทำมือ ภาพถ่ายใบเล็ก ตุ๊กตาเซรามิก ไปจนถึงวิดีโอสารคดีสั้น ถ่ายทอดบรรยากาศ ความทรงจำ และความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินกับเมืองเก่า
พิแน เปรียบงานชุดนี้เสมือน “บทสรุปของหนังสือเล่มหนึ่ง” ที่เธอได้เขียนขึ้นในเดือนมิถุนายน เพื่อเปิดทางสู่เรื่องเล่มถัดไปในอนาคต
นิทรรศการจัดขึ้นที่ a.e.y. space สงขลา (ถ.นางงาม ย่านเมืองเก่าสงขลา)
ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 26 ตุลาคม 2568 (เปิดให้ชมวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์)
เปิดนิทรรศการ: วันเสาร์ที่ 27 กันยายน เวลา 17:00 น.
พร้อมเซอร์ไพรส์แรก ชวน Lunaray มา Collab ขนมหวานที่ตีความจาก 4 รูปในนิทรรศการ
18:00 เดินชมงานพร้อมคุยกันสนุกๆ กับ พิแน
18:30 till late — DJ Pi-sooth(e)
วันอาทิตย์ที่ 28 กันยา 14.00-17:00 มี workshop ทำที่คั่นดอกไม้พิเศษ โดย Fake Florist พร้อม special pop-up flower bar จาก Ruedo Studio
https://www.facebook.com/pinear.the.rare.item
ส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline