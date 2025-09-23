TIMEPHORIA เปิดตัวในไทย คว้า “เจฟ ซาเตอร์ – พรีม ชนิกานต์” Brand Ambassador คู่แรก พร้อมลิปสติกคอลเลกชัน The GALAXY Collection

ปรากฏการณ์แห่งจักรวาลความงามมาถึงแล้ว! TIMEPHORIA (ไทม์โฟเรีย) แบรนด์บิวตี้น้องใหม่จากเอเชีย เปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย ชูคอนเซ็ปต์ Futuristic-Beauty ผสานนวัตกรรม “Nano-Particle Technology” เข้ากับการแสดงออกอย่างไร้ขีดจำกัด
การเปิดตัวครั้งนี้มาพร้อม The GALAXY Collection ลิปสติกที่ใช้เทคโนโลยี Hyper-Pigmentation สีสดชัด ติดทนนาน 12 ชั่วโมง และได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ด้วยการคว้า 2 ไอคอนแห่งยุค “เจฟ วรกมล ซาเตอร์” และ “พรีม ชนิกานต์ ตังกบดี” นั่งแท่น Brand Ambassador คู่แรก ถ่ายทอดนิยาม #BeautyWithoutLimits ผ่าน 2 พลังที่แตกต่างแต่เติมเต็มกันอย่างลงตัว
เจฟเป็นตัวแทน “Stellar Dust” พลังแห่งการเปล่งประกายไร้กฎเกณฑ์ ส่วนพรีมคือ “Nebula” ความงามที่จริงใจ นุ่มนวล และน่าค้นหา ทั้งคู่สะท้อนวิสัยทัศน์ของ TIMEPHORIA ในการสร้างมาตรฐานใหม่ให้วงการบิวตี้ไทย ที่เทคโนโลยีและศิลปะการแสดงออกเดินเคียงข้างกันได้อย่างไร้ขีดจำกัด
