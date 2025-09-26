“เทศกาลละตินนาดา” ครั้งแรกในไทย สัมผัสประสบการณ์อาหาร ดนตรี วัฒนธรรมอเมริกาใต้ ณ โรงแรมดุสิตธานี

ครั้งแรกในประเทศไทย สำหรับ “เทศกาลอาหาร ดนตรีละตินนาดา กรุงเทพฯ” ชวนมาครื้นเครงกับสุดสัปดาห์แห่งเทศกาลอาหาร ดนตรี และวัฒนธรรมของอเมริกาใต้ที่รังสรรค์โดยกลุ่มเชฟชาวละตินอเมริกาที่มีชื่อเสียง 18-19 ตุลาคมนี้ ที่โรงแรมดุสิตธานี
18-19 ตุลาคม นี้ เทศกาลละตินนาดา กรุงเทพฯ จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ มาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่กับอาหาร ดนตรี และวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของอเมริกาใต้เพื่อเนรมิตให้เป็นสุดสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยสีสัน รสชาติ และความบันเทิง
เทศกาลอาหาร และ ดนตรี ละตินนาดา กรุงเทพฯ นำเสนอกลุ่มเชฟจากอเมริกาใต้ที่ภูมิใจในอาหารและวัฒนธรรมของตนเองมากกว่า 20 ท่าน นำโดยเชฟสองสามีภรรยา เชฟแดเนียล และเชฟทามารา ชาเวซ ซึ่งเป็นผู้ริเรี่มเทศกาลอาหาร และ ดนตรี ละตินนาดาที่ประเทศสิงคโปร์ โดยเชฟแต่ละท่านจะรังสรรค์อาหารเมนูเด่นจากถิ่นกำเนิดของตัวเองเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ลิ้มลอง เหมือนเป็นช่วงเวลาแห่งการเดินทางของประสบการณ์เพื่อทำความรู้จักอาหาร และวัฒนธรรมของละตินอเมริกาให้มากขึ้น มีซุ้มอาหารจากเชฟให้ได้เลือกสรร และเปิดประสบการณ์ความอร่อย ไม่ว่าจะเป็นเมนูต้นตำรับจากถิ่นกำเนิดของเชฟ และเมนูสร้างสรรค์ใหม่ที่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นละตินอเมริกา
ในระหว่างงาน สนุกสนานไปกับดนตรีสไตล์ละติน สร้างบรรยากาศของการสังสรรค์ และรื่นเริง อย่างไร้พรมแดน ประสบการณ์ความอร่อยของอาหารจากละตินอเมริกา ดนตรี ศิลปะ และ วัฒนธรรม ทุกองค์ประกอบจะเป็นเครื่องเดินทางสู่ดินแดนละตินอเมริกาที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรม
การเปิดตัวครั้งแรกของเทศกาลอาหารและดนตรี ละตินนาดา ที่กรุงเทพฯ จะได้รับการจัดการเป็นอย่างดีโดยมีความสำเร็จของเทศกาลอาหารและดนตรี ละตินนาดา ที่ประเทศสิงคโปร์ เป็นแบบอย่าง ไม่ว่าจะเป็นความรักและความภาคภูมิใจในเรื่องอาหารของทีมเชฟ และบรรยากาศในงาน
เทศกาลฯ ถูกเนรมิตขึ้นบริเวณลานเปิดโล่ง ลุมพินี เทอเรซ บนชั้นที่ 3 ของโรงแรม เพื่อเป็นพื้นที่ให้ท่านได้มีความสุขกับความอร่อย ได้พบปะสังสรรค์ และ ได้ฉลองวันหยุดสุดสัปดาห์อย่างมีสไตล์ ในวันเสาร์ที่ 18 และ วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. - 24.00 น.
บัตรเข้างานรายวัน: 450 บาทต่อท่าน รวมคูปองอาหารและเครื่องดื่มมูลค่า 300 บาท
แพ็กเกจกลุ่มต่อวัน: คูปองอาหารและเครื่องดื่มมูลค่า 5,000 บาท ใช้ซื้ออาหารในงานได้หนึ่งวัน พร้อมสิทธิ์เข้าร่วมงานได้สูงสุด 10 ท่าน
